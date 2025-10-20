Presiden NYSE: Perdagangan AI mendorong volume berita Wall Street mencapai 1,2 triliun

PANews melaporkan pada 20 Oktober bahwa menurut CoinDesk, Lynn Martin, presiden New York Stock Exchange (NYSE), mengatakan bahwa perdagangan otomatis yang didorong oleh kecerdasan buatan dengan cepat melanda Wall Street, dan jumlah total berita pasar dan instruksi telah melonjak menjadi 1,2 triliun tahun ini.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.