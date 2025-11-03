BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
TLDR Wedbush Securities meningkatkan target harga Palantir menjadi $230 dari $200 menjelang laporan keuangan Q3 pada 3 November Analis memproyeksikan kapitalisasi pasar satu triliun dolar dalam 2-3 tahun didorong oleh ekspansi AI komersial Perusahaan memperkirakan pendapatan akan melebihi estimasi Wall Street sebesar $1,09 miliar karena permintaan AIP yang kuat Pendekatan bootcamp Palantir mempercepat konversi pelanggan [...] Artikel Palantir (PLTR) Stock: Analis Menaikkan Target Harga menjadi $230 Menjelang Laporan Keuangan Q3 pertama kali muncul di Blockonomi.TLDR Wedbush Securities meningkatkan target harga Palantir menjadi $230 dari $200 menjelang laporan keuangan Q3 pada 3 November Analis memproyeksikan kapitalisasi pasar satu triliun dolar dalam 2-3 tahun didorong oleh ekspansi AI komersial Perusahaan memperkirakan pendapatan akan melebihi estimasi Wall Street sebesar $1,09 miliar karena permintaan AIP yang kuat Pendekatan bootcamp Palantir mempercepat konversi pelanggan [...] Artikel Palantir (PLTR) Stock: Analis Menaikkan Target Harga menjadi $230 Menjelang Laporan Keuangan Q3 pertama kali muncul di Blockonomi.

Saham Palantir (PLTR): Analis Menaikkan Target Harga ke $230 Menjelang Laporan Keuangan Q3

Oleh: Blockonomi
2025/11/03 20:51
Capverse
CAP$0.11644+1.23%
Sleepless AI
AI$0.06287-1.25%

TLDR

  • Wedbush Securities meningkatkan target harga Palantir menjadi $230 dari $200 menjelang laporan pendapatan Q3 pada 3 November
  • Analis memproyeksikan kapitalisasi pasar satu triliun dolar dalam 2-3 tahun didorong oleh ekspansi AI komersial
  • Perusahaan memperkirakan pendapatan akan melebihi estimasi Wall Street sebesar $1,09 miliar karena permintaan AIP yang kuat
  • Pendekatan bootcamp Palantir mempercepat konversi pelanggan dan mempersingkat siklus penjualan
  • Investasi AI Administrasi Trump, termasuk Project Stargate, dapat meningkatkan pendapatan pemerintah

Wedbush Securities menaikkan target harga untuk Palantir Technologies menjadi $230 dari $200 sebelum perusahaan melaporkan pendapatan kuartal ketiga setelah penutupan pasar pada 3 November. Perusahaan mempertahankan peringkat Outperform-nya.

Analis Daniel Ives dan timnya memperkirakan Palantir akan melampaui konsensus pendapatan Wall Street sebesar $1,09 miliar. Mereka mengutip permintaan yang meningkat untuk Platform Kecerdasan Buatan perusahaan.


PLTR Stock Card
Palantir Technologies Inc., PLTR

Saham Palantir naik 2% dalam perdagangan pra-pasar Senin. Saham ditutup pada hari Jumat di $200,47, naik 3% untuk sesi tersebut.

Platform AI Mendorong Kesuksesan Komersial

Wedbush percaya Wall Street meremehkan potensi bisnis komersial Palantir. Platform Kecerdasan Buatan terus memberikan nilai di seluruh organisasi perusahaan.

Penelitian lapangan menunjukkan permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk AIP di sektor komersial dan pemerintah. Platform ini membantu perusahaan menyelesaikan masalah kompleks dalam skala besar.

Model bootcamp Palantir terbukti efektif. Sesi-sesi ini memberikan pelanggan wawasan AI yang cepat dan aplikasi praktis.

Strategi bootcamp mempersingkat siklus penjualan perusahaan tradisional. Organisasi dapat menerapkan solusi, mengoptimalkan operasi, dan membuat kasus penggunaan lebih cepat daripada metode konvensional.

Umpan balik pelanggan menyoroti nilai yang diberikan sesi-sesi ini. Pemeriksaan terbaru Wedbush mengkonfirmasi bootcamp mendorong konversi cepat.

Ekspansi Sektor Pemerintah

Investasi AI di bawah Administrasi Trump dapat memperluas bisnis pemerintah Palantir. Project Stargate dan inisiatif serupa mewakili peluang pertumbuhan.

Perusahaan berada dalam posisi yang baik dalam apa yang disebut analis sebagai lingkungan pengeluaran yang disiplin. CEO Alex Karp dan timnya harus mendapatkan pengaruh yang meningkat dalam proyek AI pemerintah.

Ini termasuk ekspansi di Timur Tengah, di mana adopsi AI semakin cepat di seluruh wilayah.

Wedbush memprediksi Palantir akan mencapai kapitalisasi pasar satu triliun dolar dalam dua hingga tiga tahun. Perkiraan ini mengasumsikan pertumbuhan bisnis komersial yang berkelanjutan menjadi operasi multi-miliar dolar.

Analis memperkirakan pendapatan 17 sen per saham, naik dari 10 sen tahun-ke-tahun. Konsensus pendapatan berdiri di $1,09 miliar versus $725,52 juta pada kuartal tahun sebelumnya.

Palantir mengumumkan kemitraan dengan Nvidia pada 28 Oktober, menambah perkembangan positif baru-baru ini.

Beberapa analis baru-baru ini memperbarui pandangan mereka tentang Palantir. Citigroup menaikkan targetnya menjadi $190 dari $177 dengan peringkat Netral pada 28 Oktober.

Bank of America Securities meningkatkan targetnya menjadi $215 dari $180 sambil mempertahankan peringkat Beli pada 23 September. HSBC menaikkan targetnya menjadi $181 dari $111 dengan peringkat Hold pada 6 Agustus.

Goldman Sachs menaikkan targetnya menjadi $141 dari $90 dengan peringkat Netral pada 6 Agustus. DA Davidson meningkatkan targetnya menjadi $170 dari $115 sambil mempertahankan peringkat Netral pada 5 Agustus.

Postingan Palantir (PLTR) Stock: Analis Menaikkan Target Harga menjadi $230 Menjelang Pendapatan Q3 pertama kali muncul di Blockonomi.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00211+4.97%
Bitcoin
BTC$102,894.44+1.12%
Major
MAJOR$0.10113+3.62%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002911-16.03%
Union
U$0.006194-2.24%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Hitung Mundur Fase 2 – Presale IPO Genie Hampir Terjual Habis karena Lonjakan Permintaan Investor

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,819.63
$102,819.63$102,819.63

+1.08%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,457.35
$3,457.35$3,457.35

+2.38%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.62
$159.62$159.62

+1.88%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2719
$2.2719$2.2719

+0.68%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$599.64
$599.64$599.64

+17.32%