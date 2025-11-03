Saham Palantir (PLTR): Analis Menaikkan Target Harga ke $230 Menjelang Laporan Keuangan Q3

TLDR

Wedbush Securities meningkatkan target harga Palantir menjadi $230 dari $200 menjelang laporan pendapatan Q3 pada 3 November

Analis memproyeksikan kapitalisasi pasar satu triliun dolar dalam 2-3 tahun didorong oleh ekspansi AI komersial

Perusahaan memperkirakan pendapatan akan melebihi estimasi Wall Street sebesar $1,09 miliar karena permintaan AIP yang kuat

Pendekatan bootcamp Palantir mempercepat konversi pelanggan dan mempersingkat siklus penjualan

Investasi AI Administrasi Trump, termasuk Project Stargate, dapat meningkatkan pendapatan pemerintah

Wedbush Securities menaikkan target harga untuk Palantir Technologies menjadi $230 dari $200 sebelum perusahaan melaporkan pendapatan kuartal ketiga setelah penutupan pasar pada 3 November. Perusahaan mempertahankan peringkat Outperform-nya.

Analis Daniel Ives dan timnya memperkirakan Palantir akan melampaui konsensus pendapatan Wall Street sebesar $1,09 miliar. Mereka mengutip permintaan yang meningkat untuk Platform Kecerdasan Buatan perusahaan.





Palantir Technologies Inc., PLTR



Saham Palantir naik 2% dalam perdagangan pra-pasar Senin. Saham ditutup pada hari Jumat di $200,47, naik 3% untuk sesi tersebut.

Platform AI Mendorong Kesuksesan Komersial

Wedbush percaya Wall Street meremehkan potensi bisnis komersial Palantir. Platform Kecerdasan Buatan terus memberikan nilai di seluruh organisasi perusahaan.

Penelitian lapangan menunjukkan permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk AIP di sektor komersial dan pemerintah. Platform ini membantu perusahaan menyelesaikan masalah kompleks dalam skala besar.

Model bootcamp Palantir terbukti efektif. Sesi-sesi ini memberikan pelanggan wawasan AI yang cepat dan aplikasi praktis.

Strategi bootcamp mempersingkat siklus penjualan perusahaan tradisional. Organisasi dapat menerapkan solusi, mengoptimalkan operasi, dan membuat kasus penggunaan lebih cepat daripada metode konvensional.

Umpan balik pelanggan menyoroti nilai yang diberikan sesi-sesi ini. Pemeriksaan terbaru Wedbush mengkonfirmasi bootcamp mendorong konversi cepat.

Ekspansi Sektor Pemerintah

Investasi AI di bawah Administrasi Trump dapat memperluas bisnis pemerintah Palantir. Project Stargate dan inisiatif serupa mewakili peluang pertumbuhan.

Perusahaan berada dalam posisi yang baik dalam apa yang disebut analis sebagai lingkungan pengeluaran yang disiplin. CEO Alex Karp dan timnya harus mendapatkan pengaruh yang meningkat dalam proyek AI pemerintah.

Ini termasuk ekspansi di Timur Tengah, di mana adopsi AI semakin cepat di seluruh wilayah.

Wedbush memprediksi Palantir akan mencapai kapitalisasi pasar satu triliun dolar dalam dua hingga tiga tahun. Perkiraan ini mengasumsikan pertumbuhan bisnis komersial yang berkelanjutan menjadi operasi multi-miliar dolar.

Analis memperkirakan pendapatan 17 sen per saham, naik dari 10 sen tahun-ke-tahun. Konsensus pendapatan berdiri di $1,09 miliar versus $725,52 juta pada kuartal tahun sebelumnya.

Palantir mengumumkan kemitraan dengan Nvidia pada 28 Oktober, menambah perkembangan positif baru-baru ini.

Beberapa analis baru-baru ini memperbarui pandangan mereka tentang Palantir. Citigroup menaikkan targetnya menjadi $190 dari $177 dengan peringkat Netral pada 28 Oktober.

Bank of America Securities meningkatkan targetnya menjadi $215 dari $180 sambil mempertahankan peringkat Beli pada 23 September. HSBC menaikkan targetnya menjadi $181 dari $111 dengan peringkat Hold pada 6 Agustus.

Goldman Sachs menaikkan targetnya menjadi $141 dari $90 dengan peringkat Netral pada 6 Agustus. DA Davidson meningkatkan targetnya menjadi $170 dari $115 sambil mempertahankan peringkat Netral pada 5 Agustus.

