Ripple Mengakuisisi Palisade untuk Memperluas Layanan Kripto Institusional

Raksasa cryptocurrency Ripple terus memperluas ekosistemnya secara agresif melalui akuisisi strategis, menandakan komitmennya untuk memperkuat layanan institusional dan memperkokoh posisinya di pasar kripto yang kompetitif. Langkah terbaru melibatkan akuisisi Palisade, penyedia terkemuka solusi custody dan dompet kripto, yang bertujuan untuk memperkuat penawaran Ripple bagi bank, perusahaan fintech, dan klien korporat yang ingin memanfaatkan adopsi aset digital yang terus berkembang.

Akuisisi Palisade oleh Ripple meningkatkan layanan custody dan dompet untuk klien institusional.

Integrasi ini mendukung visi yang lebih luas dari Ripple untuk memungkinkan solusi kripto terpercaya bagi korporasi dan fintech.

Ripple telah menginvestasikan sekitar $4 miliar untuk mengakuisisi perusahaan terkait kripto tahun ini di tengah ekspansi layanan.

Akuisisi terbaru termasuk prime broker, sistem manajemen treasury, dan platform pembayaran stablecoin.

Langkah strategis perusahaan bertujuan untuk memposisikannya di garis depan regulasi kripto dan adopsi institusional.

Ripple mengumumkan akuisisi Palisade, penyedia terkemuka layanan custody kripto dan wallet-as-a-service, dengan tujuan mengintegrasikan teknologinya ke dalam Ripple Custody, divisi custody aset digital perusahaan. Langkah ini dirancang untuk melayani bank dan klien perusahaan yang mencari infrastruktur berlisensi yang andal untuk mengelola cryptocurrency, termasuk operasi kompleks seperti transaksi lintas batas.

"Korporasi siap memimpin fase berikutnya dari adopsi kripto," kata Presiden Ripple Monica Long. "Saat institusi keuangan besar beralih dari pengamatan ke partisipasi aktif, mereka membutuhkan mitra tepercaya dengan solusi komprehensif." Dia menekankan bahwa Ripple bertujuan untuk memenuhi permintaan ini saat memperluas lebih jauh ke ruang DeFi, stablecoin, dan layanan treasury kripto.

Source: Palisade

Ripple mengungkapkan bahwa layanan dompet Palisade juga akan diintegrasikan ke dalam Ripple Payments, platform pembayaran lintas batas berbasis blockchain. Integrasi ini bertujuan untuk memungkinkan fitur seperti konversi kripto ke fiat, mendukung beberapa blockchain dan protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi). Alat-alat ini disesuaikan untuk kasus penggunaan berkecepatan tinggi seperti penyelesaian real-time, menjadikannya menarik bagi klien institusional yang menavigasi lanskap kripto yang terus berkembang.

Ripple Telah Menginvestasikan Lebih Dari $4 Miliar dalam Akuisisi Kripto

Kesepakatan terbaru ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas Ripple untuk mendominasi ruang perusahaan kripto, dengan sekitar $4 miliar dihabiskan untuk akuisisi tahun ini. Investasi terbaru termasuk sistem manajemen treasury kripto, platform pembayaran stablecoin, dan prime broker yang ramah kripto, mencerminkan ambisi Ripple untuk menawarkan layanan keuangan blockchain yang komprehensif.

Ekspansi ini sejalan dengan pengumuman terbaru Ripple bahwa klien institusional AS-nya sekarang akan mengakses transaksi kripto over-the-counter (OTC), berkat pembelian prime broker Hidden Road senilai $1,25 miliar. Selain itu, Ripple mengakuisisi GTreasury seharga $1 miliar untuk mendukung manajemen treasury kripto, khususnya menguntungkan perusahaan publik yang memegang aset digital. Perusahaan ini juga sedang menyelesaikan pembelian Rail, penyedia pembayaran stablecoin, dalam kesepakatan senilai $200 juta yang akan ditutup pada akhir tahun.

Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan fokus strategis Ripple dalam membangun infrastruktur blockchain yang kuat dan patuh, memposisikannya sebagai pemain kunci di tengah regulasi kripto yang sedang berlangsung dan minat institusional dalam cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum. Seiring industri terus berkembang, Ripple bertujuan untuk tetap berada di garis depan inovasi blockchain perusahaan dan adopsi kripto di pasar keuangan tradisional.

Artikel ini awalnya dipublikasikan sebagai Ripple Mengakuisisi Palisade untuk Memperluas Layanan Kripto Institusional di Crypto Breaking News – sumber tepercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.