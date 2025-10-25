Postingan Akuisisi Hidden Road Senilai $1,25 Miliar oleh Ripple Berganti Nama Menjadi "Ripple Prime" pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News
Ripple membuat berita utama dengan peluncuran Ripple Prime setelah menyelesaikan akuisisi Hidden Road senilai $1,25 miliar. Langkah ini menjadikan Ripple sebagai perusahaan kripto pertama yang memiliki dan menjalankan pialang utama multi-aset global, menandai langkah penting dalam tujuannya untuk menghubungkan keuangan tradisional dengan teknologi blockchain.
Dalam postingan blog resmi, Ripple mengkonfirmasi bahwa Hidden Road telah berganti nama menjadi Ripple Prime, dengan rencana untuk mengintegrasikannya ke dalam rangkaian layanan pembayaran dan likuiditas perusahaan yang terus berkembang. Ripple Prime akan terutama melayani klien institusional, menawarkan akses ke pasar aset digital, solusi likuiditas, dan layanan kustodian sekaligus memanfaatkan transparansi dan efisiensi biaya blockchain.
Ripple mengatakan langkah ini mendukung tujuan jangka panjangnya untuk membangun "Internet of Value," di mana uang bergerak semudah informasi. Perusahaan menambahkan bahwa XRP dan XRP Ledger (XRPL) tetap menjadi inti dari ekosistemnya, yang mendukung pembayaran, stablecoin, dan solusi perusahaan.
Baca Juga : Harga XRP Melonjak saat ETF Melampaui $100M dan Volume Derivatif CME Meledak
Akuisisi ini melanjutkan strategi pertumbuhan agresif Ripple. Baru minggu lalu, Ripple mengumumkan akuisisi GTreasury senilai $1 miliar, menyusul pengambilalihan Rail pada Agustus dan Standard Custody sebelumnya tahun ini.
CEO Ripple Brad Garlinghouse mengatakan perusahaan telah menyelesaikan lima akuisisi besar dalam dua tahun. Dia menambahkan bahwa kesepakatan-kesepakatan ini telah memperkuat posisi Ripple dalam keuangan korporat dan institusional.
Influencer WrathofKahneman menyoroti bagaimana perusahaan telah "berubah dan berkembang," mengembangkan alat seperti stablecoin, sidechains, dan infrastruktur CBDC, sambil tetap menjaga XRP sebagai intinya.
Ripple Prime akan secara aktif mendorong penggunaan RLUSD, stablecoin internal Ripple, yang sudah berfungsi sebagai jaminan di beberapa layanan pialangnya. Perusahaan mencatat bahwa beberapa klien derivatif kini memegang saldo RLUSD, dan jumlah ini terus meningkat.
Perusahaan menekankan kerangka regulasi RLUSD yang kuat, peringkat stabilitas 'A' dari Bluechip, dan kemitraan kustodian yang aman dengan BNY Mellon, menggarisbawahi fokusnya pada kepercayaan dan transparansi institusional.