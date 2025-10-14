SEAL Merilis Laporan Phishing yang Dapat Diverifikasi untuk Mengungkap Penipuan Kripto Terselubung

Security Alliance (SEAL) merilis laporan phishing yang dapat diverifikasi untuk membantu tim membuktikan apa yang disajikan oleh situs phishing. Peluncuran ini muncul setelah laporan kerugian lebih dari $400 juta akibat phishing kripto pada paruh pertama tahun ini. Dalam konteks ini, alat tersebut berfokus pada bukti daripada klaim. SEAL mengatakan sistem ini diperuntukkan bagi pengguna berpengalaman. […]
