Daftar ETP Baru SEC Bisa Membuat Sejarah saat $BEST Menjadi Altcoin Teratas untuk Dibeli Sekarang

Fakta Singkat:

1️⃣ SEC telah menyetujui proses baru yang akan mempercepat peluncuran produk yang diperdagangkan di bursa kripto dengan mengakhiri persyaratan untuk pengajuan aturan terpisah.

2️⃣ Proses regulasi baru ini memangkas waktu yang dihabiskan ETP dalam ketidakpastian regulasi dari hingga 240 hari menjadi hanya 75 hari.

3️⃣ Perubahan aturan ini memudahkan investor untuk menyimpan kripto dalam portofolio standar seperti IRA dan memungkinkan perusahaan seperti JPMorgan Chase untuk menerima saham ETP kripto sebagai jaminan pinjaman.

4️⃣ Best Wallet dan Best Wallet Token ($BEST) adalah alat fundamental untuk mengelola kripto Anda dan membuat investasi lebih mudah.

Securities and Exchange Commission (SEC) baru saja menyetujui proses baru untuk produk yang diperdagangkan di bursa kripto (ETP), secara efektif mengakhiri kemacetan regulasi selama bertahun-tahun.

Di mana sebelumnya ETP bisa berada dalam ketidakpastian regulasi hingga 240 hari, yang baru sekarang dapat diluncurkan hanya dalam 75 hari. Itu sangat cepat dalam istilah regulasi.

Jadi, apa arti keputusan SEC bagi Anda?

Pertama, ini memudahkan investasi. Sebelumnya, memasukkan kripto ke dalam portofolio standar adalah hal yang merepotkan. Perusahaan besar seperti Vanguard telah ragu-ragu, membuat banyak investor hanya bisa menonton dari pinggir lapangan.

Sekarang, dengan jalur yang jelas untuk ETF kripto yang terdiversifikasi, penasihat dapat dengan mudah menawarkan eksposur kripto seperti indeks menggunakan platform familiar yang sudah Anda gunakan.

Tiba-tiba, seorang manajer kekayaan dapat mengalokasikan ke kripto dengan cara yang sama seperti mereka akan melakukannya untuk dana S&P atau emas. Artinya Anda dapat menyimpan aset digital di IRA Anda bersama dengan saham dan obligasi.

Kedua, ini membawa kripto ke arus utama keuangan. Ketika aset digital disimpan dalam ETP yang diregulasi, mereka terintegrasi dengan mulus dengan sistem perbankan yang ada. Misalnya, JPMorgan Chase sekarang bersedia menerima saham ETF kripto sebagai jaminan pinjaman, menjadikan kripto sebagai pemain serius di pasar kredit.

Ketiga, SEC memberi sinyal bahwa kripto akan tetap ada. Setelah bertahun-tahun ketidakpastian, regulator sekarang mendorong inovasi. Kejelasan ini berarti perusahaan dapat dengan percaya diri meluncurkan produk baru, dari ETP indeks multi-koin hingga dana khusus.

Terakhir, ini bukan hanya tentang produk keuangan baru; ini tentang menjaga AS tetap kompetitif dalam perlombaan global untuk teknologi keuangan.

Best Wallet: Akses Mudah Anda ke Demam Emas Kripto Baru

Jalan menuju sistem keuangan 'on-chain' sekarang terbuka lebar, dan segala sesuatunya bergerak cepat. Tetap terdepan dengan Best Wallet dan Best Wallet Token ($BEST).

Sementara ETP bagus untuk akun pialang tradisional, Anda masih membutuhkan dompet mutakhir untuk menangani kripto aktual Anda, memperdagangkan kripto baru terbaik, dan berinteraksi dengan web terdesentralisasi.

Di sinilah Best Wallet berperan; ini adalah solusi generasi berikutnya yang aman, dibangun untuk pergeseran besar ini.

Best Wallet telah membuat kripto menjadi sederhana. Ini adalah dompet non-kustodian terbaik yang mengelola aset di enam blockchain berbeda, termasuk Solana, BNB Chain, dan Ethereum. Ini berarti Anda dapat membeli, menukar, dan mengelola semuanya di satu tempat, tidak perlu lagi juggling aplikasi yang berbeda.

Pengalaman ini hanya akan semakin baik seiring waktu, karena Best Wallet memiliki rencana untuk memperluas ke lebih dari 60 blockchain. Dan bagian terbaiknya adalah menggunakan keamanan Fireblocks MPC-CMP mutakhir yang menghilangkan frasa benih menakutkan yang harus Anda tulis dan khawatir kehilangan.

Jika Anda ingin menyelam melampaui ETP untuk benar-benar memiliki aset digital Anda, unduh Best Wallet hari ini.

Best Wallet Token ($BEST): Akses Eksklusif dan Hadiah

Ini adalah cara cerdas dan sederhana untuk mengamankan bagian Anda dari masa depan kripto yang semakin cepat. Tetapi untuk memastikan Anda mendapatkan hasil maksimal dari dompet Anda, Anda juga akan menginginkan Best Wallet Token ($BEST).

Jika Anda ingin mendapatkan keuntungan besar dalam siklus pasar baru ini, Best Wallet Token ($BEST) adalah tiket Anda ke garis depan. Sementara uang institusional mengalir ke ETP yang diregulasi baru, investor ritel yang cerdas beralih ke $BEST untuk peluang eksklusif dan utilitas yang tidak tersedia untuk massa.

Memegang $BEST memberi Anda akses eksklusif dan dini ke penjualan token baru terpanas melalui launchpad 'Upcoming Tokens'. Anggap saja sebagai pass VIP ke proyek berpotensi tinggi yang telah diverifikasi sebelum mereka mencapai bursa utama.

Selain itu, $BEST secara dramatis meningkatkan pengalaman dompet Anda dengan mengurangi biaya transaksi pada swap dan transfer, langsung membuat perdagangan Anda lebih menguntungkan.

Anda dapat memperoleh pendapatan pasif melalui program hadiah staking, yang saat ini menawarkan 79% APY.

Seiring semakin banyak orang bergabung dengan Best Wallet, didorong oleh kejelasan regulasi baru, permintaan untuk $BEST akan melonjak. Dengan lebih dari $16,5 juta dalam kas, ini sudah siap untuk maju.

Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, kami telah menyiapkan panduan Apa itu Best Wallet Token untuk Anda.

Jangan lewatkan! Beli $BEST Anda seharga $0,025815 sekarang dan stake untuk mendapatkan hadiah 79%.

Ingat, ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan, dan Anda harus selalu melakukan riset sendiri sebelum membuat investasi apa pun.

Ditulis oleh Ben Wallis, Bitcoinist – https://bitcoinist.com/secs-new-etp-listing-standards-make-history-and-$BEST-is-top-altcoin-to-buy-now