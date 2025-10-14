Harga SEI Menghadapi Ketakutan Ekstrem saat Pasar Memperhatikan Rentang $0.16 Di Tengah Keruntuhan Open Interest

Meskipun terjadi pemulihan singkat dalam 24 jam terakhir, dengan harga naik 8,94% menjadi $0,23, analis memperingatkan bahwa sentimen bearish tetap dominan. Open interest aset, struktur harga, dan sinyal teknis semuanya menunjukkan ketidakpastian yang berkelanjutan saat trader bersiap menghadapi potensi pergerakan menuju zona $0,16.

Data Open Interest Mengungkapkan Reset Pasar Derivatif

Menurut data open interest, open interest SEI turun tajam minggu ini, mencerminkan likuidasi yang meluas dan eksodus massal trader dengan leverage. Open interest agregat saat ini berada di sekitar $63 juta, penurunan tajam dari puncak sebelumnya di atas $160 juta pada awal bulan.

Sumber: Open Interest

Kontraksi dramatis ini menunjukkan bahwa modal spekulatif sebagian besar telah tersingkir dari pasar, meninggalkan terutama pembeli spot dan trader swing jangka pendek. Penurunan mendadak ini bertepatan dengan pergerakan harga yang tajam di bawah $0,15, langkah yang kemungkinan menghapus banyak posisi dengan leverage berlebihan sebelum koin stabil di sekitar kisaran $0,21–$0,23.

Meskipun open interest telah sedikit pulih, lingkungan leverage rendah menunjukkan keraguan di antara trader. Analis mencatat bahwa kenaikan berkelanjutan dalam open interest tanpa penjualan tajam lainnya dapat mengindikasikan pembentukan dasar awal — tetapi untuk saat ini, momentum tetap rapuh.

Data Pasar Mengkonfirmasi Rally Bantuan Jangka Pendek

Data pasar dari BraveNewCoin menunjukkan kapitalisasi pasar SEI sebesar $1,38 miliar, didukung oleh volume perdagangan 24 jam sebesar $175 juta. Token tersebut telah mencatat kenaikan harian moderat sebesar 8,94%, namun tetap turun 38% selama sebulan terakhir dan 31% selama tujuh hari terakhir.

Sumber: BraveNewCoin

Pola ini menegaskan sentimen campuran seputar kripto, sementara beberapa trader mengakumulasi di dekat level saat ini, kepercayaan pasar yang lebih luas tetap teredam. Zona resistensi $0,22–$0,24 sekarang menjadi medan pertempuran utama; penutupan harian di atas kisaran ini dapat memicu rally bantuan jangka pendek, tetapi momentum naik yang berkelanjutan akan sangat bergantung pada volume yang kembali ke sektor DeFi.

Jika bearish mendapatkan kembali kendali, support kritis berikutnya berada di dekat $0,19, dengan target penurunan yang lebih dalam mencapai $0,14–$0,16, menandai batas bawah dari penjualan panik baru-baru ini.

Teknikal TradingView Menyoroti Upaya Pemulihan yang Rapuh

Grafik dari TradingView menunjukkan bahwa SEI/USDT belum sepenuhnya pulih dari crash awal Oktober. Struktur token tetap dalam tren menurun, dengan setiap pemulihan menghadapi resistensi pada rata-rata bergerak menurun.

Sumber: TradingView

Chaikin Money Flow (CMF) saat ini berada sedikit di atas nol, menandakan tekanan pembelian kecil, tetapi MACD tetap sangat negatif, mengkonfirmasi momentum bearish yang persisten. Perbedaan ini mencerminkan pasar yang masih didominasi oleh ketakutan, karena pelacak sentimen melabeli prospek koin sebagai "Ketakutan Ekstrem."

Secara teknis, jalur jangka pendek koin bergantung pada pertahanan zona $0,20–$0,21. Kegagalan untuk mempertahankan kisaran tersebut dapat membuka pintu untuk pengujian ulang $0,16, sementara penembusan di atas $0,24 mungkin mengalihkan fokus ke arah $0,27–$0,29. Namun, analis memperingatkan bahwa kenaikan seperti itu kemungkinan bersifat sementara kecuali muncul volume pembelian yang lebih kuat.