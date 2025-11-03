BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
TLDRs; SK hynix akan membuka pabrik manufaktur HBM baru di Cheongju, Korea Selatan, tahun depan untuk memenuhi permintaan AI yang meningkat. Perusahaan tersebut bertujuan menyelesaikan klaster produksi memori besar pada tahun 2027, memperkuat kepemimpinan chip globalnya. SK Group memprioritaskan efisiensi dan otomatisasi dalam produksi chip, bermitra dengan Nvidia dan pemain global lainnya. [...] Artikel SK hynix to Launch New HBM Chip Facility Amid Soaring AI Demand pertama kali muncul di CoinCentral.TLDRs; SK hynix akan membuka pabrik manufaktur HBM baru di Cheongju, Korea Selatan, tahun depan untuk memenuhi permintaan AI yang meningkat. Perusahaan tersebut bertujuan menyelesaikan klaster produksi memori besar pada tahun 2027, memperkuat kepemimpinan chip globalnya. SK Group memprioritaskan efisiensi dan otomatisasi dalam produksi chip, bermitra dengan Nvidia dan pemain global lainnya. [...] Artikel SK hynix to Launch New HBM Chip Facility Amid Soaring AI Demand pertama kali muncul di CoinCentral.

SK hynix akan Meluncurkan Fasilitas Chip HBM Baru di Tengah Meningkatnya Permintaan AI

Oleh: Coincentral
2025/11/03 21:06
Sleepless AI
AI$0.06307-0.33%
OpenLedger
OPEN$0.28784-5.47%

TLDRs;

  • SK hynix akan membuka pabrik manufaktur HBM baru di Cheongju, Korea Selatan, tahun depan untuk memenuhi permintaan AI yang meningkat.
  • Perusahaan ini bertujuan menyelesaikan klaster produksi memori besar pada tahun 2027, memperkuat kepemimpinan chip globalnya.
  • SK Group memprioritaskan efisiensi dan otomatisasi dalam produksi chip, bermitra dengan Nvidia dan pemain global lainnya.
  • Hambatan teknis dan rantai pasokan masih ada, tetapi SK hynix berinvestasi dalam pengemasan canggih dan proses hemat energi.

Pada SK AI Summit 2025 yang diadakan di Seoul, SK Group menegaskan kembali komitmennya untuk meningkatkan kemampuan chip memori bandwidth tinggi (HBM).

SK hynix, anak perusahaan semikonduktor unggulan konglomerat tersebut, mengumumkan rencana untuk memulai operasi di fasilitas HBM baru di Cheongju, Korea Selatan, tahun depan. Inisiatif ini merupakan respons langsung terhadap lonjakan permintaan daya komputasi AI, yang jauh melampaui pasokan yang tersedia.

Ketua Chey Tae-won menekankan selama pertemuan puncak bahwa strategi perusahaan bergeser dari skala murni ke efisiensi operasional dan produksi cerdas, bertujuan untuk mengelola tantangan teknis dan ekonomi yang menyertai ekspansi infrastruktur AI yang cepat.

Efisiensi Lebih Penting dari Skala

Chey menyoroti bahwa perlombaan untuk menghadirkan chip AI yang lebih kuat semakin dibatasi oleh kemacetan manufaktur dan kekurangan material, terutama di segmen HBM. Sementara permintaan untuk memori dengan bandwidth ultra-tinggi terus melonjak, produksi tetap terhambat oleh waktu tunggu yang panjang dan pesanan klien yang tidak terduga.

Untuk mengatasi masalah ini, SK hynix mengejar model "efisiensi cerdas", peningkatan sistem menyeluruh untuk mengoptimalkan desain, produksi, dan logistik melalui otomatisasi berbasis AI. Perusahaan ini juga berkolaborasi dengan Nvidia untuk mengintegrasikan platform manufaktur digital canggih yang merampingkan alur kerja, mengurangi tingkat kesalahan, dan meningkatkan hasil.

Membangun Klaster Memori Generasi Berikutnya

Pabrik HBM Cheongju yang akan datang akan dilengkapi dengan klaster produksi memori skala besar yang diharapkan selesai pada tahun 2027. Jaringan ini akan beroperasi secara paralel dengan fasilitas baru di Yongin, Korea Selatan, dan Indiana, Amerika Serikat, menandai rencana ekspansi SK hynix yang paling ambisius hingga saat ini.

Klaster ini akan mendukung produksi massal HBM4, generasi keempat memori bandwidth tinggi, yang pengembangannya telah diselesaikan SK hynix pada September 2025. Produksi massal dijadwalkan untuk Q4 2025, memanfaatkan teknologi pengemasan MR-MUF mutakhir, proses yang menumpuk die memori dengan keandalan yang ditingkatkan sambil mengurangi cacat.

Dengan SK hynix yang sudah menguasai sekitar 62% pangsa pasar HBM global, fasilitas baru ini diharapkan akan memperkuat kepemimpinannya dalam solusi memori kelas AI sambil mengurangi tekanan pasokan untuk klien seperti Nvidia, AMD, dan hyperscaler besar lainnya.

Keberlanjutan dan Integrasi AI

Di luar chip, ambisi AI SK Group meluas ke pusat data dan efisiensi energi. SK Telecom, afiliasi grup lainnya, mengungkapkan rencana baru untuk memperluas operasi pusat data AI sambil bermitra dengan perusahaan SK lainnya untuk merancang fasilitas yang dioptimalkan energi.

Lanskap infrastruktur data Korea yang sedang berkembang mencakup proyek pusat data AI 3-gigawatt yang akan dimulai pembangunannya pada tahun 2025, bersama dengan hub hyperscale yang didukung BlackRock dan potensi kemitraan OpenAI dalam pengembangan infrastruktur. Proyek-proyek ini menekankan teknik pendinginan canggih, seperti pendinginan cair dan imersi, dan sistem distribusi daya yang lebih cerdas untuk menangani beban kerja AI yang berfluktuasi.

Penyelarasan produksi chip SK hynix dengan strategi infrastruktur AI SK Telecom menggarisbawahi pendekatan terintegrasi grup terhadap ekonomi AI, menggabungkan perangkat keras, data, dan keberlanjutan di bawah satu panji inovasi.

Postingan SK hynix to Launch New HBM Chip Facility Amid Soaring AI Demand pertama kali muncul di CoinCentral.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.0021+2.94%
Bitcoin
BTC$103,142.91+1.46%
Major
MAJOR$0.10107+3.19%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002937-14.94%
Union
U$0.006182-2.41%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Shiba Inu: SHIB & PEPE Coin Keduanya Naik Lebih dari 13%, Apakah Kegilaan Meme Kembali? Analis Tidak Begitu Yakin

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,084.54
$103,084.54$103,084.54

+1.34%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,471.78
$3,471.78$3,471.78

+2.81%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.30
$160.30$160.30

+2.31%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2811
$2.2811$2.2811

+1.09%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$609.18
$609.18$609.18

+19.19%