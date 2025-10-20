Uniswap mengaktifkan perdagangan Solana secara langsung di aplikasi webnya, memungkinkan pengguna menghubungkan dompet Solana dan menukar token Solana bersama dengan Ethereum dan jaringan lainnya. Langkah ini menghilangkan kebutuhan untuk meninggalkan Uniswap untuk mengakses pasar Solana. Dalam pengumumannya, Uniswap memposisikan pembaruan ini sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengurangi fragmentasi antar rantai. Uniswap menekankan […]
Postingan Ekosistem Solana Dipercepat dengan Dukungan Uniswap, Peluncuran Ultra v3 dan Sinyal Breakout Analis pertama kali muncul di CoinChapter.