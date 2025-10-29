ETF Solana Membuat Debut Bersejarah Dengan Volume Rekor $55 Juta Pada Hari Pertama

Langkah Bitwise lebih dari sekadar pencatatan baru; itu adalah pernyataan yang jelas.

Perusahaan meluncurkan empat dana kripto baru, tetapi produk Solana dengan cepat mencuri perhatian dan meninggalkan pesaingnya jauh di belakang.

Eric Balchunas, analis ETF di Bloomberg, yang telah memprediksi volume peluncuran sehari sebelumnya di X (sebelumnya Twitter), mengakui terkejut dengan seberapa akurat "indera keenam untuk ETF" miliknya telah terbukti.

Solana Memimpin Sementara ETF Altcoin Tertinggal

Dengan aset kelolaan awal (AUM) sebesar $223 juta, BSOL segera menarik perhatian investor institusional yang sejauh ini berhati-hati dengan altcoin.

ETF ini sepenuhnya di-staking, memberikan investor eksposur terhadap generasi hasil Solana dengan perkiraan imbal hasil tahunan sebesar 7%.

Sementara Solana mendominasi, ETF kripto baru lainnya hampir tidak membuat kesan.

ETF Hedera (HBR) hanya mengumpulkan sekitar $8 juta volume perdagangan pada hari pertama, dan ETF Litecoin (LTCC) hanya mencapai $1 juta.

Keunggulan jelas Solana menekankan pergeseran sentimen pasar — dari spekulasi murni ke partisipasi terstruktur yang berorientasi pada hasil.

Kejelasan Regulasi Mendorong Pertumbuhan

Sebagian dari kesuksesan ini berkat kemajuan regulasi terbaru.

Setelah bertahun-tahun ragu-ragu, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) pada Mei dan Agustus 2025 mengklarifikasi bahwa mekanisme staking tertentu yang terkait dengan blockchain proof-of-stake (PoS) tidak dianggap sebagai sekuritas.

Hal ini membuka pintu bagi produk seperti BSOL untuk memasuki pasar yang diregulasi.

Bitwise telah menguji model staking serupa sebelumnya di Eropa dan melihat peluangnya.

Waktu terbukti sangat penting.

Dalam sebuah pesan di X, perusahaan menyatakan:

"Ini sekarang menjadi ETF spot-Solana terbesar, dengan 100% staking dan target imbal hasil rata-rata lebih dari 7%. Kisah Solana terus berlanjut."

Tonggak Sejarah Bagi Solana Dan Bitwise

Peluncuran ini berarti lebih dari sekadar kesuksesan finansial — ini melambangkan kredibilitas Solana yang terus berkembang dalam dunia keuangan tradisional.

Dengan menggabungkan hasil staking dengan aksesibilitas ETF, Bitwise telah memposisikan Solana sebagai flagship ekosistem proof-of-stake di Wall Street.

Dengan permintaan awal yang kuat, regulasi yang menguntungkan, dan model staking yang kuat, pengenalan BSOL mungkin dapat mendefinisikan ulang bagaimana investor tradisional memandang aset kripto penghasil imbal hasil.

Bitwise telah memperjelas:

Dalam perlombaan ETF, kecepatan dan inovasi mengalahkan bahkan nama-nama terbesar di dunia keuangan.

Informasi dalam artikel ini dimaksudkan hanya untuk tujuan pendidikan dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan yang diakui sebelum membuat keputusan investasi.

