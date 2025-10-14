Solana Bersinar Terang: Jaringan Unggul di Tengah Peristiwa Likuidasi Kripto Terbesar

Selama akhir pekan, seluruh pasar cryptocurrency mengalami penurunan yang signifikan, dengan harga Solana kehilangan level $200 dalam penarikan yang cepat dan tiba-tiba. Meskipun demikian, pergerakan bearish yang tajam ini tidak menghambat aktivitas on-chain jaringan, yang terus tumbuh dengan kuat.

Sementara Pasar Anjlok, Jaringan Solana Tetap Kuat

Blockchain Solana sekali lagi menunjukkan ketahanan yang luar biasa, bahkan ketika pasar crypto yang lebih luas mengalami gelombang bearish besar. Dengan laporan dari SolanaFloor di platform media sosial X, jaringan terkemuka ini mempertahankan kinerja positif berlawanan dengan aksi harganya.

Menurut platform tersebut, jaringan berkinerja cukup baik selama peristiwa likuidasi cryptocurrency terbesar dalam sejarah, dengan biaya median tetap rendah. Kinerja jaringan yang tinggi dan uptime ini memperkuat reputasinya yang terus berkembang sebagai salah satu blockchain paling kuat dan skalabel di sektor crypto. Sementara itu, layer 2 Ethereum meniru kenaikan biaya mainnet, dengan gas Arbitrum mencapai sekitar $100 per transaksi.

Metrik kinerja Solana terus mengejutkan komunitas crypto, karena blockchain ini baru-baru ini menyaksikan lonjakan signifikan dalam transaksi mentah. Throughput yang mengagumkan ini, yang jauh melebihi sebagian besar blockchain utama lainnya, menyoroti keunggulan teknologi SOL dalam skalabilitas dan efisiensi.

Data dari platform menunjukkan bahwa transaksi mentah SOL melonjak hingga 6.000 hingga 10.000 per detik yang mengesankan. Jumlah transaksi yang tinggi seperti itu menunjukkan peningkatan adopsi pengembang, keterlibatan NFT, dan Decentralized Finance (DeFi) yang aktif.

Selain kenaikan transaksi mentah, SolanaFloor menyoroti bahwa pemanfaatan mendekati 60 CU per blok. Selama waktu ini, biaya transaksi mediannya tetap rendah, menunjukkan meningkatnya keunggulan SOL sebagai platform teratas untuk aplikasi blockchain dengan kinerja luar biasa.

Volume Perdagangan DEX SOL Meningkat

Di tengah peristiwa likuidasi crypto terbesar dalam sejarah, di mana miliaran dihapus di seluruh bursa crypto utama, Solana Decentralized Perpetual Exchanges (perp DEX) telah mencapai tonggak yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dalam postingan lain di X, SolanaFloor melaporkan bahwa perp DEX blockchain mencatat volume perdagangan tertinggi sepanjang masa, yang berada di atas $4,49 miliar. Ekspansi yang signifikan ini menunjukkan ekosistem DeFi yang berkembang di SOL, didorong oleh biaya minimal, transaksi secepat kilat, dan keterlibatan institusional yang berkembang.

Menurut laporan dari SolanaFloor, Jupiter Exchange, dengan volume $2,34 miliar, berada di garis depan lonjakan perp DEX ini. Lonjakan ini terjadi ketika para trader bergegas untuk memposisikan ulang diri mereka selama volatilitas pasar yang ekstrem.

Selama peristiwa likuidasi besar-besaran tadi malam, DEX SOL juga memproses gelombang volume perdagangan yang substansial. SolanaFloor mengungkapkan total lebih dari $8 miliar dalam volume perdagangan yang diproses, dengan Orca memimpin. Dengan $2,49 miliar, Orca telah mengambil posisi nomor 1 dalam volume perdagangan. Selain itu, kombinasi empat DEX SOL melampaui $1 miliar dalam volume perdagangan selama periode 24 jam.