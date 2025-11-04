Postingan Stream Finance Menghentikan Operasi Setelah Kerugian Dana $93 Juta pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News
Stream Finance telah melaporkan kerugian sekitar $93 juta yang disebabkan oleh manajer dana eksternal, menyebabkan platform tersebut menangguhkan semua deposit dan penarikan. Perusahaan telah mempekerjakan pengacara dari Perkins Coie LLP untuk melakukan investigasi mendetail. Selain itu, stablecoin XUSD miliknya terlepas dari pegnya sebesar 23%, diperdagangkan pada $0,938, menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas stablecoin algoritmik. Platform ini secara aktif menarik aset likuid dan berjanji untuk memberikan pembaruan rutin saat investigasi berlangsung.
