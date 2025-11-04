Saham Tesla (TSLA): Penjualan di China Turun 9,9% pada Oktober saat Persaingan Memanas

TLDR

Penjualan EV buatan China Tesla turun 9,9% year-over-year menjadi 61.497 unit pada Oktober 2025

Output pabrik Shanghai turun 32,3% dari September termasuk ekspor ke Eropa dan India

Pesaing China NIO dan XPeng mencatat rekor pengiriman Oktober naik masing-masing 93% dan 76%

Tesla menjual 438.000 kendaraan di China hingga September, turun 5% dari tahun lalu

Pembebasan pajak pembelian EV China akan dikurangi setengahnya pada 2026 setelah penghapusan kredit federal AS

Bisnis Tesla di China mengalami hambatan pada Oktober. Perusahaan menjual 61.497 kendaraan listrik buatan China selama bulan tersebut, turun 9,9% dari Oktober 2024.

Penurunan ini membalikkan kenaikan 2,8% yang dicatat Tesla pada September. Data dari Asosiasi Mobil Penumpang China menunjukkan kelemahan meluas di seluruh operasi Shanghai Tesla.

Gigafactory Shanghai memproduksi kendaraan Model 3 dan Model Y untuk penjualan domestik dan ekspor. Output dari fasilitas tersebut turun 32,3% dibandingkan dengan September.





Tesla, Inc., TSLA



Ekspor tersebut menuju pasar termasuk Eropa dan India. Penurunan bulan-ke-bulan menunjukkan tantangan di luar pasar domestik China.

Pesaing China Mencatat Angka Rekor

Sementara Tesla berjuang, beberapa pesaing berkembang pesat. NIO mengirimkan rekor 40.397 kendaraan pada Oktober, naik 93% dari bulan yang sama tahun 2024.

XPeng juga mencapai rekor dengan 42.013 pengiriman, melonjak 76% year-over-year. Li Auto mengirimkan 31.767 kendaraan, meskipun itu mewakili penurunan 38%.

BYD menjual 222.559 mobil listrik pada Oktober, naik 17% dari tahun lalu. Namun, total pengiriman kendaraan perusahaan termasuk hybrid plug-in turun 11%.

BYD mengekspor 83.542 kendaraan pada Oktober, naik 188% dari tahun sebelumnya. Itu berarti penjualan domestik turun 24% year-over-year menjadi 358.164 kendaraan.

Hasil campuran ini menunjukkan lanskap yang berubah. Pertumbuhan terjadi, tetapi tidak terdistribusi secara merata.

Kinerja Tesla di China Tahun Berjalan

China mewakili pasar penting bagi Tesla. Negara tersebut menyumbang lebih dari 20% pendapatan Tesla tahun 2024.

Hingga September, Tesla menjual sekitar 438.000 kendaraan di China. Itu turun 5% dari periode yang sama tahun 2024.

Penurunan ini menempatkan Tesla pada jalur penurunan penjualan tahunan pertamanya di pasar China. China mewakili sekitar 36% dari total penjualan kendaraan Tesla pada 2025 selama tiga kuartal.

Persentase tersebut mencerminkan ketergantungan perusahaan pada pasar tersebut pada 2024. Menutupi kesenjangan di kuartal keempat tidak akan mudah mengingat tren saat ini.

Perubahan Subsidi Menciptakan Hambatan

Pergeseran kebijakan menambah tekanan pada pasar EV. Pejabat China sebelumnya mengumumkan pembebasan pajak pembelian Kendaraan Energi Baru akan dikurangi setengahnya pada 2026.

Analis Citi Jeff Chung memperkirakan perubahan tersebut dapat menurunkan penjualan pada paruh pertama tahun depan. Waktunya mengikuti langkah serupa di Amerika Serikat.

Pemerintah federal AS menghapuskan kredit pajak pembelian EV sebesar $7.500 pada September. Pembeli bergegas untuk mengalahkan tenggat waktu, mendorong EV ke rekor 12% dari penjualan mobil baru AS bulan itu.

Tesla mendapat manfaat dari lonjakan tersebut, menjual rekor 497.099 kendaraan pada kuartal ketiga. Penjualan AS mencapai 179.525 mobil, naik 8% year-over-year.

Pertanyaannya sekarang adalah apa yang terjadi ketika subsidi menghilang. Kedua pasar menghadapi ujian itu dalam beberapa bulan mendatang.

Penjualan Tesla di China turun 9,9% pada Oktober 2025 sementara pesaing NIO dan XPeng mencatat pengiriman rekor.

Postingan Tesla (TSLA) Stock: China Sales Drop 9.9% in October as Competition Heats Up pertama kali muncul di CoinCentral.