CEO Tether Paolo Ardoino Mengatakan Perusahaan Siap Menghasilkan $15 Miliar pada 2025

- Tether memperkirakan keuntungan sebesar $15 miliar pada akhir tahun 2025.
- Perusahaan sedang dalam pembicaraan dengan investor potensial, termasuk SoftBank dan Ark Invest.
- Tether juga mengumumkan rencana untuk meluncurkan stablecoin USAT di Amerika Serikat.
Tether — penerbit stablecoin USDT — memperkirakan keuntungannya akan mencapai $15 miliar pada tahun 2025. Bloomberg melaporkan, mengutip CEO perusahaan Paolo Ardoino selama pidato di forum Plan B di Lugano.
Menurut Ardoino, perusahaan telah mencapai profitabilitas 99% dan tidak membutuhkan modal eksternal, tetapi "sulit untuk mengabaikan tingkat minat" dari investor.
Eksekutif tersebut mengatakan puluhan perusahaan ingin berinvestasi di Tether, dan menyebutkan SoftBank dan Ark Investment di antara mitra potensial.
Selain itu, Tether juga sedang mempersiapkan peluncuran stablecoin USAT baru yang menargetkan pasar AS. Menurut CEO tersebut, langkah ini terkait dengan "posisi yang lebih menguntungkan dari administrasi Donald Trump terkait dengan cryptocurrency".
Perlu diingat, sebelumnya, CEO Tether mengumumkan peluncuran solusi untuk membuat dompet cryptocurrency.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.