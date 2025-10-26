Tether Diproyeksikan Mencapai Keuntungan $15 Miliar Pada 2025 – Laporan

Tether, penerbit stablecoin USDT, memperkirakan akan melaporkan laba bersih sebesar $15 miliar pada akhir 2025. Proyeksi ini muncul di tengah lingkungan regulasi kripto yang menguntungkan di Amerika Serikat, mendorong minat terhadap stablecoin dan aset digital lainnya.

Tether Dalam Pembicaraan Pendanaan Dengan Calon Investor TradFi

Dalam postingan terbaru pada hari Jumat, Bloomberg membagikan perkembangan penting tentang Tether Holdings Ltd, operator stablecoin terbesar di pasar. Terutama, CEO perusahaan dan tokoh kripto populer Paolo Ardoino menguraikan prediksi laba positif sebesar $15 miliar pada akhir 2025, saat berbicara dalam wawancara di Forum Plan B baru-baru ini di Lugano, Swiss.

Laporan Bloomberg menunjukkan proyeksi ini dapat dikaitkan dengan adopsi stablecoin yang cepat dikombinasikan dengan meningkatnya minat investor pada kepemilikan saham di pemain terbesar pasar. Pada Juli, Presiden AS Donald Trump menandatangani GENIUS Act menjadi undang-undang, sehingga menciptakan kerangka regulasi komprehensif untuk operasi stablecoin.

Undang-undang tersebut membahas beberapa aspek, seperti perizinan, persyaratan cadangan, perlindungan konsumen dan investor, dan struktur pasar, sehingga membantu menjelaskan dan menyediakan pagar pembatas yang diperlukan untuk industri keuangan yang baru lahir.

Menurut Bloomberg, Tether memulai diskusi dengan calon investor bulan lalu untuk mengumpulkan $20 miliar sebagai pertukaran untuk 3% saham di perusahaannya. Di antara perusahaan-perusahaan ini dilaporkan termasuk perusahaan Jepang SoftBank Group Corp. dan Ark Investment Management yang berbasis di London.

Paolo Ardoino berbicara tentang potensi investasi ini, menjelaskan pendekatan Tether dan keterbukaan terhadap kemitraan semacam itu.

Ardoino mengatakan:

Dia lebih lanjut menambahkan:

USDT Tether saat ini memiliki nilai kapitalisasi pasar sebesar $182,92 miliar, menunjukkan dominasi 57,5% di pasar stablecoin. Perusahaan ini dilaporkan akan meluncurkan token USAT baru pada Desember, dirancang sebagai produk yang berfokus pada AS sesuai dengan peraturan federal, sebagaimana ditunjukkan oleh GENIUS Act.

Rumble yang Didukung Tether Memperkenalkan Pemberi Tip Bitcoin

Dalam berita lain, platform berbagi video Rumble kini siap memperkenalkan pemberian tip Bitcoin untuk para kreatornya, menurut CEO Chris Paglovski, saat berbicara di atas panggung juga di Forum Plan B di Swiss.

Terutama, perusahaan ini bekerja sama dengan Tether untuk fitur ini, dengan proyeksi peluncuran penuh dalam lima hingga tujuh minggu ke depan. Perkembangan ini mengikuti investasi penting penerbit stablecoin sebesar $775 juta ke Rumble pada Desember 2024.