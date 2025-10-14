Misteri Bitcoin $80 Juta: Siapa yang Sebenarnya Bertaruh Melawan Pengumuman Trump?

Sekarang, internet mengajukan satu pertanyaan: siapa yang ada di baliknya?

Perusahaan pelacakan blockchain mencatat posisi yang tidak biasa besarnya di bursa Hyperliquid yang dibuka antara 9 dan 11 Oktober, yang sempurna diposisikan untuk mendapatkan keuntungan dari keruntuhan pasar yang mengikuti pernyataan Trump. Ketika penjualan besar-besaran terjadi, posisi tersebut menghasilkan sekitar $78-88 juta, menjadikannya salah satu short crypto yang paling menguntungkan dalam beberapa bulan terakhir.

Waktu tersebut telah menimbulkan kecurigaan dari para trader dan analis, dengan beberapa menyebutnya terlalu tepat untuk menjadi kebetulan.

Rumor Online Mengarah ke Nama yang Familiar

Perbincangan media sosial dengan cepat mengubah misteri ini menjadi badai politik. Postingan yang belum terverifikasi mulai beredar, menunjukkan bahwa perdagangan tersebut mungkin entah bagaimana terhubung dengan Barron Trump, putra bungsu presiden.

Yang memperkuat teori itu adalah laporan sebelumnya dari Forbes dan lainnya yang mengklaim Barron menghasilkan sekitar $80 juta melalui usaha kripto World Liberty Financial milik keluarganya—angka yang anehnya mendekati keuntungan dari short Hyperliquid.

Tidak ada bukti konkret yang menghubungkan Barron dengan perdagangan tersebut, dan baik keluarga Trump maupun Hyperliquid belum memberikan komentar secara publik. Namun, kebetulan itu sudah cukup untuk membuat spekulasi tetap hidup di forum-forum kripto, di mana pengguna menuntut lebih banyak transparansi dari bursa yang menangani perdagangan yang sensitif secara politik.

Teori Alternatif Mendapatkan Dukungan

Tidak semua orang percaya pada koneksi Trump. Beberapa penyelidik blockchain percaya bahwa trader tersebut mungkin terkait dengan Garrett Jin, seorang investor China yang dikenal dengan strategi DeFi berisiko tinggi dan perselisihan sebelumnya dengan regulator. Jin mengakui bahwa dompet yang terlibat milik salah satu kliennya, tetapi bersikeras bahwa tidak ada informasi orang dalam yang terlibat.

"Itu adalah lindung nilai, bukan taruhan pada Trump," kata Jin dilaporkan, membantah klaim perdagangan terkoordinasi.

Tanda Masalah yang Lebih Besar

Para analis memperingatkan bahwa situasi ini menggambarkan bagaimana berita utama politik dan perdagangan algoritmik telah menjadi berbahaya saling terkait. Dengan tokoh-tokoh besar seperti Trump yang mampu menggerakkan pasar dalam hitungan detik, trader yang menggunakan sinyal awal—atau kontak dalam—berpotensi menuai keuntungan besar sebelum berita sampai ke publik.

Bitcoin sejak itu telah pulih sebagian kerugiannya, tetapi perdebatan masih berlanjut. Apakah waktunya hanya keberuntungan, atau apakah seseorang memiliki keunggulan awal pada salah satu guncangan kebijakan penggerak pasar terbesar tahun ini?

Untuk saat ini, identitas trader tersebut tetap menjadi misteri—tetapi keuntungan mereka sangat nyata.

