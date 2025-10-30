Bank Sentral Eropa berencana meluncurkan euro digital pada tahun 2029, dan persiapan akan terus berlanjut.

PANews melaporkan pada 30 Oktober, mengutip Bloomberg, bahwa Bank Sentral Eropa (ECB) akan melanjutkan persiapan untuk euro digital setelah fase persiapan saat ini berakhir bulan ini, dengan rencana untuk meluncurkannya empat tahun kemudian. Sumber yang mengetahui masalah tersebut mengungkapkan bahwa pejabat ECB akan memutuskan pada pertemuan minggu ini di Florence, Italia, untuk melanjutkan persiapan, dan jika kerangka hukum sudah siap, mereka berencana untuk menerbitkan euro digital pada tahun 2029.
Pejabat bank sentral meluncurkan fase persiapan dua tahun untuk proyek tersebut pada tahun 2023, dengan harapan Uni Eropa akan mengesahkan peraturan yang diperlukan untuk meluncurkan euro digital selama periode ini. Namun, pemerintah nasional dan Parlemen Eropa belum mencapai kesepakatan. Hambatan terbesar berasal dari Partai Rakyat Eropa, yang anggotanya lebih menyukai alternatif sektor swasta untuk solusi digital ECB. Namun, tekanan untuk mengatasi kebuntuan ini semakin meningkat karena para pembuat kebijakan menyatakan ketidakpuasan terhadap ketergantungan yang berlebihan pada perusahaan-perusahaan AS untuk pembayaran ritel.