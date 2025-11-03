Ancaman komputasi kuantum yang tidak bisa diabaikan Bitcoin selamanya

Komputasi kuantum bukan lagi sekadar fiksi ilmiah atau bahan paranoia cypherpunk; ini secara resmi menjadi ancaman utama bagi mata uang tanpa negara pertama di dunia. Jika Anda pernah berpikir bahwa kreasi Satoshi kebal terhadap risiko eksistensial, pikirkan lagi. Gelombang terbaru Bitcoiner dan kriptografer dalam laporan terbaru Human Rights Foundation (HRF) ingin menyampaikan sesuatu.

[Catatan Editor: Kemajuan dalam komputasi kuantum semakin cepat, tetapi risiko terhadap Bitcoin (dan enkripsi yang digunakan dalam perbankan tradFi) masih berpotensi baru terjadi beberapa dekade lagi.]

Komputasi kuantum adalah 'risiko terbesar' bagi Bitcoin

Analisis terperinci HRF membahas bagaimana Bitcoin mewakili jauh lebih dari sekadar mainan spekulatif. Ini adalah penyelamat bagi aktivis, jurnalis, dan pembangkang yang menghadapi represi finansial dalam rezim otoriter. Desentralisasi, privasi, dan akses tanpa izin Bitcoin adalah yang menjaga arus donasi tetap hidup dan tabungan berada di luar jangkauan penyitaan pemerintah.

Tetapi semua keajaiban itu bergantung pada kriptografi yang solid. Dan komputasi kuantum adalah satu-satunya lompatan teknologi dengan kekuatan untuk menghancurkan perisai tak terlihat tersebut.​ Komputasi kuantum membuat hampir $700 miliar dalam Bitcoin berisiko. 4,49 juta lainnya hanya aman jika pemiliknya bertindak cepat dan bermigrasi ke alamat yang tahan kuantum.

Sementara para peneliti bergegas untuk meluncurkan peningkatan keamanan kuantum, tidak ada yang cepat di dunia Bitcoin. Itu berarti perdebatan sengit tentang apakah akan "membakar" koin yang tidak dapat dipindahkan (dan menusukkan garpu pada netralitas Bitcoin), atau berisiko pencuri kuantum menjarah mereka.

Sebagai tambahan, transaksi anti-kuantum akan membuat blockchain membengkak, mengubah masalah skalabilitas Bitcoin dari sakit kepala ringan menjadi migrain yang menghancurkan. Ini bukan hanya teka-teki teknis; ini adalah ujian kemauan jaringan untuk berkembang tanpa merusak apa yang membuat Bitcoin istimewa sejak awal. Pendiri bersama Coin Metrics dan advokat Bitcoin Nic Carter mengatakannya secara blak-blakan dalam tulisan terbarunya:

Berapa banyak Bitcoin yang berisiko?

Laporan HRF mengungkapkan bahwa sekitar 6,5 juta Bitcoin (hampir sepertiga dari semua BTC) saat ini rentan terhadap serangan kuantum "jarak jauh". Serangan tersebut menargetkan jenis alamat lama atau yang digunakan kembali. Dari jumlah ini, pemilik secara teori dapat mengamankan 4,49 juta koin dengan memindahkan saldo mereka ke alamat yang tahan kuantum.

Masalahnya? Itu menyisakan 1,7 juta BTC, termasuk 1,1 juta milik Satoshi yang legendaris, membeku dalam waktu dan terbuka lebar untuk bandit kuantum ketika waktunya tiba.​ Ancaman kuantum menyederhanakan menjadi dua vektor serangan utama: "serangan jarak jauh" dan "serangan jarak pendek."

Serangan jarak jauh menargetkan alamat yang tidak aktif dan digunakan kembali, mengeksploitasi kunci publik yang terekspos. Serangan jarak pendek mengeksploitasi jendela transaksi, mengambil dana sebelum konfirmasi jika penyerang dapat menghitung kunci pribadi secara real-time.

"Bakar" atau terbakar: politik protokol

Proses peningkatan terdesentralisasi Bitcoin adalah aset terbesarnya dan kelemahan terbesarnya di sini. Tidak seperti pembaruan OS terbaru Apple, Bitcoin tidak mendapatkan perbaikan keamanan otomatis. Konsensus berarti drama, sering diukur dalam tahun, bukan minggu.

Debat "bakar atau curi" semakin memanas: Haruskah pengembang mencoba membakar koin yang rentan terhadap kuantum, membekukannya, atau membiarkan pencuri kuantum menguras dompet yang hilang? Tidak ada yang setuju, yang tidak mengherankan untuk proyek yang terobsesi dengan hak properti, ketahanan terhadap sensor, dan anti-pemerintahan. Seperti yang disimpulkan laporan tersebut:

Algoritma baru yang berani, blok yang lebih besar, dan sakit kepala baru

Beralih ke algoritma anti-kuantum bukan hanya catatan teknis. HRF menyoroti dua kelas solusi: skema tanda tangan berbasis kisi dan berbasis hash, masing-masing dengan trade-off yang berbeda. Kunci yang lebih besar berarti transaksi lebih besar, lebih sedikit transaksi per blok, node penuh yang lebih berat, dan kemungkinan bab baru dalam perang skalabilitas Bitcoin.​

Sebagai referensi, tanda tangan berbasis kisi sekitar sepuluh kali lebih besar dari tanda tangan saat ini, sementara alternatif berbasis hash yang paling kompak 38 kali lebih besar. Setiap perbaikan teknis akan memerlukan desain ulang dompet, perangkat keras yang diperbarui, pelatihan ulang operator node, dan edukasi pengguna dalam skala global.

Komunitas harus berkoordinasi di antara para pengembang, pembuat dompet, kelompok advokasi, dan jutaan pemegang yang skeptis (banyak di antaranya bahkan tidak tahu koin mereka rentan). Sejarah menunjukkan bahwa bahkan peningkatan yang bersahabat dapat memakan waktu bertahun-tahun untuk disetujui, dan dengan timeline komputasi kuantum yang masih belum jelas, jendela untuk bertindak mungkin tertutup lebih cepat dari yang diperkirakan.​

Apa selanjutnya: ketahanan atau kehancuran?

Setiap perbaikan yang tahan lama akan memerlukan dukungan akar rumput, bukan hanya commit GitHub. Nasib Bitcoin yang terlupakan (dan mungkin legitimasi ekosistem) bergantung pada bagaimana jaringan menavigasi pertempuran politik, teknis, dan sosial ini dalam dekade mendatang.

Untuk para pemberontak Bitcoin, cypherpunk, dan pengasingan yang tidak sukarela, pesannya jelas. Terus mendidik, terus meningkatkan, dan jangan berasumsi bahwa baju besi Satoshi kebal peluru secara permanen. Seperti yang diperingatkan oleh pakar keamanan Bitcoin, pengembang inti, dan pendiri bersama Casa, Jameson Lopp, bahkan lebih dari komputasi kuantum, ancaman terbesar bagi Bitcoin adalah apati:

Postingan Ancaman komputasi kuantum yang tidak bisa diabaikan Bitcoin selamanya pertama kali muncul di CryptoSlate.