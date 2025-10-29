BursaDEX+
Penjualan awal LivLive melonjak melampaui $2M pada harga $0,02 saat investor mengincar ROI 17x+. Dengan bonus 40% SPOOKY40 hingga 1 Nov, $LIVE memimpin daftar pilihan kripto terbaik Oktober.Penjualan awal LivLive melonjak melampaui $2M pada harga $0,02 saat investor mengincar ROI 17x+. Dengan bonus 40% SPOOKY40 hingga 1 Nov, $LIVE memimpin daftar pilihan kripto terbaik Oktober.

Cryptocurrency Teratas untuk Dibeli Sekarang: 5 Pilihan Crypto Terbaik untuk Oktober 2025

Oleh: Blockchainreporter
2025/10/29 17:38
TOP Network
TOP$0.000096--%
Nowchain
NOW$0.00209+3.98%
SecondLive
LIVE$0.001175-52.69%
podium main4

Beberapa peluang tidak menunggu. Mereka tidak mengungkapkan diri secara perlahan. Mereka meledak ke pasar dengan momentum, energi komunitas, dan keuntungan first-mover yang hanya dikenali oleh investor awal tepat pada waktunya. Oktober ini, lima nama telah menarik perhatian: LivLive ($LIVE), Official Trump ($TRUMP), Hedera ($HBAR), XRP, dan Solana. Ini adalah di antara cryptocurrency teratas untuk dibeli sekarang, tetapi salah satunya menonjol jauh di atas yang lain, terutama dengan Halloween yang sudah dekat dan bonus SPOOKY40 yang akan segera berakhir.

livlive

Sementara yang lain diperdagangkan di pasar langsung, LivLive masih dalam fase presale awalnya, di mana potensi keuntungan terbesar biasanya ada. Dan di sinilah cerita sebenarnya dimulai.

LivLive ($LIVE) – Proyek yang Diperhatikan Semua Orang

Investor di seluruh komunitas crypto bergerak cepat untuk yang satu ini, dan tidak sulit untuk melihat alasannya. LivLive tidak hanya menjanjikan utilitas masa depan – tetapi sudah mendemonstrasikan kasus penggunaan dunia nyata dan momentum adopsi awal.

  • Harga Presale Saat Ini: $0,02
  • Terkumpul Sejauh Ini: Lebih dari $2 juta
  • Peserta: 170+ dan terus bertambah

LivLive telah memulai presale-nya dengan momentum berkecepatan roket. Diposisikan sebagai jaringan keterlibatan dunia nyata yang didukung AR, LivLive mengubah kehadiran sehari-hari, pergerakan, dan interaksi menjadi reward token $LIVE. Dengan 10 tahap presale yang berkembang dari $0,02 hingga $0,20, pembeli awal berada dalam posisi terkuat untuk mengamankan keuntungan maksimal jauh sebelum listing.

livlive341 4

Mengapa LivLive Menjadi Pilihan Unggulan

LivLive berbeda dari presale yang hanya bersifat spekulatif. Ini adalah mesin keterlibatan yang berfungsi di mana tindakan dunia nyata diverifikasi dan dikonversi menjadi nilai token, artinya pengguna benar-benar mendapatkan $LIVE melalui pergerakan, kehadiran, dan interaksi kehidupan nyata. Hal ini diperkuat oleh gelang yang dapat dipakai, yang memverifikasi kehadiran fisik dan membuka quest berbasis AR, menjembatani reward digital dengan pengalaman dunia nyata.

Ini memberikan LivLive sesuatu yang diimpikan oleh kebanyakan token: utilitas sebelum hype, dan potensi adopsi di luar hanya pedagang crypto.

Bonus Halloween + Potensi ROI

Daya tarik terbesar saat ini adalah bonus Halloween dengan waktu terbatas. Menggunakan kode SPOOKY40, investor menerima 40% lebih banyak token $LIVE selama presale. Kode ini berakhir pada 1 November atau lebih awal jika alokasi bonus telah ditebus, dan permintaan menunjukkan mungkin akan berakhir lebih cepat.

Untuk memahami potensi pengembalian, pertimbangkan ini:

  • Harga Tahap 1: $0,02
  • Harga peluncuran yang diharapkan: $0,25
  • Bahkan harga presale Tahap 10 akan menjadi $0,20

Contoh investasi:

  • Pembelian tier ICON $10.000 pada $0,02 memberikan 500.000 token.
  • Dengan SPOOKY40, investor menerima tambahan 200.000 token, total 700.000 $LIVE.
  • Jika $LIVE terdaftar mendekati $0,25, 700.000 token ini bisa bernilai $175.000.
  • Itu lebih dari 17X sebelum staking, mining, atau reward partisipasi AR.

Inilah mengapa LivLive saat ini dianggap sebagai pilihan crypto terbaik di antara proyek-proyek yang sedang berkembang dan entri terkuat dalam daftar cryptocurrency teratas untuk dibeli di bulan Oktober.

  1. Official Trump ($TRUMP)

Official Trump diperdagangkan sekitar $6,88, naik 17,66% minggu ini. Rekor tertingginya adalah $75,35, yang memberikannya banyak ruang untuk pulih jika sentimen pasar menguat. Token ini terus mewakili simbol budaya yang terkait dengan momen ketika Trump secara terkenal mengangkat tinjunya selama insiden yang mengancam nyawa, memicu gerakan meme global "Fight Fight Fight". Meskipun mempertahankan gairah komunitas yang stabil, potensi kenaikannya lebih bergantung pada siklus politik dan momentum budaya daripada utilitas blockchain jangka panjang.

  1. Hedera (HBAR)

Diperdagangkan mendekati $0,2078 dan naik 20,54% dalam seminggu, Hedera dikenal karena skalabel dan berorientasi pada perusahaan. Jaringannya digunakan untuk aplikasi terdesentralisasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan keberlanjutan. Saat ini termasuk di antara pilihan crypto terbaik bagi mereka yang lebih menyukai pertumbuhan jangka panjang dengan volatilitas lebih rendah berdasarkan adopsi daripada spekulasi. Namun, pengembalian di sini bertahap, tidak seperti peluang presale tahap awal seperti LivLive.

  1. XRP (XRP)

Sekarang sekitar $2,64 dan naik 8,72% minggu ini, XRP tetap menjadi salah satu pemain tertua dan paling stabil dalam penyelesaian pembayaran blockchain. Kecepatan transaksi yang cepat dan biaya rendah terus membuatnya menarik untuk transfer nilai lintas batas. XRP dapat diandalkan dan mapan, tetapi tidak menawarkan keuntungan masuk tahap awal pada level harga saat ini. Ini lebih berfungsi sebagai lindung nilai dalam portofolio crypto yang terdiversifikasi.

  1. Solana (SOL)

Diperdagangkan sekitar $199,55 dan naik 7,19% mingguan, Solana terus membuktikan skalabilitas dan kinerja ultra-cepat di berbagai kasus penggunaan DeFi dan NFT. Ini tetap menjadi salah satu ekosistem terkuat di pasar. Namun, seperti XRP dan HBAR, Solana sudah mencapai kematangan. Mungkin akan tumbuh, tetapi tidak dengan potensi titik masuk eksplosif yang saat ini ditawarkan oleh LivLive.

LivLive

Saatnya Bertindak Adalah Sekarang

Berdasarkan semua data, hype, aktivitas, dan posisi pasar saat ini, LivLive adalah presale crypto terbaik saat ini dan salah satu cryptocurrency teratas untuk dibeli di Oktober 2025. Sementara koin seperti Solana, XRP, HBAR, dan Official Trump terus berkinerja stabil, tidak ada yang menyediakan potensi kenaikan fase awal yang sama atau bonus token SPOOKY40 40% dengan waktu terbatas yang saat ini ditawarkan oleh LivLive.

Harga presale akan naik dengan setiap tahap, dan alokasi kode bonus terbatas. Setelah habis, itu hilang.

Untuk investor yang mencari potensi pengembalian tertinggi dalam jendela strategis terpendek, LivLive menonjol sebagai langkah terkuat sebelum kenaikan harga berikutnya.

Temukan Informasi Lebih Lanjut Di Sini:

Website: http://www.livlive.com 

X: https://x.com/livliveapp  

Telegram Chat: https://t.me/livliveapp

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

