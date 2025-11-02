BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Sementara itu, LivLive telah melampaui $2M dalam pendanaan presale dan saat ini menarik perhatian mayoritas investor. Kontras antara [...] Artikel Trending Crypto Presales 2025: LivLive Presale Meraih $2M sementara Pepe Heimer, Solaxy, dan Tapzi Berjuang pertama kali muncul di Coindoo.Sementara itu, LivLive telah melampaui $2M dalam pendanaan presale dan saat ini menarik perhatian mayoritas investor. Kontras antara [...] Artikel Trending Crypto Presales 2025: LivLive Presale Meraih $2M sementara Pepe Heimer, Solaxy, dan Tapzi Berjuang pertama kali muncul di Coindoo.

Penjualan Awal Kripto Tren 2025: Penjualan Awal LivLive Meraih $2M sementara Pepe Heimer, Solaxy, dan Tapzi Berjuang

Oleh: Coindoo
2025/11/02 01:35
GAINS
GAINS$0.0168+1.38%
Pepe
PEPE$0.00000607+0.83%
Solaxy
SOLAXY$0.0002463+8.98%

Sementara itu, LivLive telah melampaui $2M dalam pendanaan presale dan saat ini menarik perhatian mayoritas investor. Perbedaan antara keempat proyek ini menjadi semakin jelas, dan waktunya tidak bisa lebih intens dengan kode bonus Halloween LivLive SPOOKY40 yang memasuki jam-jam terakhirnya.

Alasan utama LivLive memimpin adalah karena inovasi, mekanisme reward, dan keterlibatan dunia nyata. Dengan presale yang dimulai dengan cepat dan terus mengalami percepatan, LivLive telah menjadi fokus utama di antara presale kripto tren 2025. Sementara yang lain berjuang untuk mempertahankan perhatian, LivLive telah memposisikan dirinya sebagai proyek di mana investor awal melihat jalur yang jelas menuju nilai.

LivLive: Presale Yang Bergerak Lebih Cepat Dari Yang Diharapkan

LivLive telah mengumpulkan lebih dari $2M dengan lebih dari 190 peserta memasuki Tahap 1 presale, di mana token dihargai $0,02. Dengan peluncuran yang direncanakan pada $0,25 dan tahapan presale meningkat hingga $0,20, kurva harga sangat menguntungkan pembeli awal. Inilah mengapa diskusi presale kripto tren 2025 secara konsisten menempatkan LivLive di posisi pertama.

Salah satu alasan proyek ini mendapatkan daya tarik adalah kemampuannya untuk mengubah tindakan dunia nyata menjadi nilai token melalui token $LIVE. Setiap langkah, check-in, ulasan, atau aktivitas dapat diverifikasi dan diberi reward, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan penghasilan melalui perilaku gaya hidup. Ini menjembatani keterlibatan dunia nyata dengan sistem validasi on-chain yang dapat digunakan brand untuk memastikan interaksi konsumen yang autentik.

Akses Awal, Referral, dan Insentif Vault $2,5M

Yang membedakan LivLive dari dinamika presale standar adalah fokus pada kemajuan komunitas. Early adopter membuka Token dan NFT Pack yang membawa kekuatan mining jangka panjang dan potensi akses ke Treasure Vault senilai $2,5M. Setiap pembelian paket mencakup kunci NFT yang dapat membuka reward mulai dari produk mewah hingga peralatan teknologi dan bahkan hadiah ICON senilai $1M. Siklus reward ini berulang sepanjang presale, memberikan setiap pembeli kesempatan berulang.

Bagi investor, ini berarti keuntungan melampaui pergerakan harga token. Platform ini menciptakan nilai berkelanjutan dan insentif berlapis komunitas. Mesin referral memperkuat ini lebih jauh, menawarkan reward 10% kepada pemberi referral dan 5% kepada siapa pun yang bergabung melalui tautan mereka, memungkinkan pembangun komunitas awal untuk memperbesar penghasilan tanpa biaya tambahan.

Keuntungan Harga dan Jam-Jam Terakhir Bonus Halloween

Inilah saat urgensi muncul. Pada harga Tahap 1, $0,02 per token, pembelian $5.000 menghasilkan 250.000 token. Dengan bonus Halloween SPOOKY40, jumlah ini meningkat menjadi 350.000 token hari ini. Jika token terdaftar pada harga peluncuran yang diproyeksikan $0,25, token tersebut akan bernilai $87.500. Bahkan pada nilai presale Tahap 10 sebesar $0,20, alokasi yang sama akan bernilai $70.000.

Bonus SPOOKY40 adalah boost presale tertinggi yang pernah ada dari LivLive dan hari ini adalah hari terakhir untuk menggunakannya. Setelah jumlah terbatas aktivasi bonus digunakan, penawaran ditutup secara permanen. Di antara presale kripto tren 2025, ini adalah salah satu peluang yang paling sensitif terhadap waktu yang saat ini aktif.

Pepe Heimer: Ide Baru, Partisipasi Melambat

Pepe Heimer mengintegrasikan budaya meme dengan strategi yield berbasis AI dan fungsionalitas Layer 2. Meskipun mendapatkan perhatian selama fase promosi awalnya, keterlibatan telah melambat. Investor tampak berhati-hati karena kompleksitas dalam memberikan otomatisasi perdagangan AI yang nyata secara konsisten dari waktu ke waktu. Tanpa katalis baru yang besar, proyek ini tertinggal dalam peringkat presale kripto tren 2025.

Solaxy: Utilitas Solid, Momentum Tenang

Solaxy telah menyajikan solusi untuk kemacetan Solana dengan memposisikan dirinya sebagai protokol penskalaan Layer 2. Idenya bermanfaat, tetapi tingkat partisipasi saat ini menunjukkan urgensi yang lebih rendah. Proyek ini menarik bagi pengembang dan investor yang berfokus pada infrastruktur, tetapi daya tarik presale lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan yang terlihat di LivLive.

Tapzi: Hype Skill-to-Earn Belum Terkonversi

Tapzi dibangun di sekitar permainan skill-to-earn yang kompetitif, memberi reward kepada pemain dari taruhan yang didanai oleh peserta lain. Konsepnya menarik, tetapi kurva adopsi presale menunjukkan keraguan di antara investor ritel yang menginginkan kejelasan ekonomi jangka panjang yang lebih kuat. Dalam lingkungan saat ini, proyek harus menawarkan insentif berkelanjutan, kemajuan yang didorong komunitas, atau integrasi dunia nyata untuk mempertahankan momentum.

Kesimpulan Akhir: Proyek Terdepan dalam Presale Kripto Tren 2025

Berdasarkan perilaku investor saat ini dan data kinerja presale, LivLive menonjol sebagai peluang terkuat di antara presale kripto tren 2025. Proyek ini memiliki utilitas dunia nyata, pertumbuhan aktif, dan permintaan yang meningkat. Bonus 40% SPOOKY40 yang berakhir hari ini menambahkan tekanan waktu yang menentukan bagi siapa pun yang mempertimbangkan partisipasi awal.

Bagi investor yang ingin mengamankan entry point paling menguntungkan sebelum harga token mulai naik, LivLive mewakili peluang presale yang secara aktif mendapatkan kekuatan. Jendela untuk mendapatkan manfaat dari alokasi token tertinggi yang mungkin sedang menutup, dan timing hari ini memainkan peran penting dalam potensi pengembalian di masa depan.

Temukan Informasi Lebih Lanjut Di Sini:

Website: http://www.livlive.com 

X: https://x.com/livliveapp  

Telegram Chat: https://t.me/livliveapp  

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain apa pun di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Artikel Trending Crypto Presales 2025: LivLive Presale Gains $2M as Pepe Heimer, Solaxy, and Tapzi Struggle pertama kali muncul di Coindoo.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.0021+3.44%
Bitcoin
BTC$103,171.07+1.59%
Major
MAJOR$0.10087+3.23%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002929-14.82%
Union
U$0.006173-2.63%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Shiba Inu: SHIB & PEPE Coin Keduanya Naik Lebih dari 13%, Apakah Kegilaan Meme Kembali? Analis Tidak Begitu Yakin

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,394.17
$103,394.17$103,394.17

+1.65%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,513.48
$3,513.48$3,513.48

+4.04%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.92
$160.92$160.92

+2.71%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2943
$2.2943$2.2943

+1.67%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$618.49
$618.49$618.49

+21.01%