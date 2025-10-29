TRON DAO Berpartisipasi dalam Konferensi Global ke-9 Europol tentang Keuangan Kriminal dan Aset Kripto

Jenewa, Swiss, 28 Oktober 2025 – TRON DAO, DAO yang dikelola komunitas yang berdedikasi untuk mempercepat desentralisasi internet melalui teknologi blockchain dan aplikasi terdesentralisasi (dApps), berpartisipasi dalam Konferensi Global ke-9 tentang Keuangan Kriminal dan Aset Kripto, yang diselenggarakan pada 28-29 Oktober 2025, di kantor pusat Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) di Wina, Austria.

Konferensi tersebut, yang diselenggarakan bersama oleh Europol, UNODC dan Basel Institute on Governance, mengumpulkan para pemimpin industri dari berbagai sektor untuk memajukan upaya global dalam menanggulangi penggunaan kripto untuk tindak kriminal. Sesi-sesi konferensi mengeksplorasi tipologi yang muncul seperti penghindaran sanksi, perdagangan narkotika, pencucian uang profesional, dan pusat penipuan, bersama dengan perkembangan kebijakan, alat investigasi, dan kerangka kerja kolaborasi lintas sektor.

Pada hari pertama, John Hurston, Penasihat Umum, A.S. dari TRON DAO, bergabung dalam panel "Kolaborasi Publik-Swasta dalam Penyitaan Aset Kripto." Sesi tersebut menampilkan pemeriksaan mendalam tentang Unit Kejahatan Keuangan T3 (T3 FCU) — sebuah inisiatif bersama oleh TRON, Tether, dan TRM Labs yang bertujuan untuk memerangi aktivitas ilegal terkait kejahatan di blockchain. Sesi tersebut dipimpin oleh Alejandro Pérez, Spesialis Cryptocurrency di Europol, dan panelis lainnya termasuk Leonardo Real, Chief Compliance Officer di Tether, dan Dr. Bruno Requião da Cunha, Investigator Global di TRM Labs. Diskusi tersebut mengeksplorasi efektivitas model T3 FCU, skalabilitas, dan potensinya untuk memperkuat kolaborasi publik-swasta global.

Sejak didirikan pada September 2024, T3 FCU telah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia untuk mengidentifikasi dan mengganggu jaringan kriminal. Unit ini telah menganalisis jutaan transaksi di lima benua, memantau lebih dari $3 miliar USD dalam total volume. Kemampuan pemantauan komprehensif ini memungkinkan T3 FCU untuk bekerja lintas batas, mengidentifikasi dan mengganggu operasi kriminal secara real-time, menjadikannya sumber daya yang sangat berharga bagi lembaga penegak hukum di seluruh dunia.

Partisipasi TRON DAO dalam Konferensi Global ke-9 tentang Keuangan Kriminal dan Aset Kripto menegaskan kembali komitmennya untuk mendorong kerja sama internasional dengan penegak hukum dan otoritas regulasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan di seluruh ekosistem aset digital global.

TRON DAO adalah DAO yang dikelola komunitas yang berdedikasi untuk mempercepat desentralisasi internet melalui teknologi blockchain dan dApps.

Didirikan pada September 2017 oleh H.E. Justin Sun, blockchain TRON telah mengalami pertumbuhan signifikan sejak peluncuran MainNet-nya pada Mei 2018. Hingga baru-baru ini, TRON menjadi tuan rumah bagi pasokan stablecoin USD Tether (USDT) terbesar yang beredar, yang saat ini melebihi $77 miliar. Per Oktober 2025, blockchain TRON telah mencatat lebih dari 341 juta total akun pengguna, lebih dari 11 miliar total transaksi, dan lebih dari $25 miliar dalam total nilai terkunci (TVL), berdasarkan TRONSCAN. Diakui sebagai lapisan penyelesaian global untuk transaksi stablecoin dan pembelian sehari-hari dengan kesuksesan terbukti, TRON adalah "Moving Trillions, Empowering Billions."

