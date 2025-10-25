Trump Memilih Michael Selig untuk Ketua CFTC di Tengah Pembicaraan Regulasi Kripto

TLDR

Michael Selig telah memimpin satuan tugas kripto SEC dan dikenal sebagai pro-kripto.

kripto Nominasi Selig untuk CFTC mengikuti penarikan pencalonan Brian Quintenz.

CFTC dan SEC bertujuan untuk kolaborasi yang lebih kuat dalam regulasi kripto.

Nominasi Trump terhadap Selig menandakan kemungkinan perubahan dalam pengawasan aset digital.

Presiden AS Donald Trump dilaporkan akan menominasikan Michael Selig sebagai ketua berikutnya dari Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Kemungkinan penunjukan Selig mengikuti penarikan nominasi Brian Quintenz pada awal bulan ini, setelah mendapat penentangan signifikan dari kembar Winklevoss. Jika dikonfirmasi, kepemimpinan Selig dapat mengarahkan CFTC dan SEC menuju kolaborasi yang lebih kuat, terutama dalam mengatur sektor cryptocurrency.

Latar Belakang Michael Selig dan Perannya di SEC

Michael Selig telah menjadi tokoh kunci di Securities and Exchange Commission (SEC), bertugas sebagai penasihat utama untuk satuan tugas kripto SEC. Dia juga bekerja sama dengan Ketua SEC Paul Atkins. Pekerjaan Selig di SEC telah memberinya pengalaman signifikan dalam regulasi aset digital. Penunjukannya ke CFTC dapat mewakili pergeseran menuju penyelarasan peran kedua lembaga dalam mengatur cryptocurrency.

Selig telah mendapatkan reputasi sebagai "pro-kripto" di beberapa kalangan, terutama dalam komunitas aset digital. Sikapnya terhadap cryptocurrency, ditambah dengan pengalamannya, menjadikannya kandidat yang cocok untuk ketua CFTC. Namun, seperti semua nominasi, konfirmasinya akan memerlukan persetujuan dari Senat, yang mungkin membutuhkan waktu.

Peran CFTC dalam Regulasi Kripto

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) secara tradisional bertanggung jawab untuk mengawasi pasar komoditas, termasuk derivatif dan futures. Dalam beberapa tahun terakhir, ada minat yang berkembang apakah CFTC harus mengambil peran yang lebih besar dalam regulasi pasar cryptocurrency. Di bawah administrasi Trump, CFTC telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pengawasannya terhadap aset digital.

Kelompok Kerja Gedung Putih untuk Aset Digital merekomendasikan agar CFTC harus mengawasi pasar spot kripto, mengklasifikasikan sebagian besar cryptocurrency sebagai komoditas. Sementara itu, SEC akan terus mengatur aset digital lainnya, termasuk sekuritas yang ditokenisasi. Pembagian tanggung jawab ini bertujuan untuk merampingkan regulasi pasar kripto, memberikan kejelasan kepada industri.

Pergeseran Kepemimpinan CFTC di Tengah Ketidakpastian

Perlombaan untuk kepemimpinan CFTC telah ditandai oleh ketidakpastian dalam beberapa bulan terakhir. Setelah nominasi Brian Quintenz ditarik di bawah tekanan dari kembar Winklevoss, CFTC menemukan dirinya dengan kepemimpinan terbatas. Saat ini, CFTC beroperasi dengan hanya satu komisioner, menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuannya untuk mengelola masalah pasar yang kompleks.

Potensi nominasi Selig dapat membawa stabilitas yang sangat dibutuhkan ke lembaga tersebut. Dia diharapkan untuk melanjutkan pekerjaan Kelompok Kerja Gedung Putih untuk Aset Digital, yang mencakup rekomendasi untuk kolaborasi yang lebih kuat antara SEC dan CFTC. Namun, mengingat sifat politik dari konfirmasi, penunjukan Selig tidak dijamin, dan mungkin butuh berbulan-bulan sebelum keputusan final dibuat.

Kolaborasi Masa Depan Antara SEC dan CFTC

Jika nominasi Selig berlanjut, koordinasi antara SEC dan CFTC bisa menjadi lebih penting. Kedua lembaga telah mengakui kebutuhan untuk menyelaraskan upaya mereka dalam mengatur pasar cryptocurrency yang berkembang pesat. Pernyataan bersama yang dikeluarkan pada September oleh SEC dan CFTC menekankan pentingnya menyelaraskan pendekatan regulasi mereka.

Kolaborasi ini dapat mengarah pada pedoman yang lebih jelas untuk perusahaan kripto dan investor. SEC dan CFTC diharapkan bekerja sama untuk menerapkan rekomendasi kebijakan yang diuraikan dalam laporan Gedung Putih. Namun, pendekatan Selig untuk memupuk kemitraan ini tetap tidak pasti, karena detail lebih lanjut tentang rencananya akan muncul melalui proses konfirmasi.

