Penyedia dana pensiun Inggris bergabung untuk mempromosikan investasi dalam infrastruktur dan AI

Beberapa penyedia dana pensiun dan perusahaan asuransi terkemuka Inggris dilaporkan telah berkolaborasi membentuk kelompok yang dikenal sebagai "Sterling 20" yang berfokus pada pengalokasian dana tambahan ke infrastruktur negara dan sektor yang berkembang pesat seperti AI dan fintech.

Sebagai langkah pertama mereka, kelompok ini berencana untuk bergabung dengan Kantor Investasi di negara tersebut untuk mengamankan peluang investasi di berbagai wilayah, kata Kementerian Keuangan Inggris pada Senin, 20 Oktober.

Perlu dicatat, pengumuman ini dirilis sebelum konferensi investasi regional yang akan diselenggarakan pemerintah di Birmingham pada hari Selasa minggu ini.

Rachel Reeves mendorong dana pensiun untuk berkontribusi lebih banyak pada ekonomi Inggris

Sebuah pernyataan yang dirilis menyoroti bahwa manajer aset terbesar di Inggris, Legal & General Group Plc, dan NEST (National Employment Savings Trust), skema pensiun tempat kerja yang didukung pemerintah, telah menginvestasikan miliaran untuk membangun perumahan yang lebih terjangkau dan meningkatkan layanan broadband di daerah pedesaan.

Langkah ini dikaitkan dengan upaya sebelumnya dari Menteri Keuangan Rachel Reeves untuk memberikan tekanan lebih pada dana pensiun agar meningkatkan kontribusi mereka terhadap ekonomi negara. Reeves memandang upaya ini sebagai hal yang penting setelah mengamati bertahun-tahun uang meninggalkan investasi domestik.

Namun, meskipun dana pensiun Inggris telah menggandakan investasi mereka di perusahaan swasta pada tahun sebelumnya, data yang dirilis minggu lalu oleh Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris menyoroti bahwa mereka masih belum memenuhi tingkat yang diperlukan untuk memenuhi komitmen mendukung bisnis swasta.

Sementara itu, pemerintah mengumumkan niatnya untuk menggunakan "kekuatan cadangan" untuk mewajibkan dana pensiun berinvestasi dalam ekonomi lokal tahun ini. Individu telah menerima rencana ini dengan reaksi beragam. Misalnya, manajer investasi dengan keras menentang rencana ini, dengan argumen bahwa klien mereka memiliki hak untuk memilih di mana mereka menempatkan tabungan mereka.

Di sisi lain, penyedia dana pensiun telah mengungkapkan kekhawatiran tentang biaya dan beban kinerja sebagai alasan utama mereka ragu untuk melakukan investasi signifikan di pasar swasta.

Anggota kelompok "Sterling 20" yang baru dibentuk meliputi: Aegon, Aon, Aviva, L&G, LifeSight by WTW, Mercer, M&G, NatWest Cushon, Nest Corporation, NOW Pensions, People's Partnership, Phoenix Group, Rothesay, Royal London, Smart Pension, SEI, TPT, USS, Pension Insurance Corporation, dan Pension Protection Fund.

Dana pensiun Inggris membuat beberapa perjanjian investasi signifikan

Mengenai komitmen dana pensiun Inggris kepada pemerintah yang bertujuan mendukung bisnis swasta, sebelas perusahaan yang menandatangani Mansion House Compact dua tahun lalu telah meningkatkan investasi mereka di pasar swasta menjadi 0,6% dari dana default kontribusi pasti pada Februari, menurut Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris. Persentase ini lebih tinggi dari 0,36% yang tercatat tahun lalu.

Perusahaan-perusahaan ini memiliki eksposur £1,6 miliar pada ekuitas tidak terdaftar dalam dana default. Ini adalah tempat di mana uang penabung pensiun berakhir secara otomatis sampai mereka memutuskan untuk menginvestasikannya di tempat lain, dibandingkan dengan £800 juta pada tahun sebelumnya.

Selain komitmen ini, sebelas perusahaan tersebut masih membuat perjanjian investasi substansial untuk memperkuat ekonomi negara. Untuk mengilustrasikan hal ini, perusahaan-perusahaan tersebut membuat perjanjian sukarela yang berfokus pada alokasi 5% untuk ekuitas tidak terdaftar pada tahun 2030.

Selain itu, mereka mencapai perjanjian penting lainnya tahun ini untuk berusaha mencapai target yang sama untuk aset swasta khusus Inggris.

