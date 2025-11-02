Pengadilan AS Mempertahankan Hak Fed untuk Menolak Akses Akun Master Bank Kripto

Dalam putusan yang dapat membentuk hubungan masa depan antara bank kripto dan regulator keuangan tradisional, Pengadilan Banding Sirkuit Kesepuluh mempertahankan hak Fed untuk menolak hak istimewa akun utama kepada institusi yang dianggapnya berisiko, bahkan jika mereka memenuhi standar kelayakan dasar.

Benturan Antara Inovasi dan Pengawasan

Gugatan Custodia, yang awalnya diajukan pada 2022, berpendapat bahwa Federal Reserve memiliki kewajiban untuk menyediakan akun utama kepada semua bank yang memenuhi syarat, termasuk yang memiliki piagam negara bagian seperti miliknya. Akun utama akan memungkinkan Custodia berinteraksi langsung dengan sistem kliring dan penyelesaian Fed — melewati bank perantara dan memungkinkan pembayaran yang lebih cepat dan efisien untuk bisnis terkait kripto.

Namun para hakim banding tidak setuju, menyimpulkan bahwa meskipun Custodia secara teknis memenuhi syarat sebagai lembaga penyimpanan menurut hukum federal, cabang regional Federal Reserve tetap memiliki kebijakan penuh atas pemohon mana yang mereka setujui. Menulis untuk mayoritas, Hakim David Ebel — seorang yang ditunjuk pada era Reagan — mengatakan bahwa pemberian akses otomatis "akan menghilangkan perlindungan penting" yang dirancang untuk melindungi sistem perbankan yang lebih luas dari risiko operasional atau likuiditas.

Keputusan ini secara efektif mengkonfirmasi bahwa Fed dapat menolak akses ke institusi dengan model bisnis yang tidak konvensional atau berisiko tinggi, seperti yang terlibat dalam penyimpanan atau perdagangan cryptocurrency. Putusan tersebut mengutip temuan sebelumnya dari Federal Reserve Kansas City bahwa operasi Custodia yang didominasi kripto mewakili "risiko berlebihan" terhadap stabilitas sektor keuangan A.S.

Keputusan Terpecah Mencerminkan Ketegangan yang Lebih Luas

Sementara dua hakim setuju untuk mempertahankan penolakan pengadilan yang lebih rendah, satu anggota panel — Hakim Timothy Tymkovich, yang ditunjuk oleh Presiden George W. Bush — tidak setuju. Tymkovich berpendapat bahwa bahasa undang-undang yang mengatur akun utama sudah jelas: bank non-anggota yang memenuhi syarat tidak boleh menghadapi diskriminasi atau penolakan selektif. Dia berpendapat bahwa mengizinkan Fed untuk memilih pemenang dan pecundang di antara bank merusak persaingan yang adil dan menghambat inovasi dalam sistem keuangan.

Para ahli hukum mencatat bahwa keputusan yang terpecah ini menggarisbawahi perpecahan ideologis yang berkembang dalam regulasi keuangan A.S. — yang mempertentangkan pendekatan hati-hati Fed terhadap aset digital dengan tuntutan industri untuk lapangan bermain yang setara. "Ini bukan hanya tentang Custodia," kata profesor hukum keuangan Melissa Hsu dari Universitas Georgetown. "Ini tentang apakah bank-bank asli kripto dapat memperoleh akses yang sama ke rel yang menggerakkan uang di Amerika."

Efek Riak untuk Sektor Perbankan Kripto

Putusan ini adalah kemunduran terbaru dalam pertempuran panjang antara perusahaan kripto dan penjaga gerbang keuangan A.S. Custodia, yang didirikan oleh mantan eksekutif Morgan Stanley Caitlin Long, adalah salah satu dari beberapa institusi aset digital yang mencari jalur yang diatur negara ke dalam sistem perbankan tradisional melalui kerangka Special Purpose Depository Institution (SPDI) Wyoming.

SPDI ini dirancang untuk beroperasi di bawah persyaratan modal yang ketat dan aturan transparansi sambil menawarkan layanan penyimpanan dan penyelesaian untuk aset digital. Namun, tanpa akses ke akun utama Fed, kemampuan mereka untuk bersaing dengan bank-bank berpiagam federal tetap terbatas.

Kekalahan Custodia dapat mengecilkan hati bank-bank yang berfokus pada blockchain untuk mengejar litigasi serupa — setidaknya untuk saat ini. "Keputusan ini membuat perbankan kripto tetap dalam pola tunggu," kata Hsu. "Sampai ada panduan federal yang lebih jelas atau perubahan kebijakan, institusi-institusi ini akan terus beroperasi di pinggiran."

Pergeseran Kebijakan yang Lebih Luas di Cakrawala?

Sementara putusan ini memperkuat otoritas Fed, lanskap regulasi bisa berubah dalam beberapa tahun mendatang. Masa jabatan Ketua Jerome Powell hampir berakhir, dan spekulasi meningkat bahwa penggantinya — yang berpotensi ditunjuk oleh administrasi saat ini — dapat mengadopsi sikap yang lebih akomodatif terhadap aset digital. Beberapa pembuat kebijakan berpendapat bahwa mengintegrasikan institusi kripto di bawah pengawasan Fed dapat meningkatkan pengawasan daripada meningkatkan risiko sistemik.

Pemain utama di sektor kripto, termasuk Ripple, telah menggaungkan argumen Custodia, menyerukan jalur akses akun utama yang tidak mengecualikan perusahaan berbasis blockchain. Mereka berpendapat bahwa membawa bank kripto ke dalam ekosistem Fed akan mengurangi risiko perbankan bayangan dan memungkinkan regulator memiliki visibilitas yang lebih besar terhadap aliran aset digital.

Titik Balik untuk Kripto dan Perbankan Sentral

Untuk saat ini, keputusan pengadilan memperkuat posisi Fed sebagai penjaga gerbang utama antara keuangan tradisional dan ekonomi kripto. Langkah Custodia selanjutnya — apakah banding ke Mahkamah Agung atau pergeseran strategis dalam model bisnis — akan diawasi dengan ketat oleh industri yang melihat akses institusional sebagai penghalang terakhir menuju legitimasi.

"Kasus ini bukan hanya tentang satu bank," kata ekonom Daniel Krane. "Ini tentang mendefinisikan batas-batas inovasi di dalam sistem keuangan A.S. Fed baru saja memperjelas bahwa kripto masih berada di luar tembok tersebut — setidaknya untuk saat ini."

