AS Mendesak Regulator Global Untuk Meninjau Standar Kripto Bank Di Tengah Lonjakan Stablecoin – Laporan

AS dilaporkan mendorong regulator global untuk mengubah standar kripto bank untuk mengatasi pergeseran regulasi beberapa tahun terakhir dan perkembangan industri, termasuk dorongan terbaru untuk adopsi stablecoin.

Regulator Global Akan Meninjau Standar Kripto

Pada hari Jumat, Bloomberg menegaskan bahwa regulator global sedang dalam pembicaraan untuk meninjau dan berpotensi mengubah aturan tentang kepemilikan kripto bank, yang akan diberlakukan pada tahun 2026. AS dilaporkan memimpin perlawanan terhadap langkah-langkah asli setelah lonjakan cepat sektor stablecoin.

Pada tahun 2022, Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan (BCBS) merilis standarnya untuk "perlakuan kehati-hatian terhadap eksposur bank pada aset kripto," termasuk aset tradisional yang ditokenisasi, stablecoin, dan aset digital yang tidak didukung.

Eksekutif keuangan senior dilaporkan menegaskan bahwa bank-bank sebagian besar menafsirkan standar tersebut sebagai "sinyal untuk menghindari kripto karena mereka memberlakukan beban modal yang berat pada kepemilikan tersebut." Namun, adopsi industri kripto telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, dengan pemain kunci seperti AS mengubah sikap regulasi mereka untuk merangkul sektor tersebut.

Menurut orang-orang yang familiar dengan pembicaraan tersebut, pergeseran ini telah memicu perdebatan di BCBS mengenai kesesuaian aturan-aturan ini dalam lingkungan saat ini, karena yurisdiksi global utama, termasuk AS dan Inggris, belum berkomitmen untuk menerapkannya tepat waktu. Media berita tersebut mencatat bahwa Komite Basel memperbarui standar kriptonya pada tahun 2024 tetapi menunda implementasinya selama satu tahun.

Akibatnya, AS tampaknya memimpin seruan untuk mengubah standar tersebut, kata sumber Bloomberg, dengan argumen bahwa aturan tersebut "tidak kompatibel dengan evolusi industri," terutama di sektor stablecoin.

Beberapa negara diduga melihat logika AS dan mendukung peninjauan standar sebelum diterapkan secara luas. Terutama, Bank of England (BoE) telah menyatakan bahwa ia "terus bekerja pada implementasi kerangka kehati-hatian untuk eksposur aset kripto, dan terlibat secara internasional dengan yurisdiksi lain untuk mempromosikan konsistensi regulasi."

Sementara itu, Otoritas Moneter Singapura (MAS) baru-baru ini mengumumkan penundaan satu tahun standar kehati-hatian kripto barunya, yang didasarkan pada langkah-langkah BSCS. Sebaliknya, Bank Sentral Eropa (ECB) menganggap bahwa yang terbaik adalah menerapkan standar saat ini dan mengeksplorasi revisi nanti.

Lanskap Regulasi Stablecoin Global

Perlu dicatat bahwa regulasi stablecoin telah menghadapi tantangan meskipun ada dorongan global untuk mengadopsi sektor tersebut. ECB telah menyerukan larangan stablecoin multi-penerbitan di blok dan yurisdiksi lain, mengikuti rekomendasi dari European Systemic Risk Board (ESRB).

Selain itu, industri perbankan AS telah melawan Undang-Undang Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (GENIUS) karena potensi celah yang dapat menimbulkan risiko besar bagi sistem keuangan.

Sementara itu, Financial Stability Board (FSB), badan internasional yang memantau dan membuat rekomendasi tentang sistem keuangan global, baru-baru ini berjanji untuk mengatasi ancaman yang berkembang dari keuangan swasta dan penggunaan stablecoin yang meningkat.

Pada bulan Juni, Financial Action Task Force (FATF) mengungkapkan kekhawatiran tentang meningkatnya risiko yang terkait dengan adopsi stablecoin, dengan argumen bahwa penggunaan aset digital oleh pihak kriminal menimbulkan tantangan yang semakin besar bagi keamanan keuangan global.

Seperti dilaporkan oleh Bitcoinist, Gubernur BoE dan Ketua FSB Andrew Bailey berjanji awal bulan ini untuk meningkatkan respons kebijakan pengawas global terhadap risiko yang muncul terkait dengan sektor keuangan swasta dan stablecoin, dengan tujuan membuatnya "lebih fleksibel dan lebih cepat untuk mengenali, dan merespons, kerentanan yang muncul."

Bailey menegaskan bahwa pengawas internasional akan memiliki "diskusi terbuka dan jujur di antara anggota" tentang langkah-langkah selanjutnya, dan akan "meningkatkan jangkauan ke sektor swasta untuk mendapatkan manfaat dari keahlian dan perspektif mereka tentang risiko dan kerentanan."