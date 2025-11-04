Postingan USD menguat pada prospek Fed yang moderat – Scotiabank muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dolar AS (USD) memperluas keuntungan terhadap mata uang utama untuk memulai minggu ini, melanjutkan kekuatan pasca-FOMC minggu lalu untuk mendorong DXY di atas zona 99,50 mencapai level tertinggi sejak Agustus, lapor Kepala Strategis FX Scotiabank Shaun Osborne dan Eric Theoret. Pejabat Fed meredam ekspektasi Desember "Saham global tetap kuat karena pasar terus fokus pada pendapatan, bukan pada prospek Fed yang berkembang, meningkatkan sentimen risiko dan memberikan dorongan moderat untuk ZAR, MXN, dan AUD. CHF adalah yang berkinerja terburuk pada sesi ini setelah CPI Oktober yang lebih lemah dari perkiraan sementara JPY kurang lebih datar—mungkin mencerminkan kekhawatiran bahwa nada JPY yang lemah ditambah fokus AS pada nilai tukar membuatnya rentan terhadap tindakan dukungan dari otoritas Jepang." "Keuntungan dolar didukung oleh imbal hasil AS yang lebih kuat (setelah Fed) dan musiman yang mendukung (untuk saat ini). Dukungan musiman mungkin mulai memudar segera tetapi cerita imbal hasil mungkin masih memiliki ruang terbatas. Pembuat kebijakan Fed, bebas dari periode tenang pra-pertemuan, mulai berbicara. Presiden Fed Cleveland Hammack dan Presiden Fed Dallas Logan keduanya mengindikasikan Jumat bahwa mereka lebih memilih untuk mempertahankan suku bunga tetap pada keputusan kebijakan minggu lalu. Keduanya bukan pemilih tahun ini tetapi mereka (kemungkinan) akan memilih pada 2026." "Keinginan untuk mengomentari keputusan minggu lalu mencerminkan perbedaan pendapat yang signifikan tentang di mana kebijakan seharusnya berada saat ini dan telah membantu memangkas harga OIS kembali untuk mencerminkan risiko pelonggaran 15-16bps untuk FOMC Desember. Keuntungan dolar terlihat sedikit lebih meyakinkan pagi ini tetapi pemulihan dolar Q4 mungkin masih rentan terhadap pembalikan. Penutupan pemerintah AS terlihat sangat mungkin akan melebihi rekor 35 hari yang ditetapkan pada 2018/19 yang juga bisa mulai membebani sentimen USD." Sumber: https://www.fxstreet.com/news/usd-firms-on-moderated-fed-outlook-scotiabank-202511031426 Postingan USD menguat pada prospek Fed yang moderat – Scotiabank muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dolar AS (USD) memperluas keuntungan terhadap mata uang utama untuk memulai minggu ini, melanjutkan kekuatan pasca-FOMC minggu lalu untuk mendorong DXY di atas zona 99,50 mencapai level tertinggi sejak Agustus, lapor Kepala Strategis FX Scotiabank Shaun Osborne dan Eric Theoret. Pejabat Fed meredam ekspektasi Desember "Saham global tetap kuat karena pasar terus fokus pada pendapatan, bukan pada prospek Fed yang berkembang, meningkatkan sentimen risiko dan memberikan dorongan moderat untuk ZAR, MXN, dan AUD. CHF adalah yang berkinerja terburuk pada sesi ini setelah CPI Oktober yang lebih lemah dari perkiraan sementara JPY kurang lebih datar—mungkin mencerminkan kekhawatiran bahwa nada JPY yang lemah ditambah fokus AS pada nilai tukar membuatnya rentan terhadap tindakan dukungan dari otoritas Jepang." "Keuntungan dolar didukung oleh imbal hasil AS yang lebih kuat (setelah Fed) dan musiman yang mendukung (untuk saat ini). Dukungan musiman mungkin mulai memudar segera tetapi cerita imbal hasil mungkin masih memiliki ruang terbatas. Pembuat kebijakan Fed, bebas dari periode tenang pra-pertemuan, mulai berbicara. Presiden Fed Cleveland Hammack dan Presiden Fed Dallas Logan keduanya mengindikasikan Jumat bahwa mereka lebih memilih untuk mempertahankan suku bunga tetap pada keputusan kebijakan minggu lalu. Keduanya bukan pemilih tahun ini tetapi mereka (kemungkinan) akan memilih pada 2026." "Keinginan untuk mengomentari keputusan minggu lalu mencerminkan perbedaan pendapat yang signifikan tentang di mana kebijakan seharusnya berada saat ini dan telah membantu memangkas harga OIS kembali untuk mencerminkan risiko pelonggaran 15-16bps untuk FOMC Desember. Keuntungan dolar terlihat sedikit lebih meyakinkan pagi ini tetapi pemulihan dolar Q4 mungkin masih rentan terhadap pembalikan. Penutupan pemerintah AS terlihat sangat mungkin akan melebihi rekor 35 hari yang ditetapkan pada 2018/19 yang juga bisa mulai membebani sentimen USD." Sumber: https://www.fxstreet.com/news/usd-firms-on-moderated-fed-outlook-scotiabank-202511031426