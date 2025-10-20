BursaDEX+
Pada tahun 2018, Telegram ingin menciptakan blockchain sendiri yang cepat, dapat diskalakan, dan terintegrasi langsung ke dalam aplikasi messenger. Setelah mengalami kemunduran hukum, yang tersisa hanyalah kode dan komunitas yang kemudian membentuk The Open Network. Saat ini TON adalah sistem mandiri yang menggabungkan transaksi, data, dan aplikasi dalam satu arsitektur.

Apa itu Toncoin (TON)?

Oleh: Crypto News Flash
2025/10/20 13:24
Pada tahun 2018, Telegram ingin menciptakan blockchain sendiri yang cepat, dapat diskalakan, dan terintegrasi langsung ke dalam aplikasi messenger. Setelah mengalami kemunduran hukum, yang tersisa hanyalah kode dan komunitas yang membentuk The Open Network dari sana. Saat ini TON adalah sistem mandiri yang menggabungkan transaksi, data, dan aplikasi dalam satu arsitektur.

Daftar Isi

  • Asal Usul dan Latar Belakang: Dari Proyek Telegram ke TON Foundation
  • Teknologi dan Cara Kerja: Arsitektur, Konsensus, dan Struktur Data
  • Ekosistem dan Kemitraan: Pembayaran, DeFi, NFT, dan Mini-Apps
  • Kasus Penggunaan Praktis: Transaksi, Aplikasi, Infrastruktur
  • TON-Tokenomics: Distribusi, Insentif, dan Penggunaan
  • Toncoin 2025: Pengembangan, Skalabilitas, dan Prospek
  • Berita Toncoin

Asal Usul dan Latar Belakang: Dari Proyek Telegram ke TON Foundation

Sejarah TON dimulai pada 2018 dengan pengembangan Telegram Open Network. Aplikasi messenger ini ingin menciptakan blockchain yang memungkinkan jutaan pengguna mengakses pembayaran kripto dan identitas digital. Setelah dihentikan oleh Otoritas Pasar Modal AS, Telegram merilis seluruh kode dan menyerahkan teknologi tersebut kepada pengembang independen. Para pengembang ini melanjutkan pengembangan sistem dengan nama The Open Network dan kemudian mendirikan TON Foundation, yang saat ini mengelola tata kelola, pemeliharaan protokol, dan koordinasi komunitas.

Foundation beroperasi secara terdesentralisasi, menggunakan mekanisme voting terbuka, dan telah membangun pemisahan yang jelas antara jaringan dan perusahaan. Telegram mendukung integrasi melalui antarmuka dan fungsi dompet, tanpa memiliki kendali atas blockchain itu sendiri. Dengan demikian, TON berkembang menjadi jaringan Layer-1 mandiri dengan tumpukan teknologi dan model ekonomi sendiri.

Teknologi dan Cara Kerja: Arsitektur, Konsensus, dan Struktur Data

TON menggunakan konsensus Proof-of-Stake yang dimodifikasi dengan Byzantine Fault Tolerance. Validator menyimpan Toncoin, memvalidasi blok, dan mengamankan jaringan dari manipulasi. Mekanisme konsensus dioptimalkan untuk paralelisme tinggi dan memungkinkan waktu blok yang sangat singkat. Blok baru dibuat dalam hitungan detik, validasi berjalan secara asinkron, yang memungkinkan waktu respons kurang dari satu detik.

Inti dari jaringan ini adalah arsitektur tiga lapis yang terdiri dari MasterChain, WorkChains, dan ShardChains.

  • MasterChain menyimpan metadata tentang seluruh jaringan, set validator, parameter, dan checksum kriptografis.
  • WorkChains berfungsi sebagai subjaringan yang terpisah secara logis, yang dapat mendefinisikan aturan protokol, format kontrak pintar, atau aset native yang berbeda.
  • Setiap WorkChain dibagi menjadi ShardChains, yang memproses transaksi secara paralel.

Hasilnya adalah sistem yang dapat diskalakan secara horizontal dan mendistribusikan beban secara dinamis. Shards dapat memisahkan diri secara otomatis ketika volume transaksi meningkat, dan kemudian digabungkan kembali. Ini menciptakan topologi jaringan yang fleksibel yang secara teoritis dapat memproses lebih dari 100.000 transaksi per detik.

Elemen utama adalah TON Virtual Machine (TVM). Ini menjalankan kontrak pintar dalam bahasa FunC yang dikembangkan khusus. Kode disimpan dalam struktur biner yang kompak, yang disebut cells, yang dapat disarangkan secara rekursif. Struktur ini secara signifikan mengurangi penggunaan memori dan upaya validasi. Alih-alih referensi blok linier, TON menyimpan seluruh pohon status, yang memungkinkan eksekusi paralel dan pemeriksaan status yang cepat.

Node jaringan berkomunikasi melalui ADNL (Abstract Datagram Network Layer) dan RLDP (Reliable Large Data Protocol). Protokol ini menggantikan mekanisme TCP klasik dan memungkinkan pertukaran data besar antar validator secara efisien. Kombinasi dari lapisan-lapisan ini menjadikan TON sebagai arsitektur yang mandiri dan konsisten secara teknis dengan fokus pada kecepatan, toleransi kesalahan, dan modularitas.

Perbandingan Arsitektur Jaringan

JaringanMekanisme KonsensusKonsep SkalabilitasWaktu Blok TipikalTPS Teoritis
TONProof of Stake (berbasis BFT)Sharding Dinamis (Master-, Work-, ShardChains)~5 detik> 100.000
EthereumProof of StakeLayer-2-Rollups, Sharding terencana~12 detik~15 (Mainnet)
SolanaProof of History + PoSMonolitik~0,4 detik> 50.000

Arsitektur TON menggabungkan paralelisme sistem Multi-Chain dengan efisiensi jaringan kinerja tinggi monolitik. Semua Chain terhubung secara kriptografis melalui MasterChain, yang memastikan konsistensi global tanpa otoritas pusat.

Ekosistem dan Kemitraan: Pembayaran, DeFi, NFT, dan Mini-Apps

TON berkembang menjadi platform multi-aplikasi. Visibilitas terbesar muncul melalui integrasi dengan Telegram. Wallet yang tersedia di sana menggunakan blockchain TON secara langsung, transaksi diproses melalui bot, dan biaya biasanya kurang dari satu sen. Koneksi erat ini memudahkan onboarding dan adopsi massal.

Di segmen DeFi, bursa terdesentralisasi seperti TonSwap atau protokol pinjaman dengan fungsi klasik seperti pool likuiditas dan pemberian kredit mulai bermunculan. Ekosistem NFT yang berkembang juga menggunakan domain TON sebagai identitas digital yang dapat diperdagangkan. Pasar NFT menggunakan infrastruktur TVM untuk menyimpan metadata on-chain, yang menjamin integritas jangka panjang.

Jaringan ini bekerja sama dengan proyek gaming dan hiburan, termasuk dengan Animoca Brands, untuk mengintegrasikan game Web3 langsung ke dalam Mini-Apps. Mini-Apps ini adalah frontend mandiri yang menggunakan antarmuka Telegram, sementara semua transaksi dan aliran data berada di blockchain. Ini menciptakan ekosistem tertutup yang terdiri dari komunikasi, pembayaran, dan kepemilikan.

Kasus Penggunaan Praktis: Transaksi, Aplikasi, Infrastruktur

Kekuatan TON terletak pada kemampuan adaptasi teknisnya. Jaringan ini dapat memproses pembayaran, kontrak pintar, tokenisasi, dan penyimpanan data secara paralel. Transfer peer-to-peer berjalan langsung melalui chat, sementara sistem berbasis kontrak pintar mewakili logika bisnis yang kompleks.

TON Storage memperluas blockchain dengan sistem file terdesentralisasi, mirip dengan IPFS, namun terintegrasi erat dengan TVM. Kontrak pintar dapat mengakses data tersimpan secara langsung tanpa memerlukan API eksternal. TON Proxy berfungsi sebagai lapisan untuk komunikasi anonim dan memungkinkan akses dApp tanpa server pusat. Modul-modul ini menjadikan TON sebagai infrastruktur yang tidak hanya dapat menangani transaksi keuangan, tetapi juga aplikasi web secara keseluruhan.

Untuk pengembang, tersedia toolset lengkap: TON SDK, TonCenter API, layanan pengindeksan, pustaka dompet, dan ekstensi browser. Dengan ini, Mini-Apps, bot, atau kontrak pintar dapat di-deploy dalam hitungan menit.

Platform ini cocok untuk mikropembayaran, aset gaming, manajemen identitas, monetisasi konten, dan layanan komunikasi berbasis Web3. Melalui eksekusi paralel dalam shards dan pemrosesan pesan asinkron, jaringan tetap stabil bahkan saat beban tinggi.

TON-Tokenomics: Distribusi, Insentif, dan Penggunaan

Toncoin adalah unit perhitungan untuk semua operasi dalam jaringan. Pasokan maksimum sekitar lima miliar koin. Sekitar dua pertiga sudah beredar, sisanya digunakan untuk pendanaan jangka panjang infrastruktur jaringan, dukungan pengembang, dan cadangan staking.

Model token menggabungkan inflasi moderat dengan mekanisme pendapatan yang stabil. Koin baru hanya dibuat melalui reward Proof-of-Stake. Emisi tahunan sekitar 0,6 persen. Validator dan delegator menerima reward mereka dalam Toncoin, berdasarkan kontribusi, waktu online, dan partisipasi tanda tangan.

Ikhtisar Struktural

KategoriParameterDeskripsi
Total Pasokan~ 5 Miliar TONditetapkan melalui distribusi genesis
Inflasi~ 0,6% p.a.diterbitkan melalui reward PoS
Imbal Hasil Staking5–8% p.a.tergantung pada total stake
Biaya Gassangat rendahbeberapa pecahan kecil dari satu sen
Fungsi UtamaBiaya, Staking, Tata KelolaInsentif jaringan dan keamanan

Toncoin 2025: Pengembangan, Skalabilitas, dan Prospek

TON Foundation saat ini berfokus pada tiga proyek teknis inti:

  1. TON Storage – penyimpanan data terdesentralisasi dengan koneksi kontrak pintar langsung
  2. TON Proxy – akses terenkripsi ke dApps melalui koneksi peer-to-peer
  3. TON Payments – kanal mirip Layer-2 untuk pembayaran off-chain dengan penyelesaian on-chain final

