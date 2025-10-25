Berita XRP: Ripple Meluncurkan Ripple Prime Setelah Kesepakatan Hidden Road Senilai $1,25B

Perusahaan tersebut telah secara resmi meluncurkan Ripple Prime, platform baru yang dibangun untuk menjembatani ekosistem pembayarannya dengan layanan keuangan kripto profesional.

Langkah ini mengikuti penyelesaian akuisisi Ripple senilai $1,25 miliar terhadap Hidden Road, perusahaan pialang utama global yang diam-diam menjadi salah satu gerbang terbesar antara pasar aset tradisional dan digital. Dengan kesepakatan yang kini telah diselesaikan, Hidden Road telah diserap dan diubah mereknya menjadi Ripple Prime – langkah yang memperkuat ambisi Ripple di luar pembayaran lintas batas.

Dari Pembayaran ke Pialang Utama

Eksekutif Ripple menggambarkan peluncuran ini sebagai awal dari "era baru" bagi perusahaan. Ripple Prime akan memungkinkan dana lindung nilai, klien korporasi, dan investor institusional untuk mengakses perdagangan multi-aset, kustodi, dan layanan jaminan dalam satu kerangka kerja.

Yang membuat ini signifikan adalah kemampuan unik Ripple untuk memadukan infrastruktur blockchain dengan sistem kelas finansial yang sudah dipercaya oleh regulator dan bank. Perusahaan mengatakan rel pembayarannya, integrasi stablecoin, dan sistem kustodi digital akan bekerja secara mulus dengan Ripple Prime – memberikan institusi kemampuan untuk memindahkan likuiditas antara lingkungan kripto dan fiat secara real time.

Inisiatif ini juga sejalan dengan strategi yang lebih luas dari Ripple untuk ekspansi institusional. Dalam enam bulan terakhir saja, Ripple telah menghabiskan lebih dari $2 miliar untuk mengakuisisi bisnis baru, termasuk GTreasury dan Rail, yang keduanya memperkuat infrastruktur perbendaharaan dan stablecoin-nya.

Stablecoin RLUSD Mengambil Peran Utama

Ripple mengkonfirmasi bahwa stablecoin RLUSD-nya akan terintegrasi secara mendalam ke dalam operasi Ripple Prime. Sudah digunakan sebagai jaminan dalam beberapa produk pialang, RLUSD akan berfungsi sebagai lapisan likuiditas utama untuk penyelesaian dan manajemen margin dalam platform baru.

Perusahaan mengatakan adopsi telah tumbuh dengan cepat, dengan klien derivatif kini memilih untuk memegang RLUSD karena alasan stabilitas dan kepatuhan. Awal tahun ini, firma analitik Bluechip memberikan RLUSD peringkat 'A', mengakui tata kelola yang kuat dan dukungan transparannya – sebuah perbedaan yang jarang terjadi di sektor stablecoin.

Ripple menekankan bahwa kerjasamanya dengan BNY Mellon, yang mengamankan cadangan RLUSD, menggarisbawahi fokusnya pada infrastruktur yang mengutamakan regulasi. Para eksekutif menyebutnya sebagai model bagaimana stablecoin dapat berkembang menjadi instrumen keuangan tepercaya untuk penggunaan institusional.

Sambutan Industri dan Implikasi Lebih Luas

Reaksi awal terhadap Ripple Prime telah sangat positif. Michael Arrington, pendiri TechCrunch dan Arrington Capital, mengatakan platform baru tersebut "menetapkan standar baru untuk pialang aset digital." Dia memuji integrasi Ripple antara kontrol keuangan tradisional dengan transparansi onchain, menyebut kesepakatan Hidden Road sebagai "akuisisi terpintar Ripple hingga saat ini."

Pengamat pasar melihat Ripple Prime sebagai langkah strategis untuk bersaing dengan pialang digital gaya Wall Street, memposisikan Ripple sebagai penyedia full-stack untuk likuiditas kripto institusional. Dengan menggabungkan sistem pembayaran, infrastruktur stablecoin, dan perdagangan multi-aset di bawah satu atap, perusahaan sedang membangun sesuatu yang jarang dicapai dalam industri – gerbang global yang teregulasi antara blockchain dan keuangan tradisional.

Bagi Ripple, ini mungkin sinyal terjelas bahwa masa depan perusahaan jauh melampaui transaksi lintas batas. Dengan Ripple Prime, perusahaan ini menulis ulang apa artinya menjadi inovator blockchain sekaligus institusi keuangan.

