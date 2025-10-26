BursaDEX+
Berita XRP: Mengapa Wall Street Mungkin Segera Menjadi Pendukung Terbesar XRP

Oleh: CoinPedia
2025/10/26 00:58
Proyek Evernorth Ripple Dapat Memicu Boom XRP Institusional Berikutnya

Selama bertahun-tahun, XRP hidup di bawah bayang-bayang Bitcoin dan Ethereum, sering dilabeli sebagai "koin bankir" dan diabaikan oleh banyak pihak dalam keuangan tradisional. Namun, sesuatu sedang berubah di bawah permukaan. Institusi yang sama yang dulu mengejek atau mengabaikannya kini diam-diam bersiap untuk merangkulnya.

Ketika Amerika Serikat menyetujui ETF Bitcoin spot awal tahun ini, beberapa suara terkeras yang menyambut keputusan tersebut berasal dari perusahaan yang sudah lama skeptis terhadap kripto. Manajer aset yang dulu memperingatkan investor untuk menjauhi Bitcoin kini mendapatkan biaya darinya. Banyak analis percaya bahwa skenario yang sama akan segera terjadi untuk XRP.

Seorang analis mengatakan bahwa begitu perusahaan seperti BlackRock dan Fidelity dapat memperoleh keuntungan langsung dari produk XRP, nada akan berubah. Perusahaan yang sama yang menghabiskan bertahun-tahun di pinggir lapangan akan mulai membicarakan keunggulan XRP Ledger: penyelesaian cepat, skalabilitas, dan biaya rendah. Mereka akan membingkainya sebagai bagian dari evolusi berikutnya pembayaran digital dan keuangan terdesentralisasi.

Pola pikir ritel dan angka di baliknya

Pergeseran ini mungkin selaras dengan bagaimana investor baru sudah berpikir tentang nilai. Psikologinya sederhana: orang suka memiliki lebih banyak unit dari sesuatu. Orang rata-rata membandingkan angka, bukan kapitalisasi pasar.

Seperti yang dijelaskan analis, seorang investor ritel dengan $1.000 menghadapi pilihan — membeli satu persen Bitcoin atau 350 XRP. Matematika membentuk cerita. Kapitalisasi pasar Bitcoin berada di sekitar $2,5 triliun, sementara XRP berkisar sekitar $180 miliar. Kesenjangan ini menunjukkan ruang yang lebih besar untuk tumbuh. Entah logika itu sempurna atau tidak, itu memiliki pengaruh nyata pada bagaimana uang baru mengalir ke pasar.

Narasi yang berubah di dalam dunia Ripple

Untuk waktu yang lama, kritikus berpendapat bahwa Ripple, perusahaan di balik XRP, lebih peduli pada kesuksesan mereka sendiri daripada buku besar sumber terbuka itu sendiri. Narasi itu memudar.

Co-founder dan chief technologist Ripple, David Schwartz, baru-baru ini beralih ke peran baru yang sepenuhnya berfokus pada membangun aplikasi keuangan terdesentralisasi di XRP Ledger. Inisiatif ini didukung oleh dana sebesar $1 miliar. Langkahnya menegaskan pesan yang jelas: pengembangan pada buku besar, bukan hanya adopsi perusahaan, kini menjadi fokus utama.

Perubahan arah itu dapat membentuk kembali bagaimana ekosistem tumbuh. Para pengembang diharapkan membangun platform DeFi baru, alat likuiditas, dan aplikasi on-chain yang membawa utilitas kembali ke token.

Pembelian langsung dan potensi tekanan pasokan

Ada juga twist baru dalam bagaimana pemain utama berencana untuk mengakumulasi XRP. Alih-alih mengatur kesepakatan over-the-counter pribadi, mereka membeli langsung dari bursa, sama seperti yang dilakukan investor ritel.

Detail ini penting. Membeli di pasar publik memberikan tekanan langsung pada likuiditas. Lebih banyak permintaan yang mengejar pasokan yang sama dapat menciptakan apa yang disebut trader sebagai "supply shock." Jika ini berlanjut, itu bisa mengubah dinamika harga dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya.

