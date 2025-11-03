Zerohash Memenangkan Lisensi MiCA saat Kesepakatan Mastercard Senilai $2B Mendekat

TLDR

Zerohash Europe telah mendapatkan lisensi MiCA dari Otoritas Pasar Keuangan Belanda untuk beroperasi di 30 negara Kawasan Ekonomi Eropa.

Perusahaan ini menjadi salah satu penyedia infrastruktur pertama yang diotorisasi untuk menawarkan layanan stablecoin di bawah regulasi kripto Uni Eropa.

Mastercard dilaporkan sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk mengakuisisi Zerohash dalam kesepakatan yang bernilai antara $1,5 miliar dan $2 miliar.

Zerohash saat ini menyediakan solusi infrastruktur kripto untuk klien besar termasuk Morgan Stanley, Franklin Templeton, dan Stripe.

Mastercard mengumumkan pada Agustus bahwa mereka akan memungkinkan pedagang untuk menyelesaikan transaksi dalam USDC dan Euro Coin di seluruh Eropa Timur, Timur Tengah, dan Afrika.

Zerohash Europe telah memperoleh lisensi di bawah Regulasi Pasar Aset Kripto dari regulator Belanda. Persetujuan ini memungkinkan penyedia infrastruktur stablecoin untuk melayani klien di 30 negara Kawasan Ekonomi Eropa. Laporan menunjukkan Mastercard sedang mengejar akuisisi potensial senilai $2 miliar terhadap perusahaan tersebut.

Zerohash Menerima Otorisasi MiCA dari Regulator Keuangan Belanda

Otoritas Pasar Keuangan Belanda memberikan pendaftaran kepada Zerohash sebagai penyedia layanan aset kripto pada hari Minggu. Lisensi MiCA ini memungkinkan Zerohash untuk memberikan layanan stablecoin dan aset digital kepada bank dan perusahaan fintech. Perusahaan ini sekarang dapat beroperasi sebagai infrastruktur terdaftar di semua negara anggota EEA.

Zerohash bergabung dengan kelompok terpilih penyedia infrastruktur awal yang diotorisasi di bawah standar kepatuhan MiCA. Kerangka regulasi ini menetapkan aturan terpadu untuk layanan kripto di seluruh Uni Eropa. Institusi perbankan dan platform pembayaran sekarang dapat mengakses solusi aset tokenisasi Zerohash dengan dukungan regulasi penuh.

Perusahaan ini didirikan pada tahun 2017 dan menyediakan infrastruktur kripto untuk institusi keuangan besar. Morgan Stanley, Franklin Templeton, dan Stripe termasuk di antara basis klien Zerohash saat ini. Persetujuan MiCA memperkuat posisi perusahaan di pasar Eropa untuk produk keuangan berbasis blockchain.

Fortune melaporkan pada hari Rabu bahwa Mastercard telah memasuki diskusi lanjutan untuk mengakuisisi Zerohash dalam transaksi signifikan. Sumber anonim menunjukkan valuasi kesepakatan berkisar antara $1,5 miliar dan $2 miliar. Akuisisi potensial ini akan memperluas kehadiran Mastercard di sektor infrastruktur stablecoin dan kripto.

Mastercard mengumumkan rencana pada Agustus untuk memungkinkan penyelesaian USDC dan Euro Coin bagi pedagang. Raksasa pembayaran ini fokus pada Eropa Timur, Timur Tengah, dan Afrika untuk penerapan awal. Arab Financial Services dan Eazy Financial Services menandatangani sebagai pengguna pertama layanan tersebut.

Perusahaan ini meluncurkan opsi penyelesaian stablecoin pertamanya di wilayah EEMEA melalui inisiatif ini. Acquirer dan pedagang sekarang dapat memproses transaksi menggunakan produk stablecoin Circle. Langkah ini menunjukkan komitmen Mastercard untuk memperluas opsi pembayaran mata uang digital.

Bank Sentral Kazakhstan Bermitra dengan Mastercard pada Proyek Stablecoin

Bank Nasional Kazakhstan memulai program percontohan stablecoin pada September dengan Mastercard dan Solana. Proyek ini beroperasi dalam kerangka Sandbox Regulasi Aset Digital yang dibentuk oleh bank sentral. Kolaborasi ini berfokus pada pengembangan aset digital yang dipatok pada mata uang lokal.

Intebix Crypto Exchange dan Eurasian Bank menerbitkan stablecoin Evo pada 23 September. Token KZTE mempertahankan patokan terhadap mata uang tenge Kazakhstan. Struktur peserta sandbox memungkinkan pengujian terkendali stablecoin dalam kondisi pasar nyata.

Percontohan ini mewakili eksplorasi berkelanjutan Mastercard terhadap teknologi stablecoin di berbagai pasar global. Bank sentral Kazakhstan memilih infrastruktur blockchain Solana untuk mendukung mata uang digital eksperimental. Proyek ini menilai kelayakan stablecoin untuk sistem pembayaran domestik di pasar berkembang.

