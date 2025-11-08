Prediksi Harga Areon Network (AREA) (USD)

Dapatkan prediksi harga Areon Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan AREA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli AREA

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Areon Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.00729 $0.00729 $0.00729 +3.69% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Areon Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Areon Network (AREA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Areon Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.00729 pada tahun 2025. Prediksi Harga Areon Network (AREA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Areon Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.007654 pada tahun 2026. Prediksi Harga Areon Network (AREA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AREA pada tahun 2027 adalah $ 0.008037 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Areon Network (AREA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AREA pada tahun 2028 adalah $ 0.008439 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Areon Network (AREA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AREA pada tahun 2029 adalah $ 0.008861 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Areon Network (AREA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AREA pada tahun 2030 adalah $ 0.009304 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Areon Network (AREA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Areon Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.015155. Prediksi Harga Areon Network (AREA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Areon Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.024686. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.00729 0.00%

2026 $ 0.007654 5.00%

2027 $ 0.008037 10.25%

2028 $ 0.008439 15.76%

2029 $ 0.008861 21.55%

2030 $ 0.009304 27.63%

2031 $ 0.009769 34.01%

2032 $ 0.010257 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.010770 47.75%

2034 $ 0.011309 55.13%

2035 $ 0.011874 62.89%

2036 $ 0.012468 71.03%

2037 $ 0.013091 79.59%

2038 $ 0.013746 88.56%

2039 $ 0.014433 97.99%

2040 $ 0.015155 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Areon Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.00729 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.007290 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.007296 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.007319 0.41% Prediksi Harga Areon Network (AREA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk AREA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.00729 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Areon Network (AREA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk AREA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.007290 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Areon Network (AREA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk AREA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.007296 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Areon Network (AREA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk AREA adalah $0.007319 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Areon Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.00729$ 0.00729 $ 0.00729 Perubahan Harga (24 Jam) +3.69% Kap. Pasar $ 859.21K$ 859.21K $ 859.21K Suplai Peredaran 117.86M 117.86M 117.86M Volume (24 Jam) $ 16.92K$ 16.92K $ 16.92K Volume (24 Jam) -- Harga AREA terbaru adalah $ 0.00729. Perubahan 24 jamnya sebesar +3.69%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 16.92K. Selanjutnya, suplai beredar AREA adalah 117.86M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 859.21K. Lihat Harga AREA Live

Cara Membeli Areon Network (AREA) Mencoba untuk membeli AREA? Anda sekarang dapat membeli AREA melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Areon Network dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli AREA Sekarang

Harga Lampau Areon Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Areon Network, harga Areon Network saat ini adalah 0.00729USD. Suplai Areon Network(AREA) yang beredar adalah 0.00 AREA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $859.21K . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.000309 $ 0.0075 $ 0.00671

7 Hari 0.19% $ 0.001159 $ 0.009 $ 0.00609

30 Days -0.20% $ -0.00183 $ 0.0105 $ 0.00546 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Areon Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000309 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.04% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Areon Network trading pada harga tertinggi $0.009 dan terendah $0.00609 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.19% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut AREA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Areon Network telah mengalami perubahan -0.20% , mencerminkan sekitar $-0.00183 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa AREA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Areon Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga AREA Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Areon Network (AREA )? Modul Prediksi Harga Areon Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga AREA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Areon Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan AREA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Areon Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan AREA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum AREA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Areon Network.

Mengapa Prediksi Harga AREA Penting?

Prediksi Harga AREA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi AREA sekarang? Menurut prediksi Anda, AREA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga AREA bulan depan? Menurut alat prediksi harga Areon Network (AREA), prakiraan harga AREA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 AREA pada tahun 2026? Harga 1 Areon Network (AREA) hari ini adalah $0.00729 . Menurut modul prediksi di atas, AREA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga AREA pada tahun 2027? Areon Network (AREA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AREA pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga AREA pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Areon Network (AREA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga AREA pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Areon Network (AREA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 AREA pada tahun 2030? Harga 1 Areon Network (AREA) hari ini adalah $0.00729 . Menurut modul prediksi di atas, AREA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga AREA untuk tahun 2040? Areon Network (AREA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AREA pada tahun 2040. Daftar Sekarang