Apa yang dimaksud dengan Areon Network (AREA)

Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership.

Tokenomi Areon Network (AREA)

Memahami tokenomi Areon Network (AREA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AREA sekarang!

Sumber Daya Areon Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Areon Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Areon Network Berapa nilai Areon Network (AREA) hari ini? Harga live AREA dalam USD adalah 0.00671 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga AREA ke USD saat ini? $ 0.00671 . Cobalah Harga AREA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Areon Network? Kapitalisasi pasar AREA adalah $ 790.85K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar AREA? Suplai beredar AREA adalah 117.86M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) AREA? AREA mencapai harga ATH sebesar 0.3199181743809326 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) AREA? AREA mencapai harga ATL 0.003344192063297708 USD . Berapa volume perdagangan AREA? Volume perdagangan 24 jam live AREA adalah $ 2.88K USD . Akankah harga AREA naik lebih tinggi tahun ini? AREA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AREA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

