Harga live Areon Network hari ini adalah 0.00671 USD. Lacak informasi harga aktual AREA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AREA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Areon Network hari ini adalah 0.00671 USD. Lacak informasi harga aktual AREA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AREA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AREA

Info Harga AREA

Penjelasan AREA

Whitepaper AREA

Situs Web Resmi AREA

Tokenomi AREA

Prakiraan Harga AREA

Riwayat AREA

Panduan Membeli AREA

Konverter AREA ke Mata Uang Fiat

Logo Areon Network

Harga Areon Network(AREA)

Harga Live 1 AREA ke USD:

$0.00671
$0.00671$0.00671
-2.18%1D
USD
Grafik Harga Live Areon Network (AREA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:19:04 (UTC+8)

Informasi Harga Areon Network (AREA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0065
$ 0.0065$ 0.0065
Low 24 Jam
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
High 24 Jam

$ 0.0065
$ 0.0065$ 0.0065

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

$ 0.3199181743809326
$ 0.3199181743809326$ 0.3199181743809326

$ 0.003344192063297708
$ 0.003344192063297708$ 0.003344192063297708

0.00%

-2.18%

-4.56%

-4.56%

Harga aktual Areon Network (AREA) adalah $ 0.00671. Selama 24 jam terakhir, AREA diperdagangkan antara low $ 0.0065 dan high $ 0.008, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAREA adalah $ 0.3199181743809326, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.003344192063297708.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AREA telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -2.18% selama 24 jam, dan -4.56% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Areon Network (AREA)

No.2248

$ 790.85K
$ 790.85K$ 790.85K

$ 2.88K
$ 2.88K$ 2.88K

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

117.86M
117.86M 117.86M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

47.14%

AREA

Kapitalisasi Pasar Areon Network saat ini adalah $ 790.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.88K. Suplai beredar AREA adalah 117.86M, dan total suplainya sebesar 250000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.68M.

Riwayat Harga Areon Network (AREA) USD

Pantau perubahan harga Areon Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001495-2.18%
30 Days$ -0.00331-33.04%
60 Hari$ -0.00588-46.71%
90 Hari$ -0.00824-55.12%
Perubahan Harga Areon Network Hari Ini

Hari ini, AREA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0001495 (-2.18%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Areon Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00331 (-33.04%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Areon Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AREA terlihat mengalami perubahan $ -0.00588 (-46.71%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Areon Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00824 (-55.12%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Areon Network (AREA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Areon Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Areon Network (AREA)

Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area.

Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees.

Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA)

AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership.

Areon Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Areon Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AREA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Areon Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Areon Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Areon Network (USD)

Berapa nilai Areon Network (AREA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Areon Network (AREA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Areon Network.

Cek prediksi harga Areon Network sekarang!

Tokenomi Areon Network (AREA)

Memahami tokenomi Areon Network (AREA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AREA sekarang!

Cara membeli Areon Network (AREA)

Ingin mengetahui cara membeli Areon Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Areon Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Areon Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Areon Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Areon Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Areon Network

Berapa nilai Areon Network (AREA) hari ini?
Harga live AREA dalam USD adalah 0.00671 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AREA ke USD saat ini?
Harga AREA ke USD saat ini adalah $ 0.00671. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Areon Network?
Kapitalisasi pasar AREA adalah $ 790.85K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AREA?
Suplai beredar AREA adalah 117.86M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AREA?
AREA mencapai harga ATH sebesar 0.3199181743809326 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AREA?
AREA mencapai harga ATL 0.003344192063297708 USD.
Berapa volume perdagangan AREA?
Volume perdagangan 24 jam live AREA adalah $ 2.88K USD.
Akankah harga AREA naik lebih tinggi tahun ini?
AREA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AREA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:19:04 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Areon Network (AREA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami.

