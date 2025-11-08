Prediksi Harga Aleph Zero (AZERO) (USD)

Dapatkan prediksi harga Aleph Zero untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan AZERO dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Aleph Zero % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.01761 $0.01761 $0.01761 +21.03% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Aleph Zero untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Aleph Zero (AZERO) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Aleph Zero berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.01761 pada tahun 2025. Prediksi Harga Aleph Zero (AZERO) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Aleph Zero berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.018490 pada tahun 2026. Prediksi Harga Aleph Zero (AZERO) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AZERO pada tahun 2027 adalah $ 0.019415 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Aleph Zero (AZERO) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AZERO pada tahun 2028 adalah $ 0.020385 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Aleph Zero (AZERO) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AZERO pada tahun 2029 adalah $ 0.021405 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Aleph Zero (AZERO) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AZERO pada tahun 2030 adalah $ 0.022475 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Aleph Zero (AZERO) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Aleph Zero berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.036609. Prediksi Harga Aleph Zero (AZERO) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Aleph Zero berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.059633.

2026 $ 0.018490 5.00%

2027 $ 0.019415 10.25%

2028 $ 0.020385 15.76%

2029 $ 0.021405 21.55%

2030 $ 0.022475 27.63%

2031 $ 0.023599 34.01%

2032 $ 0.024779 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.026017 47.75%

2034 $ 0.027318 55.13%

2035 $ 0.028684 62.89%

2036 $ 0.030119 71.03%

2037 $ 0.031625 79.59%

2038 $ 0.033206 88.56%

2039 $ 0.034866 97.99%

2040 $ 0.036609 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Aleph Zero Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.01761 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.017612 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.017626 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.017682 0.41% Prediksi Harga Aleph Zero (AZERO) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk AZERO pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.01761 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Aleph Zero (AZERO) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk AZERO, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.017612 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Aleph Zero (AZERO) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk AZERO, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.017626 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Aleph Zero (AZERO) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk AZERO adalah $0.017682 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Aleph Zero Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.01761$ 0.01761 $ 0.01761 Perubahan Harga (24 Jam) +21.03% Kap. Pasar $ 4.70M$ 4.70M $ 4.70M Suplai Peredaran 266.78M 266.78M 266.78M Volume (24 Jam) $ 315.24K$ 315.24K $ 315.24K Volume (24 Jam) -- Harga AZERO terbaru adalah $ 0.01761. Perubahan 24 jamnya sebesar +21.03%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 315.24K. Selanjutnya, suplai beredar AZERO adalah 266.78M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 4.70M.

Harga Lampau Aleph Zero Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Aleph Zero, harga Aleph Zero saat ini adalah 0.01761USD. Suplai Aleph Zero(AZERO) yang beredar adalah 0.00 AZERO , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $4.70M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.71% $ 0.007319 $ 0.02049 $ 0.01032

7 Hari 0.43% $ 0.005339 $ 0.02068 $ 0.0082

30 Days -0.07% $ -0.001500 $ 0.02122 $ 0.0082 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Aleph Zero telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.007319 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.71% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Aleph Zero trading pada harga tertinggi $0.02068 dan terendah $0.0082 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.43% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut AZERO di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Aleph Zero telah mengalami perubahan -0.07% , mencerminkan sekitar $-0.001500 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa AZERO dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Aleph Zero (AZERO )? Modul Prediksi Harga Aleph Zero adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga AZERO di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Aleph Zero pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan AZERO, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Aleph Zero. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan AZERO. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum AZERO untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Aleph Zero.

Mengapa Prediksi Harga AZERO Penting?

Prediksi Harga AZERO sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

