Harga live Aleph Zero hari ini adalah 0.00928 USD. Lacak informasi harga aktual AZERO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AZERO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Aleph Zero(AZERO)

Harga Live 1 AZERO ke USD:

$0.0093
$0.0093$0.0093
+6.28%1D
Grafik Harga Live Aleph Zero (AZERO)
Informasi Harga Aleph Zero (AZERO) (USD)

Harga aktual Aleph Zero (AZERO) adalah $ 0.00928. Selama 24 jam terakhir, AZERO diperdagangkan antara low $ 0.0082 dan high $ 0.0108, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAZERO adalah $ 3.0914521459781383, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.009509451252795002.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AZERO telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +6.28% selama 24 jam, dan -22.09% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Aleph Zero (AZERO)

No.1629

$ 2.48M
$ 2.48M$ 2.48M

$ 96.31K
$ 96.31K$ 96.31K

$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M

266.78M
266.78M 266.78M

336,231,180
336,231,180 336,231,180

AZERO

Kapitalisasi Pasar Aleph Zero saat ini adalah $ 2.48M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 96.31K. Suplai beredar AZERO adalah 266.78M, dan total suplainya sebesar 336231180. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.12M.

Riwayat Harga Aleph Zero (AZERO) USD

Pantau perubahan harga Aleph Zero untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0005495+6.28%
30 Days$ -0.00891-48.99%
60 Hari$ -0.01596-63.24%
90 Hari$ -0.01407-60.26%
Perubahan Harga Aleph Zero Hari Ini

Hari ini, AZERO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0005495 (+6.28%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Aleph Zero 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00891 (-48.99%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Aleph Zero 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AZERO terlihat mengalami perubahan $ -0.01596 (-63.24%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Aleph Zero 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01407 (-60.26%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Aleph Zero (AZERO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Aleph Zero sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Aleph Zero (AZERO)

Aleph Zero adalah platform blockchain berkinerja tinggi yang siap untuk perusahaan dengan protokol konsensus berbasis Directed Acyclic Graph (DAG) yang telah ditinjau sejawat dan dipresentasikan pada konferensi ACM. Hingga saat ini, Aleph Zero mengumpulkan $15 juta untuk pengembangan lanjutan, mengintegrasikan dengan tumpukan Substrat, dan memperluas tim. Pada tahun 2022, Aleph Zero berencana untuk mengaktifkan fitur peningkatan privasi berdasarkan penelitian komputasi multi-pihak yang aman dan bukti tanpa pengetahuan.

Aleph Zero tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Aleph Zero Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AZERO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Aleph Zero di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Aleph Zero dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Aleph Zero (USD)

Berapa nilai Aleph Zero (AZERO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Aleph Zero (AZERO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aleph Zero.

Cek prediksi harga Aleph Zero sekarang!

Tokenomi Aleph Zero (AZERO)

Memahami tokenomi Aleph Zero (AZERO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AZERO sekarang!

Cara membeli Aleph Zero (AZERO)

Ingin mengetahui cara membeli Aleph Zero? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Aleph Zero di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AZERO ke Mata Uang Lokal

1 Aleph Zero(AZERO) ke VND
244.2032
1 Aleph Zero(AZERO) ke AUD
A$0.0142912
1 Aleph Zero(AZERO) ke GBP
0.0070528
1 Aleph Zero(AZERO) ke EUR
0.0079808
1 Aleph Zero(AZERO) ke USD
$0.00928
1 Aleph Zero(AZERO) ke MYR
RM0.0387904
1 Aleph Zero(AZERO) ke TRY
0.3915232
1 Aleph Zero(AZERO) ke JPY
¥1.41056
1 Aleph Zero(AZERO) ke ARS
ARS$13.4687136
1 Aleph Zero(AZERO) ke RUB
0.7539072
1 Aleph Zero(AZERO) ke INR
0.8228576
1 Aleph Zero(AZERO) ke IDR
Rp154.6666048
1 Aleph Zero(AZERO) ke PHP
0.5477056
1 Aleph Zero(AZERO) ke EGP
￡E.0.438944
1 Aleph Zero(AZERO) ke BRL
R$0.049648
1 Aleph Zero(AZERO) ke CAD
C$0.0130848
1 Aleph Zero(AZERO) ke BDT
1.1322528
1 Aleph Zero(AZERO) ke NGN
13.3524352
1 Aleph Zero(AZERO) ke COP
$35.5554848
1 Aleph Zero(AZERO) ke ZAR
R.0.1612864
1 Aleph Zero(AZERO) ke UAH
0.3903168
1 Aleph Zero(AZERO) ke TZS
T.Sh.22.80096
1 Aleph Zero(AZERO) ke VES
Bs2.10656
1 Aleph Zero(AZERO) ke CLP
$8.75104
1 Aleph Zero(AZERO) ke PKR
Rs2.6228992
1 Aleph Zero(AZERO) ke KZT
4.8815584
1 Aleph Zero(AZERO) ke THB
฿0.3005792
1 Aleph Zero(AZERO) ke TWD
NT$0.2875872
1 Aleph Zero(AZERO) ke AED
د.إ0.0340576
1 Aleph Zero(AZERO) ke CHF
Fr0.007424
1 Aleph Zero(AZERO) ke HKD
HK$0.0721056
1 Aleph Zero(AZERO) ke AMD
֏3.548672
1 Aleph Zero(AZERO) ke MAD
.د.م0.086304
1 Aleph Zero(AZERO) ke MXN
$0.1724224
1 Aleph Zero(AZERO) ke SAR
ريال0.0348
1 Aleph Zero(AZERO) ke ETB
Br1.4280992
1 Aleph Zero(AZERO) ke KES
KSh1.1986048
1 Aleph Zero(AZERO) ke JOD
د.أ0.00657952
1 Aleph Zero(AZERO) ke PLN
0.0341504
1 Aleph Zero(AZERO) ke RON
лв0.040832
1 Aleph Zero(AZERO) ke SEK
kr0.0887168
1 Aleph Zero(AZERO) ke BGN
лв0.0156832
1 Aleph Zero(AZERO) ke HUF
Ft3.1025824
1 Aleph Zero(AZERO) ke CZK
0.1955296
1 Aleph Zero(AZERO) ke KWD
د.ك0.00283968
1 Aleph Zero(AZERO) ke ILS
0.0303456
1 Aleph Zero(AZERO) ke BOB
Bs0.064032
1 Aleph Zero(AZERO) ke AZN
0.015776
1 Aleph Zero(AZERO) ke TJS
SM0.0855616
1 Aleph Zero(AZERO) ke GEL
0.0251488
1 Aleph Zero(AZERO) ke AOA
Kz8.5059552
1 Aleph Zero(AZERO) ke BHD
.د.ب0.00349856
1 Aleph Zero(AZERO) ke BMD
$0.00928
1 Aleph Zero(AZERO) ke DKK
kr0.0599488
1 Aleph Zero(AZERO) ke HNL
L0.2444352
1 Aleph Zero(AZERO) ke MUR
0.42688
1 Aleph Zero(AZERO) ke NAD
$0.1611936
1 Aleph Zero(AZERO) ke NOK
kr0.0945632
1 Aleph Zero(AZERO) ke NZD
$0.0164256
1 Aleph Zero(AZERO) ke PAB
B/.0.00928
1 Aleph Zero(AZERO) ke PGK
K0.038976
1 Aleph Zero(AZERO) ke QAR
ر.ق0.0337792
1 Aleph Zero(AZERO) ke RSD
дин.0.94192
1 Aleph Zero(AZERO) ke UZS
soʻm111.8072032
1 Aleph Zero(AZERO) ke ALL
L0.778128
1 Aleph Zero(AZERO) ke ANG
ƒ0.0166112
1 Aleph Zero(AZERO) ke AWG
ƒ0.016704
1 Aleph Zero(AZERO) ke BBD
$0.01856
1 Aleph Zero(AZERO) ke BAM
KM0.0156832
1 Aleph Zero(AZERO) ke BIF
Fr27.36672
1 Aleph Zero(AZERO) ke BND
$0.012064
1 Aleph Zero(AZERO) ke BSD
$0.00928
1 Aleph Zero(AZERO) ke JMD
$1.488048
1 Aleph Zero(AZERO) ke KHR
37.2690368
1 Aleph Zero(AZERO) ke KMF
Fr3.8976
1 Aleph Zero(AZERO) ke LAK
201.7391264
1 Aleph Zero(AZERO) ke LKR
රු2.8291936
1 Aleph Zero(AZERO) ke MDL
L0.15776
1 Aleph Zero(AZERO) ke MGA
Ar41.80176
1 Aleph Zero(AZERO) ke MOP
P0.07424
1 Aleph Zero(AZERO) ke MVR
0.142912
1 Aleph Zero(AZERO) ke MWK
MK16.1111008
1 Aleph Zero(AZERO) ke MZN
MT0.593456
1 Aleph Zero(AZERO) ke NPR
रु1.314976
1 Aleph Zero(AZERO) ke PYG
65.81376
1 Aleph Zero(AZERO) ke RWF
Fr13.46528
1 Aleph Zero(AZERO) ke SBD
$0.0763744
1 Aleph Zero(AZERO) ke SCR
0.139664
1 Aleph Zero(AZERO) ke SRD
$0.35728
1 Aleph Zero(AZERO) ke SVC
$0.0811072
1 Aleph Zero(AZERO) ke SZL
L0.1611008
1 Aleph Zero(AZERO) ke TMT
m0.03248
1 Aleph Zero(AZERO) ke TND
د.ت0.02745952
1 Aleph Zero(AZERO) ke TTD
$0.0628256
1 Aleph Zero(AZERO) ke UGX
Sh32.44288
1 Aleph Zero(AZERO) ke XAF
Fr5.26176
1 Aleph Zero(AZERO) ke XCD
$0.025056
1 Aleph Zero(AZERO) ke XOF
Fr5.26176
1 Aleph Zero(AZERO) ke XPF
Fr0.95584
1 Aleph Zero(AZERO) ke BWP
P0.124816
1 Aleph Zero(AZERO) ke BZD
$0.0186528
1 Aleph Zero(AZERO) ke CVE
$0.8893952
1 Aleph Zero(AZERO) ke DJF
Fr1.64256
1 Aleph Zero(AZERO) ke DOP
$0.5967968
1 Aleph Zero(AZERO) ke DZD
د.ج1.2108544
1 Aleph Zero(AZERO) ke FJD
$0.0211584
1 Aleph Zero(AZERO) ke GNF
Fr80.6896
1 Aleph Zero(AZERO) ke GTQ
Q0.0710848
1 Aleph Zero(AZERO) ke GYD
$1.9410048
1 Aleph Zero(AZERO) ke ISK
kr1.16928

Sumber Daya Aleph Zero

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Aleph Zero, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Aleph Zero

Berapa nilai Aleph Zero (AZERO) hari ini?
Harga live AZERO dalam USD adalah 0.00928 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AZERO ke USD saat ini?
Harga AZERO ke USD saat ini adalah $ 0.00928. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Aleph Zero?
Kapitalisasi pasar AZERO adalah $ 2.48M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AZERO?
Suplai beredar AZERO adalah 266.78M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AZERO?
AZERO mencapai harga ATH sebesar 3.0914521459781383 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AZERO?
AZERO mencapai harga ATL 0.009509451252795002 USD.
Berapa volume perdagangan AZERO?
Volume perdagangan 24 jam live AZERO adalah $ 96.31K USD.
Akankah harga AZERO naik lebih tinggi tahun ini?
AZERO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AZERO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami.

