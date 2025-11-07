Apa yang dimaksud dengan Aleph Zero (AZERO)

Aleph Zero adalah platform blockchain berkinerja tinggi yang siap untuk perusahaan dengan protokol konsensus berbasis Directed Acyclic Graph (DAG) yang telah ditinjau sejawat dan dipresentasikan pada konferensi ACM. Hingga saat ini, Aleph Zero mengumpulkan $15 juta untuk pengembangan lanjutan, mengintegrasikan dengan tumpukan Substrat, dan memperluas tim. Pada tahun 2022, Aleph Zero berencana untuk mengaktifkan fitur peningkatan privasi berdasarkan penelitian komputasi multi-pihak yang aman dan bukti tanpa pengetahuan.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Aleph Zero Berapa nilai Aleph Zero (AZERO) hari ini? Harga live AZERO dalam USD adalah 0.00928 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga AZERO ke USD saat ini? $ 0.00928 . Cobalah Harga AZERO ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Aleph Zero? Kapitalisasi pasar AZERO adalah $ 2.48M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar AZERO? Suplai beredar AZERO adalah 266.78M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) AZERO? AZERO mencapai harga ATH sebesar 3.0914521459781383 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) AZERO? AZERO mencapai harga ATL 0.009509451252795002 USD . Berapa volume perdagangan AZERO? Volume perdagangan 24 jam live AZERO adalah $ 96.31K USD . Akankah harga AZERO naik lebih tinggi tahun ini? AZERO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AZERO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

