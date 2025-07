Telusuri wawasan utama tentang Aleph Zero (AZERO), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.

Tokenomi Aleph Zero (AZERO)

Informasi Aleph Zero (AZERO)

Aleph Zero adalah platform blockchain berkinerja tinggi yang siap untuk perusahaan dengan protokol konsensus berbasis Directed Acyclic Graph (DAG) yang telah ditinjau sejawat dan dipresentasikan pada konferensi ACM. Hingga saat ini, Aleph Zero mengumpulkan $15 juta untuk pengembangan lanjutan, mengintegrasikan dengan tumpukan Substrat, dan memperluas tim. Pada tahun 2022, Aleph Zero berencana untuk mengaktifkan fitur peningkatan privasi berdasarkan penelitian komputasi multi-pihak yang aman dan bukti tanpa pengetahuan.