*Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.2233 $0.2233 $0.2233 +7.09% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Core DAO untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Core DAO (CORE) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Core DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.2233 pada tahun 2025. Prediksi Harga Core DAO (CORE) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Core DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.234465 pada tahun 2026. Prediksi Harga Core DAO (CORE) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan CORE pada tahun 2027 adalah $ 0.246188 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Core DAO (CORE) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan CORE pada tahun 2028 adalah $ 0.258497 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Core DAO (CORE) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CORE pada tahun 2029 adalah $ 0.271422 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Core DAO (CORE) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CORE pada tahun 2030 adalah $ 0.284993 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Core DAO (CORE) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Core DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.464224. Prediksi Harga Core DAO (CORE) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Core DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.756173.

2026 $ 0.234465 5.00%

2027 $ 0.246188 10.25%

2028 $ 0.258497 15.76%

2029 $ 0.271422 21.55%

2030 $ 0.284993 27.63%

2031 $ 0.299243 34.01%

2032 $ 0.314205 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.329915 47.75%

2034 $ 0.346411 55.13%

2035 $ 0.363732 62.89%

2036 $ 0.381918 71.03%

2037 $ 0.401014 79.59%

2038 $ 0.421065 88.56%

2039 $ 0.442118 97.99%

2040 $ 0.464224 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Core DAO Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.2233 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.223330 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.223514 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.224217 0.41% Prediksi Harga Core DAO (CORE) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk CORE pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.2233 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Core DAO (CORE) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk CORE, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.223330 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Core DAO (CORE) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk CORE, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.223514 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Core DAO (CORE) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk CORE adalah $0.224217 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Core DAO Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.2233$ 0.2233 $ 0.2233 Perubahan Harga (24 Jam) +7.09% Kap. Pasar $ 226.97M$ 226.97M $ 226.97M Suplai Peredaran 1.02B 1.02B 1.02B Volume (24 Jam) $ 884.65K$ 884.65K $ 884.65K Volume (24 Jam) -- Harga CORE terbaru adalah $ 0.2233. Perubahan 24 jamnya sebesar +7.09%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 884.65K. Selanjutnya, suplai beredar CORE adalah 1.02B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 226.97M. Lihat Harga CORE Live

Harga Lampau Core DAO Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Core DAO, harga Core DAO saat ini adalah 0.2232USD. Suplai Core DAO(CORE) yang beredar adalah 0.00 CORE , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $226.97M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.10% $ 0.019600 $ 0.2237 $ 0.195

7 Hari 0.02% $ 0.004700 $ 0.2388 $ 0.1774

30 Days -0.41% $ -0.160799 $ 0.3856 $ 0.1011 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Core DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.019600 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.10% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Core DAO trading pada harga tertinggi $0.2388 dan terendah $0.1774 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.02% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut CORE di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Core DAO telah mengalami perubahan -0.41% , mencerminkan sekitar $-0.160799 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa CORE dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Core DAO lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga CORE Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Core DAO (CORE )? Modul Prediksi Harga Core DAO adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga CORE di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Core DAO pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan CORE, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Core DAO. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan CORE. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum CORE untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Core DAO.

Mengapa Prediksi Harga CORE Penting?

Prediksi Harga CORE sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi CORE sekarang? Menurut prediksi Anda, CORE akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga CORE bulan depan? Menurut alat prediksi harga Core DAO (CORE), prakiraan harga CORE akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 CORE pada tahun 2026? Harga 1 Core DAO (CORE) hari ini adalah $0.2233 . Menurut modul prediksi di atas, CORE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga CORE pada tahun 2027? Core DAO (CORE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 CORE pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga CORE pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Core DAO (CORE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga CORE pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Core DAO (CORE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 CORE pada tahun 2030? Harga 1 Core DAO (CORE) hari ini adalah $0.2233 . Menurut modul prediksi di atas, CORE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga CORE untuk tahun 2040? Core DAO (CORE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 CORE pada tahun 2040. Daftar Sekarang