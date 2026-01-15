Ringkasan Kripto U.Today: XRP Melonjak 1.122% dalam Ketidakseimbangan Likuidasi, Peter Brandt Memprediksi Penembusan Bitcoin Bersejarah, Pemegang Ethereum Bitmine Mencapai Tonggak $14 Miliar

Short XRP hancur saat inflasi mendingin memicu ketidakseimbangan likuidasi 1.122%

XRP baru saja mengunci ketidakseimbangan likuidasi brutal 1.122% saat CPI datang lebih dingin dari perkiraan, memicu pivot makro di seluruh pasar dan menjebak penjual short.

Likuidasi XRP. XRP mengalami likuidasi $76.450 dalam satu jam, dengan ketidakseimbangan likuidasi sisi short 1.122%.

Saat Wall Street merayakan Core CPI paling lunak sejak 2021 dan futures S&P 500 mencapai rekor tertinggi, pasar derivatif XRP baru saja melihat ketidakseimbangan likuidasi sisi short 1.122% yang luar biasa — jebakan posisi brutal yang meledak saat ketakutan inflasi mereda.

Menurut peta panas likuidasi CoinGlass, XRP dilikuidasi sebesar $76.450 dalam satu jam terakhir. Yang menarik bukanlah jumlah totalnya, tetapi strukturnya: $6.270 berasal dari long, sementara $70.180 diambil dari posisi short.

BTC, ETH di depan. Bitcoin dan Ethereum menyerap sebagian besar likuidasi pasar.

Itu adalah asimetri 11x, memberi tahu kita bahwa penjual short terkejut oleh lonjakan tiba-tiba ke atas, yang dapat Anda lihat pada grafik harga XRP.

Bitcoin dan Ethereum adalah target utama likuidasi — masing-masing $4,72 juta dan $3,39 juta — tetapi mikrostruktur XRP yang unik, dengan short squeeze di atas kapitulasi.

Peter Brandt membingkai ulang 'double top' Bitcoin sebagai awal dari breakout bersejarah

Puncak kembar Bitcoin bukanlah double top, menurut legenda trading Peter Brandt.

Pergeseran bullish. Trader veteran Peter Brandt telah menolak double top Bitcoin yang tampak di dekat $69.000 (2021 dan 2025) sebagai sinyal bearish.

Struktur puncak dua siklus Bitcoin sekarang sedang diklasifikasi ulang sepenuhnya, dan bukan dari "hopium" retail tetapi dari Peter Brandt, seseorang yang memperdagangkan emas selama tahun 1970-an — pasar yang sekarang diduga ditiru oleh Bitcoin.

Yang disebut double top di dekat $69.000 pada 2021 dan lagi pada 2025 telah ditolak oleh trader legendaris bukan sebagai sinyal bearish tetapi sebagai gema dari setup yang jauh lebih eksplosif: breakout emas yang gagal pada 1975.

Saat itu, logam mulia mencapai $200, mundur, dan kemudian terkonsolidasi di dalam saluran naik sebelum melesat hingga $850 dalam waktu kurang dari setahun. Jalur Bitcoin saat ini — dengan retracement ke $16.000 dan pergerakan lambat kembali menuju $100.000 — mengikuti kemiringan yang sama, dengan level fondasi ketiga sekarang terbentuk di atas $60.000.

Bitmine memperdalam taruhan Ethereum, menargetkan 5% dari total pasokan ETH

Menurut CEO Tom Lee, total aset perusahaan telah melampaui $14 miliar, menggabungkan kepemilikan kripto dan cadangan kas.

Target 5%. Bitmine Immersion sekarang mengendalikan lebih dari 3,45% dari total pasokan Ethereum.

Bitmine Immersion (BMNR) sekarang memegang lebih dari 3,45% dari total pasokan Ethereum (ETH), dengan 5% menjadi target masa depan terdekat. Platform ini juga siap menjadi mesin staking ETH terbesar pada 2026.

Menurut pernyataan resmi oleh Tom Lee, CEO Ethereum DAT Bitmine (BMNR), total aset perusahaan sekarang melebihi $14 miliar. Jumlah besar ini mencakup kepemilikan kripto dan kas dalam portofolionya.

4,16 juta ETH. Perusahaan saat ini memegang 4.167.768 ETH yang dinilai sekitar $3.119 per ETH, bersama dengan 193 Bitcoin.

Kepemilikan kripto perusahaan terdiri dari 4.167.768 ETH pada $3.119 per ETH, 193 Bitcoin (BTC), saham $23 juta di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") dan total kas $988 juta.

Dengan demikian, kepemilikan ETH Bitmine sekarang bertanggung jawab atas 3,45% dari pasokan ETH (dari 120,7 juta ETH).