Pendukung Bitcoin Mendesak Pembuat Undang-Undang AS tentang Pembebasan Pajak Stablecoin

Wawasan Utama:

Kelompok advokasi Bitcoin mendorong regulator untuk memperluas keringanan pajak melampaui stablecoin.

Mereka berpendapat bahwa fokus hanya pada token yang dipatok dolar mengabaikan bagaimana kripto sebenarnya digunakan.

Jutaan orang Amerika menggunakan aset digital setiap hari, tetapi masih menghadapi aturan pelaporan pajak yang kompleks.

Kelompok advokasi Bitcoin mendesak pembuat undang-undang untuk memperluas keringanan pajak yang diusulkan melampaui stablecoin untuk mencakup Bitcoin dan token jaringan lainnya yang banyak digunakan.

Mereka berpendapat bahwa pengecualian hanya untuk stablecoin mengabaikan bagaimana orang Amerika sebenarnya menggunakan kripto dan tidak akan berbuat banyak untuk mengurangi beban pajak yang terkait dengan transaksi sehari-hari.

Kelompok Advokasi Bitcoin Memperingatkan Pemberian Keringanan Pajak Stablecoin Meleset dari Sasaran

Bitcoin Policy Institute memimpin upaya tersebut. Mereka bergabung dengan Bitcoin Voter, Blocks, Crypto Council, Digital Chamber, MoonPay, River, dan beberapa lainnya.

Bersama-sama, mereka mengirim surat pada hari Minggu kepada Ketua Komite Keuangan Senat Michael Crapo dan Ketua Komite Ways and Means DPR Jason Smith.

Dalam surat tersebut, koalisi menyampaikan kekhawatiran tentang arah proposal pajak saat ini. Mereka berpendapat bahwa membatasi pengecualian de minimis hanya untuk stablecoin pembayaran akan melemahkan maksud reformasi.

Menurut pandangan mereka, pendekatan yang sempit seperti itu gagal mencerminkan bagaimana aset digital sebenarnya digunakan dan berisiko membiarkan tantangan pajak inti tidak terselesaikan.

Surat tersebut datang pada momen yang sensitif di Washington. Pembuat undang-undang masih mencari cara untuk menyederhanakan pelaporan pajak bagi pengguna kripto.

Untuk saat ini, IRS terus mengklasifikasikan kripto sebagai properti. Akibatnya, bahkan pembelian kecil, seperti membeli kopi dengan Bitcoin, menciptakan peristiwa kena pajak. Itu memaksa pengguna untuk melacak basis biaya dan menghitung keuntungan atau kerugian pada transaksi sehari-hari.

Pendukung reformasi berpendapat bahwa kerangka kerja ini menambah gesekan yang tidak perlu. Menurut pandangan mereka, ini menghambat penggunaan rutin dan bertentangan dengan tujuan membuat sistem pajak lebih mudah dinavigasi.

Ilustrasi Peristiwa Pajak Stablecoin | Sumber: Bitcoin Policy Institute

Kerangka Alternatif Bagi Regulator untuk Memperlakukan Stablecoin Seperti Uang Tunai

Surat tersebut juga memaparkan alternatif yang jelas. Mereka menyerukan agar stablecoin pembayaran yang mematuhi kerangka GENIUS diperlakukan seperti uang tunai. Dengan pendekatan tersebut, transaksi sehari-hari tidak akan menghadapi batasan per transaksi atau tahunan, mencerminkan bagaimana uang tunai fisik ditangani.

Koalisi mengatakan stablecoin tidak dapat berfungsi sendiri. Mereka berjalan pada jaringan blockchain terbuka yang bergantung pada token jaringan terpisah untuk mengamankan sistem, memvalidasi transaksi, dan menjaga semuanya berjalan lancar. Tanpa keringanan untuk keduanya, kebijakan akan gagal dalam penggunaan dunia nyata.

Untuk menarik garis yang jelas, kelompok tersebut menyarankan ambang batas yang tegas. Mereka mengusulkan pembatasan pengecualian untuk token jaringan dengan nilai pasar minimal $25 miliar. Selain itu, mereka merekomendasikan batas $600 per transaksi dan batas $20.000 per tahun untuk menyeimbangkan kegunaan dengan pengawasan.

Surat tersebut menunjukkan skala adopsi. Sekitar 45 juta orang Amerika sekarang memiliki kripto, dengan Bitcoin memimpin pasar. Data Federal Reserve menunjukkan sekitar 7 juta orang Amerika menggunakan Bitcoin atau token jaringan lainnya untuk melakukan pembayaran pada tahun 2024.

Adopsi pedagang juga berkembang. Lebih dari 3.500 bisnis sekarang menerima Bitcoin saat checkout di semua 50 negara bagian, memperkuat posisi AS sebagai pasar terbesar di dunia untuk pembayaran Bitcoin.

Dorongan yang diperbarui mengikuti kemunduran baru-baru ini. Upaya serupa terhenti pada bulan Juli setelah Senator Cynthia Lummis tidak dapat menambahkan ketentuan pajak kripto ke RUU rekonsiliasi Presiden Donald Trump.

Debat pajak stablecoin muncul kembali pada Oktober lalu setelah Jack Dorsey memberikan pendapatnya. Dia mendorong pengecualian pajak federal untuk transaksi Bitcoin kecil sehari-hari ketika Block meluncurkan dompet yang mendukung kripto untuk bisnis kecil.

Sejak saat itu, tekanan hanya meningkat. Aturan pelaporan broker baru sekarang mengharuskan transaksi aset digital diungkapkan di bawah Formulir 1099-DA untuk penjualan yang dimulai pada 1 Januari 2025.

Koalisi mengatakan persyaratan tersebut meningkatkan taruhannya, terutama bagi pengguna sehari-hari yang terjebak antara adopsi yang berkembang dan kepatuhan yang lebih ketat.