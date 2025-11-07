BursaDEX+
Harga live Core DAO hari ini adalah 0.1919 USD. Lacak informasi harga aktual CORE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CORE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Core DAO(CORE)

Harga Live 1 CORE ke USD:

$0.1916
$0.1916$0.1916
-0.15%1D
USD
Grafik Harga Live Core DAO (CORE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:23:16 (UTC+8)

Informasi Harga Core DAO (CORE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1875
$ 0.1875$ 0.1875
Low 24 Jam
$ 0.2049
$ 0.2049$ 0.2049
High 24 Jam

$ 0.1875
$ 0.1875$ 0.1875

$ 0.2049
$ 0.2049$ 0.2049

$ 6.468239711847785
$ 6.468239711847785$ 6.468239711847785

$ 0.10951924466669746
$ 0.10951924466669746$ 0.10951924466669746

-1.34%

-0.15%

-6.62%

-6.62%

Harga aktual Core DAO (CORE) adalah $ 0.1919. Selama 24 jam terakhir, CORE diperdagangkan antara low $ 0.1875 dan high $ 0.2049, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCORE adalah $ 6.468239711847785, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.10951924466669746.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CORE telah berubah sebesar -1.34% selama 1 jam terakhir, -0.15% selama 24 jam, dan -6.62% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Core DAO (CORE)

No.167

$ 195.11M
$ 195.11M$ 195.11M

$ 332.36K
$ 332.36K$ 332.36K

$ 402.99M
$ 402.99M$ 402.99M

1.02B
1.02B 1.02B

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2,093,769,839.0352812
2,093,769,839.0352812 2,093,769,839.0352812

48.41%

0.01%

CORE

Kapitalisasi Pasar Core DAO saat ini adalah $ 195.11M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 332.36K. Suplai beredar CORE adalah 1.02B, dan total suplainya sebesar 2093769839.0352812. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 402.99M.

Riwayat Harga Core DAO (CORE) USD

Pantau perubahan harga Core DAO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000288-0.15%
30 Days$ -0.1869-49.35%
60 Hari$ -0.2378-55.35%
90 Hari$ -0.3259-62.94%
Perubahan Harga Core DAO Hari Ini

Hari ini, CORE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000288 (-0.15%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Core DAO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1869 (-49.35%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Core DAO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CORE terlihat mengalami perubahan $ -0.2378 (-55.35%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Core DAO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.3259 (-62.94%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Core DAO (CORE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Core DAO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Core DAO (CORE)

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

Core DAO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Core DAO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CORE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Core DAO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Core DAO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Core DAO (USD)

Berapa nilai Core DAO (CORE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Core DAO (CORE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Core DAO.

Cek prediksi harga Core DAO sekarang!

Tokenomi Core DAO (CORE)

Memahami tokenomi Core DAO (CORE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CORE sekarang!

Cara membeli Core DAO (CORE)

Ingin mengetahui cara membeli Core DAO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Core DAO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CORE ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Core DAO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Core DAO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Core DAO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Core DAO

Berapa nilai Core DAO (CORE) hari ini?
Harga live CORE dalam USD adalah 0.1919 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CORE ke USD saat ini?
Harga CORE ke USD saat ini adalah $ 0.1919. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Core DAO?
Kapitalisasi pasar CORE adalah $ 195.11M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CORE?
Suplai beredar CORE adalah 1.02B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CORE?
CORE mencapai harga ATH sebesar 6.468239711847785 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CORE?
CORE mencapai harga ATL 0.10951924466669746 USD.
Berapa volume perdagangan CORE?
Volume perdagangan 24 jam live CORE adalah $ 332.36K USD.
Akankah harga CORE naik lebih tinggi tahun ini?
CORE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CORE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:23:16 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

