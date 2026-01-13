Prediksi Harga Cysic (CYS) (USD)

Dapatkan prediksi harga Cysic untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan CYS dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Cysic % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.4474 $0.4474 $0.4474 +0.17% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Cysic untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Cysic (CYS) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Cysic kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.4474 pada tahun 2026. Prediksi Harga Cysic (CYS) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Cysic kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.46977 pada tahun 2027. Prediksi Harga Cysic (CYS) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, CYS diproyeksikan mencapai $ 0.493258 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Cysic (CYS) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, CYS diproyeksikan mencapai $ 0.517921 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Cysic (CYS) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target CYS pada tahun 2030 adalah $ 0.543817 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Cysic (CYS) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Cysic berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.885821. Prediksi Harga Cysic (CYS) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Cysic berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.4429. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.4474 0.00%

2027 $ 0.46977 5.00%

2028 $ 0.493258 10.25%

2029 $ 0.517921 15.76%

2030 $ 0.543817 21.55%

2031 $ 0.571008 27.63%

2032 $ 0.599558 34.01%

2033 $ 0.629536 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.661013 47.75%

2035 $ 0.694064 55.13%

2036 $ 0.728767 62.89%

2037 $ 0.765205 71.03%

2038 $ 0.803466 79.59%

2039 $ 0.843639 88.56%

2040 $ 0.885821 97.99%

2050 $ 1.4429 222.51% Prediksi Harga Cysic Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 0.4474 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 0.447461 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 0.447829 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 0.449238 0.41% Prediksi Harga Cysic (CYS) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk CYS pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.4474 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Cysic (CYS) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk CYS, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.447461 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Cysic (CYS) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk CYS, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.447829 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Cysic (CYS) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk CYS adalah $0.449238 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Cysic Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.4474$ 0.4474 $ 0.4474 Perubahan Harga (24 Jam) +0.17% Kap. Pasar $ 71.94M$ 71.94M $ 71.94M Suplai Peredaran 160.80M 160.80M 160.80M Volume (24 Jam) $ 324.84K$ 324.84K $ 324.84K Volume (24 Jam) -- Harga CYS terbaru adalah $ 0.4474. Perubahan 24 jamnya sebesar +0.17%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 324.84K. Selanjutnya, suplai beredar CYS adalah 160.80M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 71.94M.

Harga Lampau Cysic Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Cysic, harga Cysic saat ini adalah 0.4474USD. Suplai Cysic(CYS) yang beredar adalah 0.00 CYS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $71.94M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.07% $ 0.028500 $ 0.5256 $ 0.4208

7 Hari 0.22% $ 0.079700 $ 0.5256 $ 0.347

30 Days 0.44% $ 0.1365 $ 0.5256 $ 0.1902 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Cysic telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.028500 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.07% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Cysic trading pada harga tertinggi $0.5256 dan terendah $0.347 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.22% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut CYS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Cysic telah mengalami perubahan 0.44% , mencerminkan sekitar $0.1365 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa CYS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Cysic lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga CYS Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Cysic (CYS )? Modul Prediksi Harga Cysic adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga CYS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Cysic pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan CYS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Cysic. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan CYS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum CYS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Cysic.

Mengapa Prediksi Harga CYS Penting?

Prediksi Harga CYS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

