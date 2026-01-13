Tokenomi Cysic (CYS)

Telusuri wawasan utama tentang Cysic (CYS), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 16:30:39 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Cysic (CYS)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Cysic (CYS), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 69.40M
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 160.80M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 431.60M
All-Time High:
$ 0.5256
All-Time Low:
$ 0.1586397830800092
Harga Saat Ini:
$ 0.4316
Informasi Cysic (CYS)

Cysic sedang membangun infrastruktur ComputeFi yang mengubah sumber daya komputasi menjadi aset on-chain yang dapat diverifikasi dan di tokenisasi. Dengan menyatukan akselerasi perangkat keras, sistem bukti ZK, dan pasar komputasi yang dapat diverifikasi dan di tokenisasi, Cysic mengubah kapasitas komputasi global menjadi sumber daya terbuka yang dapat dikontribusikan dan dikembangkan oleh siapa pun.

Situs Web Resmi:
https://cysic.xyz
Whitepaper:
https://hackmd.io/@Cysic/H1XlGr0jle
Explorer Blok:
https://explorer.cysic.xyz/

Tokenomi Cysic (CYS): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Cysic (CYS) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token CYS yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token CYS yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi CYS, jelajahi harga live token CYS!

Riwayat Harga Cysic (CYS)

Menganalisis riwayat harga CYS membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga CYS

Ingin mengetahui arah CYS? Halaman prediksi harga CYS kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

