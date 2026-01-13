Harga Cysic Hari Ini

Harga live Cysic (CYS) hari ini adalah $ 0.499, dengan perubahan 11.59% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CYS ke USD saat ini adalah $ 0.499 per CYS.

Cysic saat ini berada di peringkat #364 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 80.24M, dengan suplai yang beredar 160.80M CYS. Selama 24 jam terakhir, CYS diperdagangkan antara $ 0.3861 (low) dan $ 0.5256 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.4508734363722836, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.1586397830800092.

Dalam kinerja jangka pendek, CYS bergerak -3.26% dalam satu jam terakhir dan +41.15% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 258.69K.

Informasi Pasar Cysic (CYS)

Peringkat No.364 Kapitalisasi Pasar $ 80.24M$ 80.24M $ 80.24M Volume (24 Jam) $ 258.69K$ 258.69K $ 258.69K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 499.00M$ 499.00M $ 499.00M Suplai Peredaran 160.80M 160.80M 160.80M Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tingkat Peredaran 16.08% Blockchain Publik BSC

