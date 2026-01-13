BursaDEX+
Harga live Cysic hari ini adalah 0.499 USD. Kapitalisasi pasar CYS adalah 80,239,200 USD. Lacak informasi harga aktual CYS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Grafik Harga Live Cysic (CYS)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:18:46 (UTC+8)

Harga Cysic Hari Ini

Harga live Cysic (CYS) hari ini adalah $ 0.499, dengan perubahan 11.59% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CYS ke USD saat ini adalah $ 0.499 per CYS.

Cysic saat ini berada di peringkat #364 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 80.24M, dengan suplai yang beredar 160.80M CYS. Selama 24 jam terakhir, CYS diperdagangkan antara $ 0.3861 (low) dan $ 0.5256 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.4508734363722836, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.1586397830800092.

Dalam kinerja jangka pendek, CYS bergerak -3.26% dalam satu jam terakhir dan +41.15% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 258.69K.

Informasi Pasar Cysic (CYS)

No.364

$ 80.24M
$ 80.24M$ 80.24M

$ 258.69K
$ 258.69K$ 258.69K

$ 499.00M
$ 499.00M$ 499.00M

160.80M
160.80M 160.80M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.08%

BSC

Kapitalisasi Pasar Cysic saat ini adalah $ 80.24M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 258.69K. Suplai beredar CYS adalah 160.80M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 499.00M.

Riwayat Harga Cysic USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.3861
$ 0.3861$ 0.3861
Low 24 Jam
$ 0.5256
$ 0.5256$ 0.5256
High 24 Jam

$ 0.3861
$ 0.3861$ 0.3861

$ 0.5256
$ 0.5256$ 0.5256

$ 0.4508734363722836
$ 0.4508734363722836$ 0.4508734363722836

$ 0.1586397830800092
$ 0.1586397830800092$ 0.1586397830800092

-3.26%

+11.59%

+41.15%

+41.15%

Riwayat Harga Cysic (CYS) USD

Pantau perubahan harga Cysic untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.051765+11.59%
30 Days$ +0.2018+67.90%
60 Hari$ +0.399+399.00%
90 Hari$ +0.399+399.00%
Perubahan Harga Cysic Hari Ini

Hari ini, CYS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.051765 (+11.59%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Cysic 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.2018 (+67.90%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Cysic 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CYS terlihat mengalami perubahan $ +0.399 (+399.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Cysic 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.399 (+399.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Cysic (CYS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Cysic sekarang.

Analisis AI untuk Cysic

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Cysic, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Cysic?

Beberapa faktor utama memengaruhi harga token Cysic (CYS):

Sentimen Pasar: Tren pasar kripto secara keseluruhan dan kepercayaan investor secara langsung memengaruhi valuasi CYS.

Pengembangan Teknologi: Kemajuan solusi akselerasi perangkat keras berbasis ZK-proof dari Cysic berdampak pada minat investor.

Tingkat Adopsi: Penggunaan nyata infrastruktur Cysic oleh para pengembang dan proyek-proyek mendorong permintaan.

Utilitas Token: Hadiah staking, hak tata kelola, dan biaya jaringan menciptakan nilai intrinsik.

Persaingan: Kinerja relatif terhadap proyek-proyek ZK-proof dan akselerasi perangkat keras lainnya.

Lingkungan Regulasi: Peraturan kripto di pasar-pasar utama memengaruhi perdagangan dan adopsi.

Volume Perdagangan: Tingkat likuiditas di bursa memengaruhi stabilitas dan volatilitas harga.

Mengapa orang ingin tahu harga Cysic hari ini?

Orang ingin mengetahui harga Cysic (CYS) hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, melacak kinerja portofolio, mengatur waktu masuk/keluar pasar, menilai keuntungan atau kerugian investasi, serta tetap mendapat informasi terbaru tentang volatilitas pasar guna mengelola risiko secara efektif.

Prediksi Harga untuk Cysic

Prediksi Harga Cysic (CYS) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CYS pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Cysic (CYS) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Cysic berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Cysic yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga CYS pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Cysic.

Cara membeli & berinvestasi Cysic di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Cysic? Pembelian CYS dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Cysic. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Cysic (CYS) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Cysic akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Cysic (CYS)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Cysic

Dengan memiliki Cysic, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Cysic (CYS) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan Cysic (CYS)

Cysic sedang membangun infrastruktur ComputeFi yang mengubah sumber daya komputasi menjadi aset on-chain yang dapat diverifikasi dan di tokenisasi. Dengan menyatukan akselerasi perangkat keras, sistem bukti ZK, dan pasar komputasi yang dapat diverifikasi dan di tokenisasi, Cysic mengubah kapasitas komputasi global menjadi sumber daya terbuka yang dapat dikontribusikan dan dikembangkan oleh siapa pun.

Sumber Daya Cysic

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Cysic, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Cysic
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Cysic

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:18:46 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Cysic (CYS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Cysic Berita Populer

Binance Futures meluncurkan kontrak perpetual USUSDT dan CYSUSDT

Binance Futures meluncurkan kontrak perpetual USUSDT dan CYSUSDT

December 12, 2025
Langkah Berani Dengan Daftar Baru AS Dan CYS

Langkah Berani Dengan Daftar Baru AS Dan CYS

December 12, 2025
Cysic Menghadapi Tuduhan Manipulasi Token dan Penyimpangan Keuangan

Cysic Menghadapi Tuduhan Manipulasi Token dan Penyimpangan Keuangan

December 15, 2025
Jelajahi Cysic Selengkapnya

CYS USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada CYS dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures CYS USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Cysic (CYS) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Cysic secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CYS/USDC
$0.5023
$0.5023$0.5023
+12.62%
0.00% (USDT)
CYS/USDT
$0.4984
$0.4984$0.4984
+11.67%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

