Prediksi Harga DAO Maker (DAO) (USD)

Dapatkan prediksi harga DAO Maker untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan DAO dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli DAO

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga DAO Maker % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.07664 $0.07664 $0.07664 +6.83% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga DAO Maker untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga DAO Maker (DAO) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, DAO Maker berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.07664 pada tahun 2025. Prediksi Harga DAO Maker (DAO) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, DAO Maker berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.080472 pada tahun 2026. Prediksi Harga DAO Maker (DAO) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan DAO pada tahun 2027 adalah $ 0.084495 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga DAO Maker (DAO) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan DAO pada tahun 2028 adalah $ 0.088720 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga DAO Maker (DAO) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DAO pada tahun 2029 adalah $ 0.093156 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga DAO Maker (DAO) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DAO pada tahun 2030 adalah $ 0.097814 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga DAO Maker (DAO) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga DAO Maker berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.159329. Prediksi Harga DAO Maker (DAO) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga DAO Maker berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.259530. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.07664 0.00%

2026 $ 0.080472 5.00%

2027 $ 0.084495 10.25%

2028 $ 0.088720 15.76%

2029 $ 0.093156 21.55%

2030 $ 0.097814 27.63%

2031 $ 0.102704 34.01%

2032 $ 0.107840 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.113232 47.75%

2034 $ 0.118893 55.13%

2035 $ 0.124838 62.89%

2036 $ 0.131080 71.03%

2037 $ 0.137634 79.59%

2038 $ 0.144516 88.56%

2039 $ 0.151741 97.99%

2040 $ 0.159329 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga DAO Maker Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.07664 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.076650 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.076713 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.076954 0.41% Prediksi Harga DAO Maker (DAO) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk DAO pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.07664 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga DAO Maker (DAO) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk DAO, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.076650 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga DAO Maker (DAO) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk DAO, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.076713 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga DAO Maker (DAO) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk DAO adalah $0.076954 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga DAO Maker Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.07664$ 0.07664 $ 0.07664 Perubahan Harga (24 Jam) +6.83% Kap. Pasar $ 15.36M$ 15.36M $ 15.36M Suplai Peredaran 200.86M 200.86M 200.86M Volume (24 Jam) $ 79.41K$ 79.41K $ 79.41K Volume (24 Jam) -- Harga DAO terbaru adalah $ 0.07664. Perubahan 24 jamnya sebesar +6.83%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 79.41K. Selanjutnya, suplai beredar DAO adalah 200.86M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 15.36M. Lihat Harga DAO Live

Cara Membeli DAO Maker (DAO) Mencoba untuk membeli DAO? Anda sekarang dapat membeli DAO melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli DAO Maker dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli DAO Sekarang

Harga Lampau DAO Maker Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live DAO Maker, harga DAO Maker saat ini adalah 0.07649USD. Suplai DAO Maker(DAO) yang beredar adalah 0.00 DAO , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $15.36M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.003500 $ 0.07705 $ 0.07092

7 Hari -0.09% $ -0.007650 $ 0.08762 $ 0.07

30 Days -0.30% $ -0.03411 $ 0.1113 $ 0.07 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, DAO Maker telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.003500 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.05% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, DAO Maker trading pada harga tertinggi $0.08762 dan terendah $0.07 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.09% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut DAO di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, DAO Maker telah mengalami perubahan -0.30% , mencerminkan sekitar $-0.03411 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa DAO dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga DAO Maker lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga DAO Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga DAO Maker (DAO )? Modul Prediksi Harga DAO Maker adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga DAO di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap DAO Maker pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan DAO, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga DAO Maker. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan DAO. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum DAO untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan DAO Maker.

Mengapa Prediksi Harga DAO Penting?

Prediksi Harga DAO sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi DAO sekarang? Menurut prediksi Anda, DAO akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga DAO bulan depan? Menurut alat prediksi harga DAO Maker (DAO), prakiraan harga DAO akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 DAO pada tahun 2026? Harga 1 DAO Maker (DAO) hari ini adalah $0.07664 . Menurut modul prediksi di atas, DAO akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga DAO pada tahun 2027? DAO Maker (DAO) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 DAO pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga DAO pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, DAO Maker (DAO) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga DAO pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, DAO Maker (DAO) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 DAO pada tahun 2030? Harga 1 DAO Maker (DAO) hari ini adalah $0.07664 . Menurut modul prediksi di atas, DAO akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga DAO untuk tahun 2040? DAO Maker (DAO) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 DAO pada tahun 2040. Daftar Sekarang