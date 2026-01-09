Eksploitasi Vault Arbitrum Mengakibatkan Kerugian USDC Senilai $336K

Poin-Poin Penting: Vault Arbitrum lama dieksploitasi, menyebabkan kerugian USDC sebesar $336K.

IPOR DAO akan mengganti rugi pengguna, meminimalkan dampak finansial.

Peningkatan keamanan dimulai untuk mencegah kerentanan di masa depan.

Pada tanggal 6 Januari, vault optimizer Fusion USDC di Arbitrum mengalami kerugian USDC sebesar $336.000 akibat eksploitasi smart contract dan kerentanan validasi yang hilang.

Pelanggaran ini menyoroti tantangan keamanan yang berkelanjutan dalam keuangan terdesentralisasi, dengan IPOR berjanji kompensasi penuh, memastikan dampak pasar minimal sambil berkolaborasi dengan para ahli keamanan untuk upaya pemulihan.

Eksploitasi Vault Arbitrum Mengakibatkan Kerugian USDC sebesar $336K

Fusion oleh IPOR mengungkapkan kerugian sebesar $336.000 setelah serangan smart contract pada Vault optimizer USDC-nya di Arbitrum. Kerentanan dilacak ke versi lama dengan validasi yang hilang dalam logika "fuse". Penyerang mengeksploitasi mekanisme EIP-7702 untuk memanipulasi izin admin dan menyuntikkan logika berbahaya, mentransfer dana ke Tornado.Cash. IPOR mengonfirmasi tidak ada vault lain yang terdampak oleh pelanggaran ini.

Sebagai tanggapan, IPOR DAO berkomitmen untuk sepenuhnya mengganti rugi pengguna yang terdampak, berencana untuk menutupi kerugian dari treasury-nya. Mereka juga telah berkolaborasi dengan tim keamanan seperti SEAL, Hexagate, dan Blockaid untuk mengidentifikasi dan berpotensi mengklaim kembali dana yang disalahgunakan. Pembaruan teknis dan protokol validasi yang lebih ketat telah diperkenalkan untuk mengurangi risiko serupa di masa depan.

Reaksi komunitas menggarisbawahi kebutuhan akan pengawasan yang kuat dan peningkatan keamanan kontrak. Pengumuman kompensasi penuh telah menenangkan kemungkinan kepanikan di antara para penyimpan secara preventif. IPOR menekankan bahwa dana yang hilang mewakili kurang dari 1% dari total aset yang dikelola di bawah protokol Fusion, menyoroti kerja sama yang berkelanjutan dengan entitas keamanan eksternal.

Stabilitas Pasar USDC dan Peningkatan Keamanan Pasca-Eksploitasi

Tahukah Anda? Eksploitasi Vault Fusion memanfaatkan mekanisme EIP-7702, pola yang sering terlihat dalam serangan keuangan terdesentralisasi yang memanfaatkan kerentanan izin, menekankan sifat kritis audit keamanan konstan dalam kontrak DeFi.

Menurut CoinMarketCap, USDC tetap stabil di $1,00. Per 8 Januari 2026, kapitalisasi pasarnya mencapai $74,97 miliar, mencerminkan dominasi 2,41%. Volume perdagangan 24 jam terakhir adalah $13,03 miliar, meskipun ada penurunan harga 0,63%.

USDC(USDC), grafik harian, screenshot di CoinMarketCap pada pukul 23:11 UTC tanggal 8 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Analisis ahli menyarankan protokol yang ditingkatkan dan kolaborasi keamanan akan memperkuat kepercayaan IPOR. Data historis menunjukkan penguatan validasi dan pembaruan modul dapat mengurangi kerentanan semacam itu, meningkatkan kepercayaan dalam sistem DeFi. Audit eksternal tetap vital dalam beradaptasi dengan tuntutan keamanan yang berkembang.