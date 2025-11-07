BursaDEX+
Harga live DAO Maker hari ini adalah 0.07174 USD. Lacak informasi harga aktual DAO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DAO dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo DAO Maker

Harga DAO Maker(DAO)

Harga Live 1 DAO ke USD:

$0.07165
-1.07%1D
USD
Grafik Harga Live DAO Maker (DAO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:30:11 (UTC+8)

Informasi Harga DAO Maker (DAO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.07001
Low 24 Jam
$ 0.07391
High 24 Jam

$ 0.07001
$ 0.07391
$ 8.75191628
$ 0.07036964486740285
-0.48%

-1.06%

-13.47%

-13.47%

Harga aktual DAO Maker (DAO) adalah $ 0.07174. Selama 24 jam terakhir, DAO diperdagangkan antara low $ 0.07001 dan high $ 0.07391, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDAO adalah $ 8.75191628, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.07036964486740285.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DAO telah berubah sebesar -0.48% selama 1 jam terakhir, -1.06% selama 24 jam, dan -13.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DAO Maker (DAO)

No.943

$ 14.41M
$ 68.54K
$ 19.85M
200.90M
276,716,048.8415432
ETH

Kapitalisasi Pasar DAO Maker saat ini adalah $ 14.41M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 68.54K. Suplai beredar DAO adalah 200.90M, dan total suplainya sebesar 276716048.8415432. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.85M.

Riwayat Harga DAO Maker (DAO) USD

Pantau perubahan harga DAO Maker untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0007749-1.06%
30 Days$ -0.03966-35.61%
60 Hari$ -0.04376-37.89%
90 Hari$ -0.05196-42.01%
Perubahan Harga DAO Maker Hari Ini

Hari ini, DAO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0007749 (-1.06%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga DAO Maker 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03966 (-35.61%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga DAO Maker 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DAO terlihat mengalami perubahan $ -0.04376 (-37.89%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga DAO Maker 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.05196 (-42.01%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari DAO Maker (DAO)?

Lihat halaman Riwayat Harga DAO Maker sekarang.

Apa yang dimaksud dengan DAO Maker (DAO)

DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.

DAO Maker tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DAO Maker Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DAO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang DAO Maker di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DAO Maker dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DAO Maker (USD)

Berapa nilai DAO Maker (DAO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DAO Maker (DAO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DAO Maker.

Cek prediksi harga DAO Maker sekarang!

Tokenomi DAO Maker (DAO)

Memahami tokenomi DAO Maker (DAO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DAO sekarang!

Cara membeli DAO Maker (DAO)

Ingin mengetahui cara membeli DAO Maker? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DAO Maker di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DAO ke Mata Uang Lokal

1 DAO Maker(DAO) ke VND
1,887.8381
1 DAO Maker(DAO) ke AUD
A$0.1104796
1 DAO Maker(DAO) ke GBP
0.0545224
1 DAO Maker(DAO) ke EUR
0.0616964
1 DAO Maker(DAO) ke USD
$0.07174
1 DAO Maker(DAO) ke MYR
RM0.2998732
1 DAO Maker(DAO) ke TRY
3.0267106
1 DAO Maker(DAO) ke JPY
¥10.90448
1 DAO Maker(DAO) ke ARS
ARS$104.1212838
1 DAO Maker(DAO) ke RUB
5.8281576
1 DAO Maker(DAO) ke INR
6.3611858
1 DAO Maker(DAO) ke IDR
Rp1,195.6661884
1 DAO Maker(DAO) ke PHP
4.2276382
1 DAO Maker(DAO) ke EGP
￡E.3.393302
1 DAO Maker(DAO) ke BRL
R$0.383809
1 DAO Maker(DAO) ke CAD
C$0.1011534
1 DAO Maker(DAO) ke BDT
8.7529974
1 DAO Maker(DAO) ke NGN
103.2223816
1 DAO Maker(DAO) ke COP
$274.8653534
1 DAO Maker(DAO) ke ZAR
R.1.2461238
1 DAO Maker(DAO) ke UAH
3.0173844
1 DAO Maker(DAO) ke TZS
T.Sh.176.26518
1 DAO Maker(DAO) ke VES
Bs16.28498
1 DAO Maker(DAO) ke CLP
$67.65082
1 DAO Maker(DAO) ke PKR
Rs20.2765936
1 DAO Maker(DAO) ke KZT
37.7373922
1 DAO Maker(DAO) ke THB
฿2.324376
1 DAO Maker(DAO) ke TWD
NT$2.2232226
1 DAO Maker(DAO) ke AED
د.إ0.2632858
1 DAO Maker(DAO) ke CHF
Fr0.057392
1 DAO Maker(DAO) ke HKD
HK$0.5574198
1 DAO Maker(DAO) ke AMD
֏27.433376
1 DAO Maker(DAO) ke MAD
.د.م0.667182
1 DAO Maker(DAO) ke MXN
$1.3322118
1 DAO Maker(DAO) ke SAR
ريال0.269025
1 DAO Maker(DAO) ke ETB
Br11.0400686
1 DAO Maker(DAO) ke KES
KSh9.2659384
1 DAO Maker(DAO) ke JOD
د.أ0.05086366
1 DAO Maker(DAO) ke PLN
0.2640032
1 DAO Maker(DAO) ke RON
лв0.315656
1 DAO Maker(DAO) ke SEK
kr0.6865518
1 DAO Maker(DAO) ke BGN
лв0.1212406
1 DAO Maker(DAO) ke HUF
Ft23.9927256
1 DAO Maker(DAO) ke CZK
1.5115618
1 DAO Maker(DAO) ke KWD
د.ك0.02195244
1 DAO Maker(DAO) ke ILS
0.2345898
1 DAO Maker(DAO) ke BOB
Bs0.495006
1 DAO Maker(DAO) ke AZN
0.121958
1 DAO Maker(DAO) ke TJS
SM0.6614428
1 DAO Maker(DAO) ke GEL
0.1944154
1 DAO Maker(DAO) ke AOA
Kz65.7561666
1 DAO Maker(DAO) ke BHD
.د.ب0.02697424
1 DAO Maker(DAO) ke BMD
$0.07174
1 DAO Maker(DAO) ke DKK
kr0.4634404
1 DAO Maker(DAO) ke HNL
L1.8896316
1 DAO Maker(DAO) ke MUR
3.30004
1 DAO Maker(DAO) ke NAD
$1.2461238
1 DAO Maker(DAO) ke NOK
kr0.7310306
1 DAO Maker(DAO) ke NZD
$0.1269798
1 DAO Maker(DAO) ke PAB
B/.0.07174
1 DAO Maker(DAO) ke PGK
K0.301308
1 DAO Maker(DAO) ke QAR
ر.ق0.2611336
1 DAO Maker(DAO) ke RSD
дин.7.2830448
1 DAO Maker(DAO) ke UZS
soʻm864.3371506
1 DAO Maker(DAO) ke ALL
L6.015399
1 DAO Maker(DAO) ke ANG
ƒ0.1284146
1 DAO Maker(DAO) ke AWG
ƒ0.129132
1 DAO Maker(DAO) ke BBD
$0.14348
1 DAO Maker(DAO) ke BAM
KM0.1212406
1 DAO Maker(DAO) ke BIF
Fr211.56126
1 DAO Maker(DAO) ke BND
$0.093262
1 DAO Maker(DAO) ke BSD
$0.07174
1 DAO Maker(DAO) ke JMD
$11.503509
1 DAO Maker(DAO) ke KHR
288.1121444
1 DAO Maker(DAO) ke KMF
Fr30.1308
1 DAO Maker(DAO) ke LAK
1,559.5651862
1 DAO Maker(DAO) ke LKR
රු21.8713738
1 DAO Maker(DAO) ke MDL
L1.21958
1 DAO Maker(DAO) ke MGA
Ar323.15283
1 DAO Maker(DAO) ke MOP
P0.57392
1 DAO Maker(DAO) ke MVR
1.104796
1 DAO Maker(DAO) ke MWK
MK124.5485314
1 DAO Maker(DAO) ke MZN
MT4.587773
1 DAO Maker(DAO) ke NPR
रु10.165558
1 DAO Maker(DAO) ke PYG
508.78008
1 DAO Maker(DAO) ke RWF
Fr104.09474
1 DAO Maker(DAO) ke SBD
$0.5904202
1 DAO Maker(DAO) ke SCR
1.0352082
1 DAO Maker(DAO) ke SRD
$2.76199
1 DAO Maker(DAO) ke SVC
$0.6270076
1 DAO Maker(DAO) ke SZL
L1.2454064
1 DAO Maker(DAO) ke TMT
m0.25109
1 DAO Maker(DAO) ke TND
د.ت0.21227866
1 DAO Maker(DAO) ke TTD
$0.4856798
1 DAO Maker(DAO) ke UGX
Sh250.80304
1 DAO Maker(DAO) ke XAF
Fr40.74832
1 DAO Maker(DAO) ke XCD
$0.193698
1 DAO Maker(DAO) ke XOF
Fr40.74832
1 DAO Maker(DAO) ke XPF
Fr7.38922
1 DAO Maker(DAO) ke BWP
P0.964903
1 DAO Maker(DAO) ke BZD
$0.1441974
1 DAO Maker(DAO) ke CVE
$6.8755616
1 DAO Maker(DAO) ke DJF
Fr12.69798
1 DAO Maker(DAO) ke DOP
$4.6135994
1 DAO Maker(DAO) ke DZD
د.ج9.3663744
1 DAO Maker(DAO) ke FJD
$0.1635672
1 DAO Maker(DAO) ke GNF
Fr623.7793
1 DAO Maker(DAO) ke GTQ
Q0.5495284
1 DAO Maker(DAO) ke GYD
$15.0051384
1 DAO Maker(DAO) ke ISK
kr9.03924

Sumber Daya DAO Maker

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DAO Maker, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi DAO Maker
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DAO Maker

Berapa nilai DAO Maker (DAO) hari ini?
Harga live DAO dalam USD adalah 0.07174 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DAO ke USD saat ini?
Harga DAO ke USD saat ini adalah $ 0.07174. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DAO Maker?
Kapitalisasi pasar DAO adalah $ 14.41M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DAO?
Suplai beredar DAO adalah 200.90M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DAO?
DAO mencapai harga ATH sebesar 8.75191628 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DAO?
DAO mencapai harga ATL 0.07036964486740285 USD.
Berapa volume perdagangan DAO?
Volume perdagangan 24 jam live DAO adalah $ 68.54K USD.
Akankah harga DAO naik lebih tinggi tahun ini?
DAO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DAO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:30:11 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

