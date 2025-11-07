Apa yang dimaksud dengan DAO Maker (DAO)

DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DAO Maker Berapa nilai DAO Maker (DAO) hari ini? Harga live DAO dalam USD adalah 0.07174 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DAO ke USD saat ini? $ 0.07174 . Cobalah Harga DAO ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar DAO Maker? Kapitalisasi pasar DAO adalah $ 14.41M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DAO? Suplai beredar DAO adalah 200.90M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DAO? DAO mencapai harga ATH sebesar 8.75191628 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DAO? DAO mencapai harga ATL 0.07036964486740285 USD . Berapa volume perdagangan DAO? Volume perdagangan 24 jam live DAO adalah $ 68.54K USD . Akankah harga DAO naik lebih tinggi tahun ini? DAO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DAO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

