FATF Mengakui Peran T3 FCU dalam Memerangi Aktivitas Ilegal di Jaringan Blockchain

Jenewa, Swiss, 8 Januari 2026 — TRON DAO, DAO yang dikelola komunitas yang berdedikasi untuk mempercepat desentralisasi internet melalui teknologi blockchain dan aplikasi terdesentralisasi (dApps), menyambut baik pengakuan terhadap T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) dalam laporan terbaru yang diterbitkan oleh Financial Action Task Force (FATF). Sebagai pengawas global terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme, FATF membantu menetapkan standar internasional dan mendorong kebijakan yang bertujuan untuk mencegah aktivitas ilegal ini dan bahaya yang ditimbulkannya kepada masyarakat melalui reformasi legislatif dan regulasi nasional. Dalam publikasi terbarunya, FATF mengakui T3 FCU sebagai contoh utama kolaborasi publik-swasta yang efektif untuk memerangi aktivitas ilegal di blockchain, menyoroti kemampuan pemantauan komprehensif inisiatif ini, yang memungkinkan T3 FCU untuk bekerja lintas batas, mengidentifikasi dan mengganggu operasi kriminal secara real-time, menjadikannya sumber daya yang sangat berharga bagi lembaga penegak hukum di seluruh dunia.

T3 FCU adalah inisiatif publik-swasta pertama yang diluncurkan oleh TRON, Tether, dan TRM Labs pada September 2024 untuk memerangi aktivitas ilegal di blockchain. Kemitraan publik-swasta yang inovatif ini bekerja langsung dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia untuk mengidentifikasi dan mengganggu jaringan kriminal. Sejak awal pembentukannya, dan hanya dalam waktu lebih dari satu tahun, T3 FCU telah membekukan lebih dari $300 juta aset kriminal di lima benua, membangun kemampuan respons cepat untuk mengatasi ancaman, dan menunjukkan bagaimana kolaborasi industri dapat secara efektif memerangi kejahatan keuangan sambil mendukung inovasi blockchain.

Dalam laporannya, Financial Action Task Force mencatat bahwa T3 FCU "dirancang untuk memperluas kolaborasi publik-swasta untuk memerangi aktivitas ilegal di blockchain" dan menyoroti peran unit tersebut dalam mendukung upaya penegakan hukum di berbagai yurisdiksi. Laporan tersebut lebih lanjut merinci bahwa, sejak diluncurkan pada September 2024, T3 FCU telah menganalisis jutaan transaksi secara global, memantau lebih dari $3 miliar USD dalam volume total, dan mendukung pembekuan lebih dari $250 juta USD aset ilegal.

"Pengakuan FATF terhadap T3 Financial Crime Unit mencerminkan perubahan nyata dalam cara keuangan ilegal di blockchain publik ditangani," kata Ari Redbord, VP, Global Head of Policy and Government Affairs di TRM Labs. "Jaringan kriminal bergerak cepat, dan respons yang efektif harus bergerak lebih cepat. T3 dibangun untuk memungkinkan identifikasi cepat, penyitaan, dan gangguan terhadap aktivitas ilegal. Ini bukan hanya tentang berbagi informasi — ini tentang tindakan terkoordinasi. T3 menunjukkan bagaimana penegakan hukum, penerbit stablecoin, dan intelijen blockchain dapat bekerja sama untuk menghentikan bahaya dengan cepat, dalam skala besar, dan dengan cara yang tidak mungkin dilakukan sebelumnya."

Dalam posting blog terbaru yang mengkaji panduan pemulihan aset FATF dan praktik terbaik, TRM Labs mencatat pergeseran menuju intervensi real-time, mengamati bahwa model pemulihan pasca-investigasi tradisional semakin tidak efektif untuk aset virtual yang bergerak cepat. Ini menekankan pentingnya tindakan publik-swasta yang terkoordinasi, didukung oleh intelijen blockchain dan kolaborasi erat antara penegakan hukum, penyedia layanan aset virtual, dan penerbit stablecoin, untuk mengidentifikasi, menahan, dan mengganggu dana ilegal sebelum dapat disebarkan, menggarisbawahi peran yang semakin besar dari model operasional yang memungkinkan penegakan hukum lintas batas yang tepat waktu.

Pengakuan FATF menegaskan T3 FCU sebagai model pertama di industri tentang bagaimana sistem berbasis blockchain dapat memperkuat integritas keuangan global melalui kolaborasi terstruktur dengan otoritas publik. Ini lebih lanjut memperkuat komitmen TRON DAO terhadap adopsi blockchain yang bertanggung jawab dan pencegahan kejahatan keuangan yang efektif, berfungsi sebagai validasi bermakna dari upaya terkoordinasi lintas sektor untuk mengatasi aktivitas ilegal dalam skala besar saat regulator terus mengevaluasi peran blockchain publik dalam sistem keuangan global.

