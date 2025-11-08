Prediksi Harga Fuse Network (FUSE) (USD)

Dapatkan prediksi harga Fuse Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan FUSE dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Fuse Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.007583 $0.007583 $0.007583 +5.95% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Fuse Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Fuse Network (FUSE) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Fuse Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.007583 pada tahun 2025. Prediksi Harga Fuse Network (FUSE) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Fuse Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.007962 pada tahun 2026. Prediksi Harga Fuse Network (FUSE) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FUSE pada tahun 2027 adalah $ 0.008360 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Fuse Network (FUSE) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FUSE pada tahun 2028 adalah $ 0.008778 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Fuse Network (FUSE) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FUSE pada tahun 2029 adalah $ 0.009217 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Fuse Network (FUSE) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FUSE pada tahun 2030 adalah $ 0.009678 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Fuse Network (FUSE) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Fuse Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.015764. Prediksi Harga Fuse Network (FUSE) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Fuse Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.025678. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.007583 0.00%

Statistik Harga Fuse Network Saat Ini
Harga Saat Ini $ 0.007583
Perubahan Harga (24 Jam) +5.95%
Kap. Pasar $ 1.67M
Suplai Peredaran 219.88M
Volume (24 Jam) $ 57.82K
Harga FUSE terbaru adalah $ 0.007583. Perubahan 24 jamnya sebesar +5.95%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 57.82K. Selanjutnya, suplai beredar FUSE adalah 219.88M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.67M.

Cara Membeli Fuse Network (FUSE) Mencoba untuk membeli FUSE? Anda sekarang dapat membeli FUSE melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Fuse Network dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli FUSE Sekarang

Harga Lampau Fuse Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Fuse Network, harga Fuse Network saat ini adalah 0.007583USD. Suplai Fuse Network(FUSE) yang beredar adalah 0.00 FUSE , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1.67M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.000116 $ 0.007979 $ 0.007063

7 Hari -0.03% $ -0.000242 $ 0.009012 $ 0.005978

30 Days -0.26% $ -0.002661 $ 0.010314 $ 0.005978 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Fuse Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000116 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.02% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Fuse Network trading pada harga tertinggi $0.009012 dan terendah $0.005978 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.03% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut FUSE di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Fuse Network telah mengalami perubahan -0.26% , mencerminkan sekitar $-0.002661 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa FUSE dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Fuse Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga FUSE Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Fuse Network (FUSE )? Modul Prediksi Harga Fuse Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga FUSE di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Fuse Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan FUSE, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Fuse Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan FUSE. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum FUSE untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Fuse Network.

Mengapa Prediksi Harga FUSE Penting?

Prediksi Harga FUSE sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

