NYSE Meluncurkan Platform Saham Tertoken 24/7

Pendahuluan: Pasar keuangan sedang menjajaki penyelesaian berbasis blockchain saat NYSE memajukan platform untuk memperdagangkan saham dan ETF yang ditokenisasi. Didukung oleh ICE, proyek ini akan menggabungkan rezim perdagangan 24/7 dengan penyelesaian hampir instan, menggabungkan mesin pencocokan tradisional dengan pemrosesan pasca-perdagangan berbasis blockchain. Jika regulator menyetujui, venue ini dapat memungkinkan pendanaan dan penyelesaian real-time melalui stablecoin, memperluas akses ke representasi digital dari ekuitas konvensional.

Poin-Poin Penting

Perdagangan 24/7 dan penyelesaian real-time menjadi pusat platform yang diusulkan, memanfaatkan gabungan mesin pencocokan yang sudah mapan dan lapisan penyelesaian blockchain.

Sekuritas yang ditokenisasi akan dicetak on-chain, menawarkan kepemilikan fraksional dan akses pasar berkelanjutan di luar jam perdagangan standar.

Strategi digital ICE bertujuan untuk memodernisasi infrastruktur kliring dan penyelesaian, dengan potensi integrasi agunan yang ditokenisasi untuk mendukung alur kerja on-chain yang lebih cepat.

Kolaborasi dengan bank-bank besar sedang berlangsung untuk memungkinkan deposit yang ditokenisasi di seluruh lembaga kliring, memungkinkan pergerakan modal di luar jam kerja tradisional.

Ticker yang disebutkan: Tidak ada

Sentimen: Netral

Dampak harga: Netral. Langkah ini berpusat pada infrastruktur dan izin regulasi daripada aksi harga segera.

Ide trading (Bukan Nasihat Keuangan): Hold. Proyek ini merepresentasikan pergeseran strategis menuju infrastruktur pasar on-chain, tetapi risiko regulasi dan jadwal implementasi akan menjadi penentu.

Konteks pasar: Dorongan menuju penyelesaian on-chain sejalan dengan minat institusional yang lebih luas pada tokenisasi dan akses 24/7 ke representasi digital aset tradisional di tengah permintaan yang meningkat untuk alat likuiditas yang lebih fleksibel.

NYSE mencari solusi "sepenuhnya onchain" untuk penyelesaian, infrastruktur perdagangan

Platform sekuritas yang ditokenisasi adalah pilar strategi digital ICE yang lebih luas, yang membayangkan infrastruktur kliring yang mendukung perdagangan berkelanjutan dan potensi integrasi agunan yang ditokenisasi. Dalam istilah praktis, NYSE akan mengoperasikan venue perdagangan baru untuk aset digital yang terkait dengan saham dan ETF tradisional, didukung oleh ekosistem pasca-perdagangan berbasis blockchain.

Proyek ini dirancang untuk memungkinkan penyelesaian dan pendanaan real-time, berpotensi menggunakan stablecoin, daripada siklus penyelesaian satu hari (T+1) yang menjadi karakteristik pasar ekuitas AS saat ini. Saham yang ditokenisasi adalah saham perusahaan biasa yang dicetak pada buku besar blockchain, memberikan investor akses sepanjang waktu dan kemungkinan kepemilikan fraksional, sehingga memperluas partisipasi dan likuiditas.

Di luar teknologi itu sendiri, NYSE sebelumnya telah menandakan keinginan untuk memperpanjang jam perdagangan. Pada akhir tahun 2024, NYSE mengindikasikan upaya untuk mendorong jendela hari kerja menuju hari perdagangan yang lebih panjang, hingga 22 jam, untuk memenuhi permintaan global akan ekuitas AS. Pada Oktober 2024, bursa tersebut mengajukan permohonan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS untuk mendapatkan persetujuan jam diperpanjang, menggarisbawahi pertimbangan regulasi yang sedang berlangsung seputar akses pasar yang lebih lama. Secara terpisah, Nasdaq juga telah melontarkan rencana untuk perdagangan 24 jam pada hari kerja, mencerminkan dorongan industri yang lebih luas menuju perdagangan sepanjang waktu.

Platform sekuritas yang ditokenisasi berada di persimpangan ambisi digital ICE yang lebih luas. Rencana tersebut tidak hanya membayangkan perdagangan tetapi juga alur kerja kliring dan kustodi yang asli di lingkungan on-chain. Dengan menggabungkan kemampuan pencocokan Pillar dengan pemrosesan pasca-perdagangan berbasis blockchain, ICE bertujuan untuk menawarkan pengalaman on-chain yang mulus bagi pelaku pasar. Inisiatif ini idealnya akan mengakomodasi kustodi dan penyelesaian lintas-rantai, menyediakan tulang punggung teknis untuk ekosistem 24/7 yang lebih tangguh.

Sikap ICE adalah bahwa pasar yang ditokenisasi dapat mengurangi risiko penyelesaian dan meningkatkan ketahanan operasional dengan mengaitkan penyelesaian dalam infrastruktur asli blockchain. Perusahaan ini secara aktif melibatkan bank untuk mendukung deposit yang ditokenisasi di seluruh lembaga kliringnya, memungkinkan anggota untuk mengelola uang di luar jam perbankan standar dan meningkatkan penyediaan likuiditas dalam kerangka kerja yang lebih fleksibel. Untuk mendukung upaya ini, ICE mencatat bahwa mereka mengoperasikan enam lembaga kliring di seluruh dunia—termasuk platform kliring energi utama dan derivatif kredit—menempatkannya dalam posisi unik untuk memandu penyelesaian on-chain end-to-end dalam skala besar.

"Kami memimpin industri menuju solusi sepenuhnya on-chain, berdasarkan perlindungan yang tak tertandingi dan standar regulasi tinggi yang memposisikan kami untuk menggabungkan kepercayaan dengan teknologi canggih," kata Lynn Martin, presiden NYSE Group. Visi ini diperkuat oleh para eksekutif yang menggambarkan sekuritas yang ditokenisasi sebagai langkah penting dalam strategi ICE untuk membangun infrastruktur pasar on-chain untuk perdagangan, penyelesaian, kustodi, dan pembentukan modal di era baru keuangan global.

