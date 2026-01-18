BursaDEX+
Perbankan Kripto Harian Akan Segera Hadir: Old Glory Menargetkan Integrasi Penuh di Dalam Bank Berpiagam AS

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/18 11:35
Sebuah bank digital pro-Amerika sedang bergegas menuju Nasdaq dengan rencana ambisius untuk menggabungkan perbankan tradisional dan kripto, menjanjikan akses blockchain yang lebih cepat, opsi pinjaman baru, dan masa depan pembayaran bertenaga stablecoin melalui merger SPAC yang berprofil tinggi. Disrupsi Perbankan yang Ditakuti Wall Street: Old Glory Menargetkan Penggunaan Kripto Harian, Menantang Raksasa Lama Sebuah perbankan baru yang berfokus pada kripto […]

Sumber: https://news.bitcoin.com/daily-crypto-banking-is-coming-old-glory-targets-full-integration-inside-a-chartered-us-bank/

