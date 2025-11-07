BursaDEX+
Harga live Fuse Network hari ini adalah 0.007308 USD. Lacak informasi harga aktual FUSE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FUSE dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Fuse Network

Harga Fuse Network(FUSE)

Harga Live 1 FUSE ke USD:

$0.007305
$0.007305
-0.73%1D
USD
Grafik Harga Live Fuse Network (FUSE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:29:12 (UTC+8)

Informasi Harga Fuse Network (FUSE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.007133
$ 0.007133
Low 24 Jam
$ 0.008065
$ 0.008065
High 24 Jam

$ 0.007133
$ 0.007133

$ 0.008065
$ 0.008065

$ 2.137374549302839
$ 2.137374549302839

$ 0.006030981089882826
$ 0.006030981089882826

+0.06%

-0.73%

-16.47%

-16.47%

Harga aktual Fuse Network (FUSE) adalah $ 0.007308. Selama 24 jam terakhir, FUSE diperdagangkan antara low $ 0.007133 dan high $ 0.008065, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFUSE adalah $ 2.137374549302839, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.006030981089882826.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FUSE telah berubah sebesar +0.06% selama 1 jam terakhir, -0.73% selama 24 jam, dan -16.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Fuse Network (FUSE)

No.1895

$ 1.61M
$ 1.61M

$ 54.62K
$ 54.62K

$ 2.84M
$ 2.84M

219.88M
219.88M

387,944,452.48103
387,944,452.48103

ETH

Kapitalisasi Pasar Fuse Network saat ini adalah $ 1.61M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.62K. Suplai beredar FUSE adalah 219.88M, dan total suplainya sebesar 387944452.48103. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.84M.

Riwayat Harga Fuse Network (FUSE) USD

Pantau perubahan harga Fuse Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00005372-0.73%
30 Days$ -0.002632-26.48%
60 Hari$ -0.003237-30.70%
90 Hari$ -0.003674-33.46%
Perubahan Harga Fuse Network Hari Ini

Hari ini, FUSE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00005372 (-0.73%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Fuse Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.002632 (-26.48%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Fuse Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FUSE terlihat mengalami perubahan $ -0.003237 (-30.70%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Fuse Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.003674 (-33.46%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Fuse Network (FUSE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Fuse Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Fuse Network (FUSE)

The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

Fuse Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Fuse Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FUSE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Fuse Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Fuse Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Fuse Network (USD)

Berapa nilai Fuse Network (FUSE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Fuse Network (FUSE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fuse Network.

Cek prediksi harga Fuse Network sekarang!

Tokenomi Fuse Network (FUSE)

Memahami tokenomi Fuse Network (FUSE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FUSE sekarang!

Cara membeli Fuse Network (FUSE)

Ingin mengetahui cara membeli Fuse Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Fuse Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Fuse Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Fuse Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Fuse Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Fuse Network

Berapa nilai Fuse Network (FUSE) hari ini?
Harga live FUSE dalam USD adalah 0.007308 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FUSE ke USD saat ini?
Harga FUSE ke USD saat ini adalah $ 0.007308. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Fuse Network?
Kapitalisasi pasar FUSE adalah $ 1.61M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FUSE?
Suplai beredar FUSE adalah 219.88M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FUSE?
FUSE mencapai harga ATH sebesar 2.137374549302839 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FUSE?
FUSE mencapai harga ATL 0.006030981089882826 USD.
Berapa volume perdagangan FUSE?
Volume perdagangan 24 jam live FUSE adalah $ 54.62K USD.
Akankah harga FUSE naik lebih tinggi tahun ini?
FUSE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FUSE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:29:12 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Fuse Network (FUSE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.007305
$101,336.75

$3,303.43

$154.44

$1.0837

$1.0004

$101,336.75

$3,303.43

$154.44

$2.2065

$1.0032

$0.00000

$0.00000

$30.65

$0.0491

$0.0004037

$0.012671

$4.275

$0.007933

$0.001807

$0.0000002375

